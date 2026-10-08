Американца приговорили к 18 месяцам тюрьмы за мошенничество со стримингом музыки, созданной ИИ

Федеральный суд Манхэттена приговорил 54-летнего Майкла Смита из Северной Каролины к 18 месяцам тюрьмы за масштабную схему мошенничества с музыкальными стриминговыми сервисами. Смит создавал сотни тысяч композиций с помощью искусственного интеллекта, размещал их на Spotify, Apple Music, Amazon Music и YouTube Music и с помощью тысяч автоматизированных аккаунтов искусственно накручивал прослушивания.

Схема действовала с 2017 по 2024 год. По данным прокуратуры, Смит одновременно использовал до 10 тысяч бот-аккаунтов, которые непрерывно проигрывали принадлежащие ему треки. Чтобы не вызвать подозрений систем обнаружения мошенничества, он распределял миллиарды фальшивых прослушиваний между огромным количеством песен.

Полученные таким образом роялти выплачивались из общего фонда, который распределяется между музыкантами и правообладателями пропорционально числу прослушиваний. В результате искусственная накрутка уменьшала долю денег, предназначавшихся исполнителям, чью музыку слушали реальные пользователи. Смит получил таким образом более 8 миллионов долларов.

Для сравнения прокуратура приводит данные за апрель 2023 года: весь каталог Тейлор Свифт получил 9,3 миллионов прослушиваний через семейные подписки YouTube Music, тогда как бот-аккаунты Смита за тот же месяц обеспечили его композициям, созданным ИИ, 80,9 миллионов прослушиваний.

В марте 2026 года Смит признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Помимо 18 месяцев заключения суд назначил ему два года надзора после освобождения и постановил конфисковать более 8 миллионов долларов.

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