Power Ballad: Ник Джонас и Пол Радд в потрясающей комедии о бромансе и предательстве
30.05.2026, 11:00, Культура
Ирландский сценарист и режиссер Джон Карни блестяще сводит вместе вышедшего в тираж свадебного певца в исполнении Радда и закомплексованного экс-солиста бой-бэнда, которого играет Джонас.
Ирландский режиссер и сценарист Джон Карни в очередной раз дарит зрителям дозу чистого кинематографического эндорфина своей новой, потрясающей комедией о мужской дружбе и предательстве в мире музыки. В главных ролях: Ник Джонас (из группы Jonas Brothers) в образе Дэнни Уилсона — самовлюбленного, но глубоко закомплексованного экс-солиста бой-бэнда, который пытается начать сольную карьеру и отчаянно ищет свой главный хит, и Пол Радд в роли Рика Пауэра — вышедшего в тираж свадебного лабуха, который по неосторожности показывает Дэнни прилипчивую песню собственного сочинения.
«Пауэр-баллада» — это кино о пути к славе и великих мечтах, о каждом уличном музыканте, который не оставляет надежды однажды проснуться суперзвездой. Но, как это часто бывает у Карни, фильм говорит и о другом — о том, что обычно остается за кадром картин про музыку или шоу-бизнес: о жестокой полярности успеха и провала. За каждой звездой стоит невидимая армия неудачников — печальных персонажей, которые когда-то были друзьями детства или первыми соавторами кумира. Им предстоит задача на всю оставшуюся жизнь: смириться с тем, что они так и не вытянули счастливый билет. Как с горечью говорил Лес Маккуин, ритм-гитарист вымышленной группы-неудачницы 70-х Crème Brulee из британского сериала «Лига джентльменов»: «Дерьмовый это бизнес…»
Рик в исполнении Радда — симпатичный американец, который в 90-х играл в многообещающей инди-группе. Карни мастерски стилизует псевдоархивные кадры интервью тех лет: молодой Радд с длинными волосами, подведенными глазами и в футболке с комиком Биллом Хиксом. (Не то чтобы этот голливудский «Дориан Грей», который, кажется, вообще не стареет, нуждался в омолаживающих спецэффектах). На гастролях в Дублине Рик влюбился в чудесную ирландку Рэйчел (Марселла Планкетт), остался с ней в Ирландии, и теперь у них подрастает дочь-подросток Эйджа (Бет Фэллон), в которой отец души не чает. Именно она заявляет ему, что современным девчонкам больше не нужны песни о «любви» — им подавай песни о «мести». Весьма интересное предзнаменование.
Рик более-менее смирился с тем, что поет попсовые каверы на свадьбах, хотя втайне мучается из-за того, что сам когда-то пустил свою карьеру под откос. Однажды вечером, играя на роскошной свадьбе в загородном отеле, Рик с раздражением замечает среди гостей Дэнни Уилсона. Однако, когда звезда просит спеть с ними, Рик с типичной покорностью «бета-самца» не может скрыть польщенной улыбки, и вместе они выдают убойный кавер на песню I Wish Стиви Уандера. После этого бедолага Рик отправляется в президентский люкс Дэнни: они пьют, курят травку, джемят, и Рик играет Дэнни очень душевную песню, которой гордится, после чего они вместе колдуют над аранжировкой.
Позже в фильме есть блестящий момент: Рик, находясь в депрессии, бредет по торговому центру и вдруг слышит из динамиков до боли знакомый поп-хит, до блеска «прокачанный» дорогим лос-анджелесским продакшеном. Радд филигранно передает весь спектр эмоций своего героя — от сбитой с толку паранойи («У меня что, галлюцинации?») до тошнотворного осознания произошедшего.
Только Карни — истинный знаток музыкального кино — мог создать такую длинную, цельную сцену, где Дэнни и Рик просто зависают вместе и работают над треком, и уделить процессу сочинительства столько экранного времени и искреннего внимания. Тот же Ричард Кёртис уложился бы в 45 секунд (хотя этот сюжет немного напомнил мне милую и недооцененную комедию Кёртиса Yesterday про недотепу из параллельной вселенной, выдающего хиты The Beatles за свои собственные). В «Пауэр-балладе» же пресловутая токсичная маскулинность получает самое милое и изящное искупление.
Примечания:
- Игра слов в названии: Название фильма Power Ballad — это двойной каламбур. С одной стороны, «пауэр-баллада» — это музыкальный жанр (эмоциональная рок-песня, часто о неразделенной любви — композиция с медленным вступлением, которая постепенно перерастает в мощный, масштабный припев). С другой стороны, фамилия главного героя — Power (Рик Пауэр), так что это буквально «Баллада Пауэра».
- Шутка про Дориана Грея: Пол Радд в Голливуде известен как человек, который феноменально не стареет. В интернете существуют сотни мемов на тему того, что он пьет кровь девственниц или нашел источник вечной молодости. Критик иронизирует над этим, называя его «Дорианом Греем».
- Аспартамовая вспышка наслаждения (aspartame rush of enjoyment): Аспартам — искусственный подсластитель, дающий быстрый, но «ненастоящий» всплеск сладости. Метафора критика изящно намекает на природу фильмов Карни: они доставляют чистое, почти синтетически-концентрированное удовольствие — легкое, яркое, но без претензии на грубую калорийность блокбастеров. Это комплимент мастерству режиссера.
- Лес Маккуин и «Лига джентльменов» (The League of Gentlemen): Культовый британский комедийный сериал (1999–2017), черная комедия о жителях захолустного городка. Лес Маккуин — персонаж, бывший музыкант, чья коронная фраза «It’s a shit business» стала в Британии расхожей идиомой для обозначения краха творческих амбиций. Отсылка к этому персонажу мгновенно задает тон всему пассажу о горечи неудачников.
- Билл Хикс (Bill Hicks): Американский стендап-комик (1961–1994), икона контркультуры, известный своей язвительной критикой общества потребления и шоу-бизнеса. Футболка с его изображением на молодом Рике — визуальный штрих, моментально говорящий зрителю: «Этот парень когда-то был бунтарем с принципами, а не просто каверщиком на свадьбах».
- «I Wish» Стиви Уандера: Классический фанк-хит 1976 года. Выбор песни неслучаен: она полна ностальгии по детству и несбывшимся мечтам, что рифмуется с внутренним миром Рика. Кроме того, это технически сложная для исполнения вещь, и сцена «крушат версию» показывает, что Рик — реально талантливый музыкант, а не бездарный неудачник.
- «Yesterday» (2019): Фильм Дэнни Бойла по сценарию Ричарда Кёртиса, где герой после всеобщего отключения электричества оказывается единственным человеком, помнящим песни The Beatles. Сравнение уместно: в обоих фильмах центральный драматический конфликт строится на присвоении чужого творчества. Но если у Кёртиса это подано как романтическая фантазия, то Карни превращает сюжет в почти детективный триллер внутри музыкальной драмы.
Фильм одновременно существует как легкая комедия о мужской дружбе и как мрачноватая притча об авторстве, зависти и цене, которую человек платит за смирение с собственной посредственностью. Это чистый Джон Карни — режиссер, который в «Once» (2007) уже доказал, что умеет превращать музыкальные драмы в почти документальное свидетельство о природе творчества.