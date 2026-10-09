Агент ICE ранил мужчину в Нью-Йорке, Мамдани потребовал прекратить операции миграционной службы

Сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) открыл огонь во время операции в районе Marble Hill в Нью-Йорке и ранил мужчину, находившегося в автомобиле вместе с пятилетним ребенком. Ребенок не пострадал, раненый был доставлен в больницу в сознании.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что целью операции был житель Доминиканской Республики с судимостью.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал произошедшее «неприемлемой и чрезвычайно серьезной ситуацией» и заявил, что потребует от президента Дональда Трампа прекратить все операции ICE в городе. По словам Мамдани, он «не будет стоять в стороне, пока сотрудники ICE терроризируют наши сообщества»? передает Reuters.

После стрельбы у места происшествия и возле больницы начались протесты против федеральной миграционной службы; в некоторых случаях демонстранты вступали в столкновения с полицией. Инцидент произошел на фоне ужесточения миграционной политики администрации Трампа и расширения операций по задержанию и депортации нелегальных мигрантов.

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