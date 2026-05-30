Power Ballad: Ник Джонас и Пол Радд в потрясающей комедии о бромансе и предательстве

Ирландский сценарист и режиссер Джон Карни блестяще сводит вместе вышедшего в тираж свадебного певца в исполнении Радда и закомплексованного экс-солиста бой-бэнда, которого играет Джонас.

Ирландский режиссер и сценарист Джон Карни в очередной раз дарит зрителям дозу чистого кинематографического эндорфина своей новой, потрясающей комедией о мужской дружбе и предательстве в мире музыки. В главных ролях: Ник Джонас (из группы Jonas Brothers) в образе Дэнни Уилсона — самовлюбленного, но глубоко закомплексованного экс-солиста бой-бэнда, который пытается начать сольную карьеру и отчаянно ищет свой главный хит, и Пол Радд в роли Рика Пауэра — вышедшего в тираж свадебного лабуха, который по неосторожности показывает Дэнни прилипчивую песню собственного сочинения.

«Пауэр-баллада» — это кино о пути к славе и великих мечтах, о каждом уличном музыканте, который не оставляет надежды однажды проснуться суперзвездой. Но, как это часто бывает у Карни, фильм говорит и о другом — о том, что обычно остается за кадром картин про музыку или шоу-бизнес: о жестокой полярности успеха и провала. За каждой звездой стоит невидимая армия неудачников — печальных персонажей, которые когда-то были друзьями детства или первыми соавторами кумира. Им предстоит задача на всю оставшуюся жизнь: смириться с тем, что они так и не вытянули счастливый билет. Как с горечью говорил Лес Маккуин, ритм-гитарист вымышленной группы-неудачницы 70-х Crème Brulee из британского сериала «Лига джентльменов»: «Дерьмовый это бизнес…»

Рик в исполнении Радда — симпатичный американец, который в 90-х играл в многообещающей инди-группе. Карни мастерски стилизует псевдоархивные кадры интервью тех лет: молодой Радд с длинными волосами, подведенными глазами и в футболке с комиком Биллом Хиксом. (Не то чтобы этот голливудский «Дориан Грей», который, кажется, вообще не стареет, нуждался в омолаживающих спецэффектах). На гастролях в Дублине Рик влюбился в чудесную ирландку Рэйчел (Марселла Планкетт), остался с ней в Ирландии, и теперь у них подрастает дочь-подросток Эйджа (Бет Фэллон), в которой отец души не чает. Именно она заявляет ему, что современным девчонкам больше не нужны песни о «любви» — им подавай песни о «мести». Весьма интересное предзнаменование.

Рик более-менее смирился с тем, что поет попсовые каверы на свадьбах, хотя втайне мучается из-за того, что сам когда-то пустил свою карьеру под откос. Однажды вечером, играя на роскошной свадьбе в загородном отеле, Рик с раздражением замечает среди гостей Дэнни Уилсона. Однако, когда звезда просит спеть с ними, Рик с типичной покорностью «бета-самца» не может скрыть польщенной улыбки, и вместе они выдают убойный кавер на песню I Wish Стиви Уандера. После этого бедолага Рик отправляется в президентский люкс Дэнни: они пьют, курят травку, джемят, и Рик играет Дэнни очень душевную песню, которой гордится, после чего они вместе колдуют над аранжировкой.

Позже в фильме есть блестящий момент: Рик, находясь в депрессии, бредет по торговому центру и вдруг слышит из динамиков до боли знакомый поп-хит, до блеска «прокачанный» дорогим лос-анджелесским продакшеном. Радд филигранно передает весь спектр эмоций своего героя — от сбитой с толку паранойи («У меня что, галлюцинации?») до тошнотворного осознания произошедшего.

Только Карни — истинный знаток музыкального кино — мог создать такую длинную, цельную сцену, где Дэнни и Рик просто зависают вместе и работают над треком, и уделить процессу сочинительства столько экранного времени и искреннего внимания. Тот же Ричард Кёртис уложился бы в 45 секунд (хотя этот сюжет немного напомнил мне милую и недооцененную комедию Кёртиса Yesterday про недотепу из параллельной вселенной, выдающего хиты The Beatles за свои собственные). В «Пауэр-балладе» же пресловутая токсичная маскулинность получает самое милое и изящное искупление.

Примечания:

Игра слов в названии: Название фильма Power Ballad — это двойной каламбур. С одной стороны, «пауэр-баллада» — это музыкальный жанр (эмоциональная рок-песня, часто о неразделенной любви — композиция с медленным вступлением, которая постепенно перерастает в мощный, масштабный припев). С другой стороны, фамилия главного героя — Power (Рик Пауэр), так что это буквально «Баллада Пауэра». Шутка про Дориана Грея: Пол Радд в Голливуде известен как человек, который феноменально не стареет. В интернете существуют сотни мемов на тему того, что он пьет кровь девственниц или нашел источник вечной молодости. Критик иронизирует над этим, называя его «Дорианом Греем». Аспартамовая вспышка наслаждения (aspartame rush of enjoyment): Аспартам — искусственный подсластитель, дающий быстрый, но «ненастоящий» всплеск сладости. Метафора критика изящно намекает на природу фильмов Карни: они доставляют чистое, почти синтетически-концентрированное удовольствие — легкое, яркое, но без претензии на грубую калорийность блокбастеров. Это комплимент мастерству режиссера. Лес Маккуин и «Лига джентльменов» (The League of Gentlemen): Культовый британский комедийный сериал (1999–2017), черная комедия о жителях захолустного городка. Лес Маккуин — персонаж, бывший музыкант, чья коронная фраза «It’s a shit business» стала в Британии расхожей идиомой для обозначения краха творческих амбиций. Отсылка к этому персонажу мгновенно задает тон всему пассажу о горечи неудачников. Билл Хикс (Bill Hicks): Американский стендап-комик (1961–1994), икона контркультуры, известный своей язвительной критикой общества потребления и шоу-бизнеса. Футболка с его изображением на молодом Рике — визуальный штрих, моментально говорящий зрителю: «Этот парень когда-то был бунтарем с принципами, а не просто каверщиком на свадьбах». «I Wish» Стиви Уандера: Классический фанк-хит 1976 года. Выбор песни неслучаен: она полна ностальгии по детству и несбывшимся мечтам, что рифмуется с внутренним миром Рика. Кроме того, это технически сложная для исполнения вещь, и сцена «крушат версию» показывает, что Рик — реально талантливый музыкант, а не бездарный неудачник. «Yesterday» (2019): Фильм Дэнни Бойла по сценарию Ричарда Кёртиса, где герой после всеобщего отключения электричества оказывается единственным человеком, помнящим песни The Beatles. Сравнение уместно: в обоих фильмах центральный драматический конфликт строится на присвоении чужого творчества. Но если у Кёртиса это подано как романтическая фантазия, то Карни превращает сюжет в почти детективный триллер внутри музыкальной драмы.

Фильм одновременно существует как легкая комедия о мужской дружбе и как мрачноватая притча об авторстве, зависти и цене, которую человек платит за смирение с собственной посредственностью. Это чистый Джон Карни — режиссер, который в «Once» (2007) уже доказал, что умеет превращать музыкальные драмы в почти документальное свидетельство о природе творчества.