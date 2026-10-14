600000 человек без электричества, РФ атаковала все три киевские ТЭЦ

В ходе последнего воздушного удара РФ атаковала все три киевские ТЭЦ, а также энергетические системы Харьковской области. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он рассказал, что атакованы и другие объекты энергетической инфраструктуры.

«На атакованных объектах уже начаты первоочередные восстановительные работы», – сообщил Корецкий. Он также рассказал, что удар был нанесен также по девятиэтажному дому в Киеве, два человека погибли, по меньшей мере 25 были ранены.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в результате удара без электричества остались 600000 киевлян. Он отметил, что Украина перестала получать от западных партнеров предупреждения о запусках баллистических ракет.

«Прицельный российский баллистический удар нанесен именно по энергетике, по которой президент США определил прекращение огня. Такого демонстративного неуважения РФ к Америке еще не было», – заявил украинский президент.

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