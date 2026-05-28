Извращенные гиппопотамы, сквернословящие еноты и море душевности

«Сезон спаривания» — дикая новая мульткомедия от создателей «Большого рта».

Эта история об озабоченном медведе, который пускается во все тяжкие сексуальных экспериментов после того, как партнерша бросила его во время зимней спячки, определенно шокирует. Но сможет ли она сравниться по уровню трогательности со своим предшественником?

Уже на первой минуте новой анимационной комедии Netflix «Сезон спаривания» (Mating Season) медведь просыпается, бесконтрольно мочится по всей своей пещере, ковыляет наружу, видит двух озабоченных енотов, бурно совокупляющихся неподалеку, а затем погружается в пучину глубокого стыда. На данном этапе вряд ли стоит отдельно упоминать, что «Сезон спаривания» — это духовный преемник скандальной и остроумной комедии «Большой рот» (Big Mouth): ДНК того шоу прослеживается здесь абсолютно во всем.

И к этому моменту вы уже точно поймете, для вас этот сериал или нет. Ведь «Большой рот», несмотря на всю свою популярность, расколол зрителей так, как мало какому проекту удавалось. Это шоу рассказывало об ужасах полового созревания и сексуального пробуждения, и оно было с ювелирной точностью скроено под свою целевую аудиторию — терзаемых гормонами мальчиков-подростков. Можно даже поспорить, что авторы переусердствовали с точностью: местный юношеский инфантилизм бил настолько мощным ядерным зарядом, что многих попросту оттолкнуло обилие секса, пердежа и мата.

Честно говоря, они сами себя обделили. Стоило лишь пробиться сквозь все слои откровенной пошлости и оскорбительности, как «Большой рот» внезапно оказывался чуть ли не самым добрым и трогательным шоу на телевидении. Мальчишки-подростки — это сумбурный коктейль из безграничной уверенности в себе и крайней неловкости, и «Большой рот» уловил оба этих состояния в равной пропорции. Если вы мужчина определенного склада ума и возраста, то со стопроцентной вероятностью узнали бы себя в ком-то из персонажей.

С «Сезоном спаривания» добиться такого эффекта несколько сложнее, поскольку здесь все персонажи — животные, а секс для них — не столько развлечение, сколько ключ к выживанию. Джош, тот самый писающий медведь (которого озвучил Зак Вудс), осознает, что наступил в буквальном смысле сезон размножения. Проспав слишком долго, он с ужасом узнает, что его подружка сбежала с огромным матерым альфа-самцом. В итоге бедолага пребывает в унынии, не в силах выбрать: «посвятить себя мастурбации», как он сам выражается, или же «снова вернуться в седло». Что в контексте данного шоу — едва ли метафора.

На первый взгляд, это классическая история о том, кого только что бросили. На протяжении 10 серий «Сезон спаривания» показывает, как Джош осваивает приложения для знакомств, пускается в духовно опустошающие сексуальные эксперименты и в конце концов приходит к какому-то подобию душевного равновесия. Однако, как и в «Большом рте», магистральный сюжет — лишь предлог, чтобы вывалить на зрителя тонну другого безумия.

За львиную долю этого безумия отвечает персонаж, озвученный соавтором сериала Ником Кроллом, — невероятно уверенный в себе енот. Эта роль дает Кроллу массу возможностей делать то, что у него получается лучше всего: орать всякие мерзости во всю глотку, но при этом персонаж выполняет и важную драматургическую функцию. Самое невыносимое, когда ты молод и одинок, — это мысль, что у всех остальных вокруг происходит лучший секс в их жизни. И енот Кролла — ходячее (и орущее) тому подтверждение.

Но, повторимся, все персонажи здесь — биологически достоверные животные, которыми руководят импульсы, совершенно отличные от человеческих. И из-за этого эмоциональная дистанция между персонажами и зрителями оказывается чуть больше, чем, вероятно, рассчитывали создатели.

К примеру, здесь есть целая серия, посвященная «склещиванию» у псовых (моменту, когда луковица пениса самца разбухает, а мышцы влагалища самки сжимаются вокруг нее, намертво сцепляя пару), а также много внимания уделяется брачному ритуалу гиппопотамов, которые опрыскивают партнершу собственными фекалиями. Никого не осуждаем за кинки, разумеется, но сериал настолько завязан на реальных повадках дикой природы — «Опорожни свои анальные железы прямо на мою гребаную шкуру!» — вопит персонаж Кролла в процессе соития, — что происходящее перестает быть близкой зрителю историей о сексуальном взрослении, превращаясь скорее в исследование на тему: «Эй, а животные-то — те еще мерзкие твари, правда?».

Еще одна фишка «Сезона спаривания» — и я предоставлю вам самим решать, хорошо это или плохо, — это игра на «диснеизации» персонажей. Медведи, олени и еноты — до боли знакомые архетипы из классических рисованных мультфильмов Disney прошлого века. Глядя на них, невозможно не вспомнить Бэмби, медведя Балу или енота Мико из «Покахонтас», поэтому зрелище того, как они с упоением начинают неистово предаваться гону, вызывает легкий когнитивный диссонанс.

Чтобы сделать параллель еще более очевидной: в диснеевской короткометражке 1941 года «Маленький вихрь» (The Little Whirlwind) есть сцена, где Микки Маус настолько заворожен запахом свежеиспеченного пирога, что этот шлейф аромата буквально подхватывает его и несет по воздуху. Здесь этот троп обыгрывается иначе: персонаж точно так же парит в воздухе, но притягивает его анальное отверстие другого животного, к которому он летит, бормоча «Ням-ням-ням».

Тем не менее, как только вы перешагнете через первый шок, перед вами предстанет очередная по-настоящему отвратительная секс-комедия, в которой гораздо больше душевного тепла, чем ей когда-либо готовы будут приписать критики. Если сериал удержится на плаву и со временем повзрослеет (как это произошло с «Большим ртом»), у нас есть все шансы получить нечто действительно выдающееся.

Примечания:

«Большой рот» (Big Mouth) — флагманский анимационный сериал Netflix для взрослых (2017–2025), получивший множество наград «Эмми». Шоу детально (и без прикрас) препарировало тему пубертата, первых поллюций, менструаций и гормональных бурь через призму появления у детей «Гормональных монстров». «Сезон спаривания» (Mating Season) — новый проект той же команды авторов (Ник Кролл, Эндрю Голдберг, Марк Левин и Дженнифер Флэкетт), премьера которого состоялась на Netflix 22 мая 2026 года. Если «Большой рот» был про подростков, то это шоу — скрытая метафора свиданий, одиночества и поиска «своего человека» в возрасте 20–30 лет, но перенесенная в мир фауны. «Склещиванию» (copulatory tie) и «луковица пениса» (bulbus glandis) — абсолютно реальный биологический процесс, происходящий при спаривании псовых (и некоторых других видов). Из-за прилива крови замок зажимается, и животные не могут разделиться от нескольких минут до часа. В сериале авторы доводят эту ситуацию до абсурдного комизма. «Вернуться в седло» (get back on the horse) — идиома, означающая «вернуться к привычной деятельности после неудачи или травмы» (в данном контексте — вернуться на рынок свиданий после тяжелого расставания). Шутка автора статьи в том, что в анимационном мире, где все персонажи — животные, фраза про «оседлать коня» приобретает двусмысленный зоологический подтекст. «Диснеизация» (Disneyfication) — визуальный и культурный феномен. Авторы намеренно рисуют животных в милой, классической стилистике «Бэмби» или «Покахонтас» (например, енот Рэй визуально напоминает Мико из «Покахонтас»), чтобы усилить шоковый юмористический эффект, когда эти «милые создания» начинают материться и спариваться.

Дополнения и контекст:

Актерский состав: Медведя Джоша озвучивает Зак Вудс (известный по роли Джареда в сериале «Кремниевая долина»), чьё амплуа — уязвимые, невротичные и интеллигентные персонажи. Главного енота-пошляка озвучивает сам создатель шоу Ник Кролл. Также в сериале приняли участие приглашенные звезды первой величины: Сара Сильверман, Дэвид Духовны и Тимоти Олифант.

Прием критиков: На агрегаторах рецензий сериал стартовал весьма крепко для столь специфического жанра: 67% на Rotten Tomatoes и 65 из 100 на Metacritic. Критики сходятся во мнении, что за горами пошлых шуток скрывается классический качественный ромком в духе сериалов «Друзья» или «Новенькая».

