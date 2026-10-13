Анализ крови вместо паники: как новый маркер из пяти белков поможет обнаружить рак груди на ранней стадии

Исследователи из Сеченовского университета представили экспериментальную методику, позволяющую по анализу крови оценить вероятность развития рака молочной железы. В основе метода лежит изучение комбинации сразу пяти белковых маркеров. По информации, предоставленной ТАСС пресс-службой вуза, эта разработка призвана стать вспомогательным фильтром для выявления пациенток, которым требуется углубленная диагностика.

Специалисты отказались от поиска одного универсального показателя. Вместо этого они объединили в одну панель признаки различных этапов онкогенеза. Анализ учитывает комплексные изменения в организме: наличие воспалительной реакции, интенсивность формирования новых кровеносных сосудов (ангиогенез) и процесс перестройки тканей, окружающих опухоль. По словам директора Института персонализированной онкологии Марины Секачевой, преимущество такого подхода в том, что он фиксирует сразу несколько биологических механизмов, сопровождающих рост новообразования. Стоит уточнить, что цель ученых — не вытеснить рентгеновскую маммографию, а создать инструмент для предварительного отбора.

Для построения алгоритма специалисты изучили образцы крови 135 участниц. В выборку вошли 55 пациенток с гистологически подтвержденным диагнозом и 80 здоровых женщин из контрольной группы. Путем замера уровней пяти выбранных белков и их последующего математического сопоставления была сформирована взвешенная оценочная шкала.

При первичном тестировании внутри самой выборки модель продемонстрировала высокую чувствительность, выявив 96,4% случаев наличия патологии. Тем не менее, методика пока не лишена недостатков: зафиксированы эпизоды ложноположительных результатов, когда система относила здоровых участниц к группе риска. В связи с этим авторы настаивают, что их панель не является самостоятельным диагностическим тестом. Она служит лишь дополнительным критерием, помогающим врачу принять решение о назначении более пристального обследования для конкретной женщины.

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