 

Беглов предложил открыть в Петербурге тактильные зоопарки с чиновниками

07.10.2026, 18:33, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил создать в городе сеть «тактильных зоопарков», где жители смогут лично пообщаться с чиновниками и бюджетными работниками. По словам главы города, в эпоху «Госуслуг» и других электронных сервисов граждане практически перестали контактировать с представителями власти.

«Очень важно помнить, что чиновник – такой же человек, как и остальные граждане. Он тоже испытывает эмоции, нуждается в заботе и человеческом тепле. Если мы хотим построить доверительное общество, необходимо вернуть людям непосредственный контакт с государственным служащим», – пояснил губернатор.

Посетителям разрешат осторожно гладить чиновников по рукаву пиджака, обнимать их не дольше 15 секунд и делать совместные фото. Если чиновник особенно понравится, над ним можно будет оформить постоянное шефство. В Смольном подчеркнули, что «каждый чиновник заслуживает любящего попечителя». Власти рассчитывают на разрушение барьера между обществом и государственным аппаратом.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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