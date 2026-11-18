Австралия ввела санкции против израильских компаний, причастных к расширению поселений

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг объявила о введении санкций против четырех организаций и трех физических лиц, причастных к «расширению незаконных поселений и нарушениям прав человека на Западном берегу».

«Юридическим лицам и гражданам Австралии запрещается вести с ними дела, оказывать финансовую и другую поддержку тем, кто связан с расширением поселений, включая набор волонтеров и содействие применяющим насилие поселенцам», – говорится в документе.

Нарушение будет караться сроком заключения до 10 лет и штрафами в размере до 910000 австралийских долларов (611000 долларов США) для физических лиц или 3,64 миллиона австралийских долларов либо сумма в три раза больше переведенной – для компаний.

Как сообщают австралийские СМИ, среди тех, кто подвергся санкциям, – ультраправая активистка Даниэла Вайс и организация «Нахала».