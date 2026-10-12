300 метров древней истории: как 2000 лет назад Иерусалим снабжался водой, выяснили ученые

Во время раскопок перед строительством нового жилого района к югу от Иерусалима археологи обнаружили 300-метровый фрагмент Нижнего акведука. Этот водовод снабжал город водой около 2000 лет назад. По мнению специалистов, сооружение, вероятно, было создано при царях Хасмонейской династии, правивших в 140–37 годах до н. э.

По оценкам исследователей, общая протяженность водовода превышала 21 километр. Он доставлял родниковую воду от Соломоновых прудов, расположенных южнее Вифлеема, к Храмовой горе.

Инженерный шедевр без насосов

Нижний акведук был выдающимся инженерным проектом своего времени. Он обеспечивал подачу воды через холмистую местность без единого насоса. Движение воды поддерживалось исключительно точностью наклона: каждый километр пути канал опускался ниже на один метр. Такой малый уклон требовал предельной точности — любая ошибка в расчетах могла остановить всю систему.

На всем протяжении акведук был оборудован специальными смотровыми люками. Через них рабочие могли прочищать русло от засоров и поддерживать бесперебойную подачу воды.

Перестройки и смена эпох

За свою долгую историю Нижний акведук неоднократно перестраивался. Первоначально вода поступала по каналу, облицованному штукатуркой, которая защищала русло от протечек. Примерно пять веков назад, в османский период, внутри старого канала установили керамические трубы. С внешней стороны его покрыли свежим слоем штукатурки, в которую перед застыванием вдавили мелкие камни.

Система использовалась с перерывами вплоть до начала XX века, пережив смену эпох и технологий.

Планы на сохранение

Власти планируют сохранить участок, включив его в главный вход нового квартала. Управление древностей Израиля рассчитывает создать вдоль древнего акведука, тянувшегося от южной части Иерусалима к Старому городу, непрерывный археологический парк.

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