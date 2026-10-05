Биатлониста, расстрелявшего 12 болельщиков, дисквалифицировали с чемпионата

С чемпионата мира по осеннему биатлону в Штайн-ам-Райне дисквалифицировали биатлониста Милоша Марковича за то, что он остановился и открыл прицельную стрельбу по болельщикам его противников. Ранения получили в общей сложности 12 человек.

Сам Маркович объяснил, что это произошло случайно – он плохо выспался перед соревнованиями и попросту промахнулся. Однако судьи были неумолимы и единогласным решением дисквалифицировали спортсмена. Более того, на ближайшем заседании дисциплинарной комиссии ему могут запретить выступать на всех международных соревнованиях сроком на год.

«Один выстрел – это промах, два выстрела – трагическая случайность. Был случай, когда американца, стрелявшего пять раз, не отстранили, потому что он стрелял в достаточно неприятных людей. Но двенадцать выстрелов – это совершенно точно умысел, совершенно точно хулиганство. Трое в реанимации. Мы не можем не отреагировать самым жёстким образом и снимаем этого участника с турнира», – заявил председатель судейской коллегии.

Впрочем, у Марковича осталась возможность оспорить это решение в апелляционной комиссии и уже завтра снова встать на лыжи с винтовкой. В интервью местным СМИ он пошутил, что «в следующий раз будет стрелять в судей», в особенности если проиграет апелляцию.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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