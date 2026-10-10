15 погибших в Запорожье, Зеленский обещает ответить

Возросло до 15 человек количество погибших в результате российского удара по Запорожью в ночь на 10 октября. Среди них трое детей. Еще 16 человек, в том числе два ребенка, получили ранения.

«Сегодня РФ отблагодарила за снятие санкций на экспорт дизеля, сбросив пять КАБов на жилые дома в Запорожье», – сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Всего же, по словам главы государства, удары были нанесены по 13 украинским регионам.

«Россия воспринимает любое ослабление давления как сигнал о возможности продолжать войну и бомбардировки городов. Она должна понять, что войну нужно останавливать, и для этого она должна ощущать свои потери. Сейчас именно наша дальнобойность это обеспечивает. И наши ответы на российские удары будут», – добавил глава государства.

Мэр города Регина Харченко рассказала, что удар, пришедшийся на нижний этаж жилого дома, привел к обрушению верхних этажей. В поисково-спасательных операциях участвуют более 80 человек.

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