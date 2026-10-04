3500 лет спустя: как ученые вернули имя древнеегипетской собаке

Более 3500 лет назад египетский чиновник по имени Юзер нарисовал одну из своих собак под своим креслом в гробнице в Фивах. Животное выделялось среди прочих: необычный волнистый узор шерсти, имя, не похожее ни на одно другое из Древнего Египта, и редкий иероглифический знак, отражающий позу собаки в сидячем положении. Теперь ученые смогли прочитать это имя.

Имя, скрытое в выцветшей сцене

Надпись над головой собаки почти исчезла на расписанном фоне. Ученые обработали изображение специальным плагином DStretch в программе ImageJ, который усиливает различия в сохранившихся пигментах. После обработки иероглифы стали гораздо четче. Имя читается как dwA.ty, что примерно означает «Он-из-загробного мира».

Ученые интерпретируют это имя как производное прилагательное, отсылающее к происхождению. Этот термин также известен как эпитет Анубиса, бога, связанного с собаками, кладбищами, бальзамированием и защитой умерших. Другое возможное чтение, sbA.ty, означающее «ученик», теоретически допустимо, но в погребальном контексте оно выглядит менее убедительно. Ученые подчеркивают осторожность: надпись не доказывает, что Юзер назвал собаку напрямую в честь Анубиса. Но она дает имя, чья самая сильная лингвистическая и контекстуальная интерпретация указывает на царство умерших и на божество, чьи образы были тесно связаны с собаками.

Гробница и ее обитатели

Юзер служил писцом и управляющим в начале XVIII династии. Его гробница обычно связана с правлением Тутмоса I, примерно началом XV века до нашей эры, хотя некоторые ученые считают, что ее украшение могло продолжаться и при Хатшепсут. Внутри внутренней камеры три сохранившиеся сцены подношения показывают собак в ошейниках, сидящих вертикально под своим хозяином. Животные относятся к стройному, атлетичному типу с опущенными ушами и изогнутым хвостом. Более ранние документы фиксировали имена двух из них: qn[j]j, что переводится как «Сильный», и mAaty, означающее «Надежный». Третья собака оставалась безымянной, пока ученые не восстановили надпись.

Необычная внешность

Недавно опознанная собака выглядит необычно. Она появляется под креслом с львиными ногами Юзера, одетого в белый халат с красными рябящими полосами. Ученые описывают узор как одновременно напоминающий остроконечник и отражающий волнистую ткань, которую носил сам Юзер. По их данным, среди других известных изображений собак в египетском искусстве нет аналогичного узора шерсти.

Даже иероглиф, используемый для классификации имени собаки, нарушает условность. Имена египетских собак, содержащие определяющий знак, обычно используют стоячий знак. Однако в этой гробнице последний знак изображает сидящую собаку, чья осанка близко повторяет изображение животного, нарисованного под ней. Среди египетских имен собак известен только один другой детерминатив сидящей собаки, на гробу Среднего царства. Художник, украшавший гробницу, по-видимому, проявил необычайную тщательность, связывая письменное имя с внешним видом конкретного животного.

Собаки в жизни древних египтян

Сейчас известно почти 100 имен собак из Древнего Египта, от Древнего царства до Птолемеевского периода. Многие ссылаются на внешние черты или характер, меньшее число имеет религиозные ассоциации. Некоторые имена встречаются и среди людей, что говорит о том, что египтяне не рассматривали имя собаки как совершенно отдельную категорию.

Археологический контекст не менее показателен. Более половины зарегистрированных имен собак взяты из частных гробниц, мест, предназначенных не просто для сохранения тела, но и для увековечения личности, отношений и социального мира человека. Среди множества животных, изображенных в египетском искусстве, собаки выделяются тем, что их называли с необычной частотой. Лошади иногда получали имена, и существуют спорные примеры других животных, но собаки доминируют в сохранившихся свидетельствах.

Почему это важно

Египетские изображения в гробницах имели активную погребальную функцию. Изображение могло помогать поддерживать существование личности или изображенного, а запись имени сохраняла личность в форме, которую могли продолжать произносить и помнить. Ученые утверждают, что размещение изображения собаки и ее имени в гробнице подразумевает вклад в дальнейшее существование животного в загробной жизни. В этом смысле Юзер не просто украшал свое захоронение знакомыми животными. Возможно, он заботился о том, чтобы его собаки оставались частью мира, в котором он надеялся жить после смерти.

Для собаки, чье имя могло отсылать к загробному миру, сама гробница стала необычайно подходящим местом для сохранения. Более чем три тысячи лет спустя несколько выцветших знаков восстановили нечто удивительно интимное: не просто образ древнеегипетской собаки, а имя, под которым люди когда-то ее знали.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro