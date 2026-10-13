 

Анализ крови вместо паники: как новый маркер из пяти белков поможет обнаружить рак груди на ранней стадии

13.10.2026, 10:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Исследователи из Сеченовского университета представили экспериментальную методику, позволяющую по анализу крови оценить вероятность развития рака молочной железы. В основе метода лежит изучение комбинации сразу пяти белковых маркеров. По информации, предоставленной ТАСС пресс-службой вуза, эта разработка призвана стать вспомогательным фильтром для выявления пациенток, которым требуется углубленная диагностика.

Специалисты отказались от поиска одного универсального показателя. Вместо этого они объединили в одну панель признаки различных этапов онкогенеза. Анализ учитывает комплексные изменения в организме: наличие воспалительной реакции, интенсивность формирования новых кровеносных сосудов (ангиогенез) и процесс перестройки тканей, окружающих опухоль. По словам директора Института персонализированной онкологии Марины Секачевой, преимущество такого подхода в том, что он фиксирует сразу несколько биологических механизмов, сопровождающих рост новообразования. Стоит уточнить, что цель ученых — не вытеснить рентгеновскую маммографию, а создать инструмент для предварительного отбора.

Для построения алгоритма специалисты изучили образцы крови 135 участниц. В выборку вошли 55 пациенток с гистологически подтвержденным диагнозом и 80 здоровых женщин из контрольной группы. Путем замера уровней пяти выбранных белков и их последующего математического сопоставления была сформирована взвешенная оценочная шкала.

При первичном тестировании внутри самой выборки модель продемонстрировала высокую чувствительность, выявив 96,4% случаев наличия патологии. Тем не менее, методика пока не лишена недостатков: зафиксированы эпизоды ложноположительных результатов, когда система относила здоровых участниц к группе риска. В связи с этим авторы настаивают, что их панель не является самостоятельным диагностическим тестом. Она служит лишь дополнительным критерием, помогающим врачу принять решение о назначении более пристального обследования для конкретной женщины.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.10 / В Черном море после атаки БПЛА затонуло торговое судно, посол России вызван в МИД Болгарии

13.10 / «Моя единственная карта «Яндекс Пэй» не работает»: Маргарита Симоньян задержана за безбилетный проезд в московском автобусе

13.10 / «Умная грядка» для клеток: как нейросеть научила имплантаты растить мышцы

13.10 / Землетрясение в Панаме, более 6000 пострадавших

13.10 / ВСУ — ночью перехвачены 88 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 604 БПЛА

13.10 / Рои роботов-строителей способны возводить здания без участия человека

13.10 / NATO представляет новую стратегию — «Мы готовы воевать уже сегодня»

13.10 / Собянин заявил о массированной атаке на Москву — ночью на столицу РФ летели 417 беспилотников

13.10 / Трамп не верит, что РФ и Китай помогают Ирану — «Им есть что терять»

13.10 / Трамп объяснил, почему РФ и Украина согласились на «энергетическое перемирие» — «Я так сказал»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике