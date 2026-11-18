1870 год: как голуби спасли осаждённый Париж

Осенью 1870 года произошло событие, которое навсегда вписало голубей в историю связи: между Туром и Парижем открылась первая официальная линия голубиной почты. Поводом стала франко-прусская война — Париж оказался в осаде, телеграфное сообщение с внешним миром прервалось, и тогда на помощь пришли птицы. Из осаждённой столицы вылетело более 100 тысяч голубей с депешами, доставлявшими сообщения под шквальным огнём, когда радио ещё не существовало. Голубиная почта оказалась единственной нитью, связывавшей город с остальной страной.

Конечно, голубиная связь возникла задолго до 1870 года. Финикийцы, римляне, персы и галлы оставили множество свидетельств об использовании птиц для военных и коммерческих целей. На Руси древнейший военный эпизод с голубями относится к 945 году: княгиня Ольга использовала их для поджога древлянского города Искоростень. Позже, уже в Новое время, голубиная почта стала по-настоящему массовой. В дореволюционной России за все виды военной связи отвечало Главное инженерное управление, в структуру которого входили голубиные станции — с голубятнями, обслуживающим персоналом и учебно-дрессировочными командами. С 1929 года голубиная связь стояла на вооружении и в Красной армии, а за четыре года Великой Отечественной войны «советские» голуби доставили около 15 тысяч «голубеграмм».

Особого упоминания заслуживает голубка Шер Ами, служившая в армии США в Первую мировую войну. Раненная в грудь и потерявшая лапку, она всё же доставила донесение из окружения и спасла 194 солдата. Птицу наградили Военным крестом, а её чучело сегодня хранится в Смитсоновском национальном музее американской истории. О том, как человек на протяжении тысячелетий использовал животных в военных целях — от боевых слонов и лошадей до собак-связистов и морских млекопитающих, — подробно рассказывается в материале «Военная зоология: животный мир на фронтах истории».