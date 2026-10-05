7 октября в западных странах пройдет более 100 антиизраильских мероприятий

7 октября в Израиле и во всем мире будет отмечаться третья годовщина жесткого нападения ХАМАСа на Израиль. Пропалестинские организации в эту дату также организуют мероприятия – но антиизраильского характера.

Как пишет «Исраэль а-Йом» со ссылкой на отчет министерства по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом, в западных странах пройдет по меньшей мере 119 пропалестинских демонстраций. В Германии они пройдут в Берлине, Дуйсбурге, Франкфурте, Ганновере и Кельне. Одним из лозунгов станет «Это не началось 7 октября».

Лондонская полиция пыталась перенести на другую дату организованный студенческими организациями марш солидарности, запланированный на 7 октября. Однако сделать это не удалось – по официальной версии, из-за невозможности связаться с организаторами. Скотланд Ярду осталось только попросить участников воздержаться от насильственных действий. Еще более массовое мероприятие пройдет 10 октября.

В Испании антиизраильские демонстрации уже начались. Они приурочены к третьей годовщине начала «геноцида в Газе» и вообще не упоминают о резне, устроенной в Израиле палестинскими террористами.

В Италии студенческая организация проведет мероприятие, посвященное «палестинскому сопротивлению». «7 октября, три года назад стало примером и вехой в начавшейся 90 лет назад борьбе за освобождение Палестины от реки и до моря», – утверждают организаторы. Отметим, что во многих случаях в агитации используются кадры, сделанные сопровождавшими террористов «журналистами».

В общей сложности в Австралии запланировано 19 мероприятий, в США – 18, в Испании – 16, в Великобритании – 13, в Канаде – девять. Многие из них пройдут рядом с израильскими дипломатическими миссиями.

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