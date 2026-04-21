«Шрамборн (Кос)»: Бурный исторический эпос, разжигающий страсти в Польше XVIII века

Когда ветеран войны за независимость Америки возвращается на родину с идеей народовластия, вспыхивают опасные страсти…

Эта польская историческая драма — Scarborn (Kos) — своеобразная птица, но в происходящем определённо есть кинематографический размах. Прежде всего, значительная часть фильма разворачивается за один вечер при свечах, так что придётся щуриться, чтобы разобраться, что происходит. Совет: отдайтесь этому странному тону и причудливым провисаниям, потому что финал прекрасно связывает большинство нитей и завершается взрывами, свистом и приличным количеством ударов шпагой.

1794 год, и с окончания войны за независимость Америки прошло совсем немного. Польский герой Тадеуш «Кос» Костюшко (реальная историческая личность, здесь в исполнении похожего на Криса Пайна Яцека Брачяка) храбро сражался на стороне американских повстанцев. Теперь он возвращается в то, что осталось от Польши — нации с особенно растяжимыми границами в то время, когда соседи, особенно русские, вторгаются и отступают. Коса сопровождает друг Доминго (Джейсон Митчелл) — освобождённый раб и отличный стрелок. Вместе они надеются зажечь что-то в Польше и поднять крестьян против угнетающего дворянства. Такая встряска социального порядка определённо пошла бы на пользу таким людям, как Игнац Сикора (Бартош Беления), бастард местного помещика, обещавшего перед смертью оставить Игнацу некое наследство в завещании.

Это ставит Игнаца в конфликт с его щеголеватым, но жестоким сводным братом Станиславом (Пётр Пацек). После череды боковых квестов и пересекающихся сюжетных линий все оказываются в доме недавно овдовевшей женщины, состоящей в заговоре с Косом, — как раз тогда, когда прибывает русский кавалерийский отряд во главе с Дуниным (Роберт Венкевич), шелковистым злодеем в манере Кристофа Вальца на пике его хлёсткости. Рекламная кампания фильма неустанно проводит параллели с поздним Квентином Тарантино, особенно с его историческими картинами вроде «Бесславных ублюдков» или «Джанго освобождённого». К счастью, «Шрамборн» куда менее самолюбив, динамичнее и значительно серьёзнее — и от этого только выигрывает. Посмотрите это — при всей его странности фильма, он луше чем «Омерзительная восьмёрка»… в любой день недели.

Исторический контекст:

Тадеуш Костюшко (1746–1817) — национальный герой Польши, Беларуси и США. Участник войны за независимость США (инженер, строивший укрепления Вест-Пойнта), а затем руководитель восстания 1794 года против раздела Польши. Именно в его честь названы гора Маунт-Рашмор (первоначально планировалось поместить его бюст) и город Косцюшко в Миссисипи.

Стилистические параллели:

Сравнение с Кристофом Вальцем — Вальц прославился ролями шелковистых, обаятельных злодеев у Тарантино (Ганс Ланда в «Бесславных ублюдках», Кэлвин Кэнди в «Джанго»). Образ Дунина выдержан в той же манере.

Ключевые имена:

Яцек Брачяк — польский актёр, известный по ролям в «Корпус Христос» (Corpus Christi, 2019) и «Валенса. Человек надежды».

Кому стоит посмотреть:

Любителям исторических эпосов с политическим подтекстом,

Фанатам Тарантино, ищущим что-то более сдержанное и серьёзное,

Интересующимся польской историей и кинематографом,

Тем, кто ценит атмосферное, свечное кинопроизводство.

