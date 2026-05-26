«Я на «Титанике», пожелайте удачи» — как нейросети создали новый жанр исторических влогов

«Мы можем воссоздать наше прошлое по крупицам» — ИИ-путешественники во времени ведут влоги из разных эпох.

Авторы таких каналов, как Chloe VS History, используют нейросети, чтобы «оживить историю и сделать ее по-настоящему осязаемой».

— Я только что прибыла в тюдоровский Лондон, на дворе 1536 год, — говорит на камеру девушка в зеленом пуховике. — Сейчас я заселюсь в свою комнату на постоялом дворе, а потом загляну на рынок. Позже у меня встреча с самим королем — да-да, с Генрихом VIII лично.

На YouTube и других социальных платформах зрители массово стекаются посмотреть на сгенерированных искусственным интеллектом «исторических инфлюэнсеров» — персонажей, которые снимают влоги о своих путешествиях в прошлое.

Один из самых популярных каналов — Chloe VS History, у которого более 610 тысяч подписчиков в Instagram и 15 миллионов просмотров на YouTube. Зрители могут наблюдать, как Хлоя пробует пирог с угрем на рынке эпохи Тюдоров, изучает каюты первого класса на «Титанике» и ныряет в бассейны древнеримских терм.

Этот формат быстро подхватили и другие проекты, такие как Janella Through Time, Nova VS History и Esmetimetravels. Среди самых популярных направлений для «поездок» — Древний Рим, Помпеи, Дикий Запад и Англия времен Черной смерти.

Создатель Chloe VS History, 32-летний Джонатан Ларами, говорит, что его главная цель — «пробудить у молодежи интерес» к различным историческим периодам.

— История — это очень визуальный опыт, но преподают ее совершенно иначе, — рассуждает он. — Ее учат по учебникам. И для многих студентов такой подход просто не работает. Так почему бы не использовать доступные нам технологии, чтобы оживить прошлое, сделать его по-настоящему осязаемым? Влоги безумно популярны на YouTube, потому что зрители привязываются к конкретному персонажу. Я просто беру уже проверенный формат и применяю его к истории.

Хотя исторические видео, сгенерированные ИИ, циркулируют в сети уже около года, Ларами отмечает, что совершенство современных нейросетей «полностью перевернуло игру» в сфере создания контента:

— Я подумал: а разве не здорово было бы показать историю глазами условно «реального человека», который переместился во времени в ту эпоху?

Для создания роликов Ларами использует нейросеть Seedance 2.0. Чтобы сделать результат максимально достоверным, он опирается на исторические источники, научные статьи и рисунки современников тех эпох.

Но даже при таком стремлении к исторической точности, признается автор, случаются накладки:

— Например, в видео про Древний Рим у нас на заднем плане появлялись люди в солнцезащитных очках или с наручными часами. ИИ обучен на современных данных, поэтому, когда вы просите его сгенерировать что-то историческое, всегда есть риск, что он начнет «галлюцинировать».

Несмотря на преимущественно позитивную реакцию, Ларами отмечает, что его ролики иногда клеймят термином «AI slop» (ИИ-шлак) — так называют низкокачественный, поставленный на поток контент, сгенерированный машиной.

— Я их прекрасно понимаю, — говорит Джонатан. — Кого-то до ужаса пугает то, на что теперь способен искусственный интеллект. Кто-то видит в этом угрозу. Мне кажется, что бы вы сейчас ни создали с помощью ИИ, найдутся люди, которые назовут это ИИ-шлаком просто по факту происхождения. Я же стараюсь использовать эти технологии исключительно во благо, как бы говоря: «Смотрите, что теперь можно с этим делать, разве это не потрясающе? Мы действительно можем воссоздать наше прошлое по крупицам и оживить его с такой невероятной яркостью».

Его первым вирусным хитом стало 14-минутное видео с Хлоей на борту «Титаника», собравшее 4 миллиона просмотров.

— Я хочу попробовать поговорить с капитаном об айсберге, — сообщает Хлоя на камеру в начале эпизода. — Мне кажется, кто-то должен хотя бы попытаться что-то сказать. Пожелайте мне удачи!

В прошлую пятницу на Каннском фестивале Ларами был удостоен премии World Influencers and Bloggers Award (WIBA), отмечающей заслуги влиятельных блогеров и создателей контента, за работу над своим каналом.

— Я абсолютно не ожидал такого успеха. До сих пор не могу в это поверить, — признался он.

— Это совершенно новый формат, он блестяще реализован, и мне нравится этот юмор, — отмечает Адам Смит, историк из Оксфордского университета. Он видел ролики Chloe VS History и других «влогеров-путешественников» в своей ленте и считает, что этот формат способен «радикально улучшить» процесс преподавания истории молодежи.

— С другой стороны, в этом нет абсолютно ничего нового, — добавляет Смит. — Эти проекты продолжают очень давнюю традицию. Я бы поставил их в один ряд с британским шоу «Ужасные истории» (Horrible Histories) — проектами, которые популяризируют историю, делая ее увлекательной, смешной и иммерсивной.

«Что делают эти нейросетевые видео — они вызывают глубокое, нутряное чувство: «Боже мой, на ее месте мог бы быть я, это же моя версия из прошлого». Понимать свое место во времени — это довольно глубоко укоренившаяся психологическая потребность многих людей».

Смит предполагает, что ИИ-видео можно использовать для обогащения исторических документальных фильмов и образовательных материалов, визуализируя малоизвестные события и личности.

— Вместо того чтобы показывать слишком предсказуемые вещи, вроде извержения Везувия или чумы, мы могли бы использовать эту технологию для создания чего-то принципиально нового, — рассуждает историк. — Креаторы могли бы тесно сотрудничать с академическими учеными и исследователями архивов, чтобы не просто пережевывать известные факты, а действительно осмыслять и переосмыслять прошлое. Способы подачи истории постоянно эволюционируют. Помните, когда Кен Бёрнс снял свой первый документальный фильм о Гражданской войне в США в 1990-х? Все были просто потрясены тем фактом, что он делал плавные наезды и отъезды камеры на старых фотографиях.

— Никто не говорит, что видео с Хлоей заменят академические монографии или походы в музей, — заключает Смит. — Они выполняют немного другие задачи и создают иное настроение. И я считаю, что потенциал у этого направления просто невероятный.

Примечания:

О термине «AI slop» (ИИ-шлак): Это относительно новое интернет-выражение, которое описывает низкокачественный, массово генерируемый контент без души и творческой мысли. Slop — буквально «помои», «бурда». Слово уже активно ходит в русскоязычном цифровом дискурсе. Об авторе: Джонатан Ларами — не просто блогер-одиночка. До запуска Chloe VS History он работал в сфере визуальных эффектов и анимации. Это объясняет и техническое качество его видео, и продуманность нарратива. Иными словами, это не дилетант, случайно открывший нейросеть, — это профессионал, нашедший новую форму для старых навыков. О Seedance 2.0: Это одна из ведущих (на данный момент) нейросетей для генерации видео. Ее ключевая особенность — относительно высокая связность движений и возможность удерживать «лицо персонажа» от кадра к кадру, что для формата влога критически важно. О Horrible Histories («Ужасные истории»): Это культовая британская франшиза — детские книги и сериал, которые рассказывают о мрачных, grotesque и смешных сторонах истории. Упоминание их в одном ряду с ИИ-влогами — высокая похвала от историка. Если вы не знакомы с ними, очень рекомендую: даже взрослому смотреть увлекательно. О Кене Бернсе: Адам Смит упоминает великого американского документалиста Кена Бернса и его сериал «Гражданская война» (1990). Эффект, о котором он говорит, даже получил название «эффект Кена Бернса» — техника медленного наезда и панорамирования по статичным фотографиям, которая придает им драматизм и движение. Сравнение здесь крайне точное: когда Бернс только начинал, многие тоже считали его приемы «ненастоящим кино», а теперь это классика. Об Адаме Смите: Это не просто академический ученый, Адам Смит — специалист по истории США и публичный интеллектуал, регулярно выступающий в подкастах и на радио (в том числе на BBC). Его открытость к новым форматам — не дежурная фраза, а осознанная позиция.

