«Дюна 3» взорвала CinemaCon — Тяжела ты, шапка Мономаха

7 минут открывающей сцены с мясорубкой — Тимоти Шаламе правит галактикой…

Heavy is the head that wears the crown / Быть королём — значит нести бремя

Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе прочно воссел на трон Падишах-Императора, но, как показал захватывающий новый отрывок из «Дюны: Часть третья», который Warner Bros. и Legendary представили во вторник на CinemaCon, править галактикой — удовольствие дорогое. Особенно когда ты не можешь сбежать в закат с женщиной, которую любишь по-настоящему — Чани (Зендея), а вместо этого заперт в холодном политическом браке с принцессой Ирулан (Флоренс Пью). Ах да, и твои фанатики-фримены развязали от твоего имени священный джихад, в котором счет трупам уже идет на миллиарды.

Режиссер Дени Вильнёв поднялся на сцену в Лас-Вегасе вместе с тремя звездами — Шаламе, Зендеей и Джейсоном Момоа — чтобы представить семиминутный фрагмент самого начала «Дюны 3». И начинается всё сразу с жестокости, грохота и смерти.

Действие «Части третьей» разворачивается спустя 17 лет после второй, и, по словам Шаламе, его Пол стал «воплощением своего худшего видения». В одном из кадров герой Момоа бросает ему в лицо: «Ты покорил галактику. Ты уничтожил тысячи миров. Думаю, для тебя искупления уже нет».

Пусть жизнь Пола усложнилась, а его власть над фрименами стала ядовитой, третья «Дюна» обещает тот же эпический размах, что и первые два фильма. Очевидно, Вильнёв умеет превращать считавшийся неэкранизируемым роман в по-настоящему большое кино.

В триквел вернутся почти все — Ребекка Фергюсон, Шарлотта Рэмплинг, Хавьер Бардем, а некоторым, особенно Ане Тейлор-Джой, дадут куда больше экранного времени. Есть и новички — например, Роберт Паттинсон в роли злодея Сцитале, — и одно громкое возвращение: Момоа, воскрешенный в виде гхолы.

Warner Bros. закрывали свою презентацию на CinemaCon с размахом: на сцену вывели десятки фрименов — некоторые спускались с потолка на тросах — прежде чем Вильнёв представил ролик.

Режиссер намекнул, что «Часть III» пойдет другим путем.

— Я не хотел идти по собственным следам, — сказал он. — Я хотел сделать что-то новое». Первый фильм он назвал «более медитативным, созерцательным», второй — «военным кино».

Третий, по его словам, будет триллером. «Больше экшена, быстрее темп и куда больше эмоций».

Вильнёв с теплотой говорил о завершении десятилетнего путешествия:

— Для меня было очень волнительно собрать их всех в последний раз перед камерой и попрощаться с Полом и Чани в пустыне. Мы стали маленькой семьей. Это десять лет нашей жизни.

Шаламе признался, что «вырос» на этих съемках, и назвал работу с Вильнёвом «глубокой честью, если не величайшей честью в моей карьере», добавив, что режиссер «работает на другом уровне».

Вильнёв, который следующим снимет нового Джеймса Бонда, пообещал, что «Часть третья» доведет арку Пола до логичного финала. Это, впрочем, не значит, что финал будет счастливым.

«Дюна: Часть третья» выйдет в прокат 18 декабря 2026 года.

Дополнения и примечания:

1. «17 лет спустя» — это ошибка. В книге Фрэнка Герберта «Мессия Дюны», на которой основан фильм, проходит 12 лет. Вильнёв сам это подтверждал в интервью Empire. За 12 лет джихад Пола унес 61 миллиард жизней, Пол ослеп, а Чани умирает при родах. Те самые «тысячи миров» из реплики Момоа — прямая цитата из романа.

3. Главные козыри каста, о которых стоит знать:

Джейсон Момоа — гхола Хейт. Дункан Айдахо погиб во 2-й части, но тлейлаксу клонируют его с восстановленной памятью. В книге это центральный персонаж-трагедия.

Дункан Айдахо погиб во 2-й части, но тлейлаксу клонируют его с восстановленной памятью. В книге это центральный персонаж-трагедия. Аня Тейлор-Джой — Алия. В «Части второй» она мелькнула на секунду (взрослая Алия из видения). В «Мессии» ей уже 16, и она — жутковатый, взрослый ребенок-регент.

В «Части второй» она мелькнула на секунду (взрослая Алия из видения). В «Мессии» ей уже 16, и она — жутковатый, взрослый ребенок-регент. Роберт Паттинсон как Сцитале? Пока это только очень настойчивый слух. Официально Warner Bros. его не подтверждал. Сцитале — лицевой танцор тлейлаксу, главный интриган заговора против Пола.

Пока это только очень настойчивый слух. Официально Warner Bros. его не подтверждал. Сцитале — лицевой танцор тлейлаксу, главный интриган заговора против Пола. Флоренс Пью наконец получит полноценную роль — в книге Ирулан ведет хроники и тихо ненавидит мужа.

4. Почему Вильнёв говорит про «триллер». Это ключ к пониманию. Если первая «Дюна» — артхаусный вестерн, вторая — «Апокалипсис сегодня» в пустыне, то третья — это дворцовый заговор. Меньше червей, больше ядов, пророков и политических убийств. Сам Вильнёв сказал: «Это «Крестный отец 2» в космосе».

5. Про Бонда — это правда. В декабре 2024 Amazon MGM официально объявила, что Дени Вильнёв снимет 26-й фильм о Бонде после «Дюны 3». Поэтому «Часть третья» — действительно его прощание с Арракисом на ближайшие годы.

Что посмотреть/почитать, чтобы быть готовым:

Перечитайте «Мессию Дюны» (1969). Это всего 200 страниц, самая горькая книга цикла. Без нее финал Шаламе покажется просто «грустным». Посмотрите «Дюну» Линча (1984) — там гхола и заговор тлейлаксу показаны топорно, но зато поймете, чего Вильнёв избегает. Следите за терминологией. В новых переводах АСТ «jihad» заменили на «священная война», а «ghola» — на «гхола». В оригинале у Герберта это был осознанный исламский термин.

