К-pop андроиды и артисты-машины: добро пожаловать в причудливый и амбициозный южнокорейский парк роботов

Южнокорейский Galaxy Robot Park надеется привлечь туристов на свои концерты и показы мод. Но смогут ли роботы когда-нибудь воссоздать ту самую эмоциональную связь между артистами и фанатами, на которой держится весь кей-поп?

На сцену арены в восточной части Сеула поднимаются четыре гуманоидных робота ростом с ребенка. Звучат первые биты песни звезды G-Dragon, и они начинают танцевать.

Взмахи рук, синхронные шаги, покачивающиеся в такт головы, развевающиеся парики и мешковатая одежда… Все это продолжается до тех пор, пока прямо посреди выступления один из них, судя по всему, не выходит из строя — его приходится унести со сцены.

Добро пожаловать в Galaxy Robot Park — новый комплекс площадью 16 500 квадратных метров в районе Кандонгу. Его создатели утверждают, что это первый в мире тематический парк, полностью посвященный роботам.

Этот проект воплощает в себе амбициозное — а кто-то скажет, и дерзкое — видение будущего, в котором машины не просто помогают людям, но и развлекают их: дают одновременные концерты на разных континентах и даже дефилируют по подиумам.

За проектом стоит Galaxy Corporation — развлекательная компания, позиционирующая себя как enter-tech предприятие, стирающее границы между шоу-бизнесом и инновациями.

Под ее крылом находятся такие мегазвезды, как G-Dragon и Тэмин из группы SHINee, а также актер Сон Кан Хо, хорошо знакомый западному зрителю по роли отца в оскароносном фильме «Паразиты».

К-поп индустрия уже давно служит полигоном для экспериментальных технологий. Достаточно вспомнить группу Aespa от агентства SM Entertainment, где реальные участницы выступают наравне со своими виртуальными аватарами, или полностью виртуальный бой-бэнд Plave.

На шоу в честь открытия роботы с удивительной плавностью исполняли хореографию под самые разные композиции, включая Home Sweet Home G-Dragon, а также Advice и Idea Тэмина.

— Мы планируем проводить от трех до шести к-поп концертов ежедневно — это более тысячи шоу в год, — рассказывает журналистам Чхве Ён Хо, генеральный директор Galaxy Corporation, скромно именующий себя «директором по счастью». — А к концу этого года мы собираемся отправить их в мировое турне.

Музыкальный критик и отраслевой аналитик Чха У Чжин сомневается, что мировая публика сразу примет подобные шоу, однако рассматривает этот амбициозный план как важный культурный и экономический эксперимент.

— Если поставить робота в музее Элвиса Пресли, фанаты будут в ужасе, — отмечает он. — Но кей-поп изначально строится на эффектной визуальной подаче, поэтому здесь роботы не кажутся чем-то чужеродным.

По его словам, турне роботов будет похоже на выступление cover dance команд (коллективов, в точности повторяющих хореографию известных к-поп артистов), только без необходимости оплачивать счета за гостиницы и выдавать суточные.

Помимо самой концертной арены, парк предлагает и другие развлечения. У входа гостей встречают роботы-швейцары, а на открытых площадках разгуливают механические собаки и другие устройства, охотно играющие с посетителями.

Роботизированная рука с прикрепленным экраном-лицом рисует мой портрет, непринужденно болтая со мной в процессе. Результат получается поразительно точным, хотя, как мне кажется, на рисунке я выгляжу старше своих лет.

Выше по склону расположен боксерский ринг. Там посетители могут управлять бойцами-гуманоидами с помощью системы захвата движений: машины вступают в бой друг с другом, в реальном времени повторяя удары и блоки людей.

В какой-то момент от мощного удара боксерская перчатка улетает прямо в толпу зрителей. Один из роботов падает с ринга, но быстро восстанавливается и возвращается в бой.

В конце мая Galaxy также планирует провести то, что они называют «первым в мире показом мод с участием роботов», а затем запустить собственный робо-фэшн бренд. Правда, Чхве Ён Хо не вдается в детали относительно того, как именно машины будут демонстрировать одежду и что вообще из себя представляет бренд одежды для роботов.

Глобальная идея заключается в том, чтобы отправлять к-поп роботов туда, куда живым звездам добраться проблематично — в том числе в зоны военных действий. Стоит только запрограммировать хореографию в одну машину, как все остальные роботы по всему миру мгновенно «выучат» ее, что позволит проводить абсолютно одинаковые шоу в разных странах одновременно.

Но для музыкального критика Чха главный вопрос состоит в другом: способны ли роботы воссоздать важнейший ингредиент кей-попа — ту самую эмоциональную связь с фанатами?

— Именно это и определит, станем ли мы свидетелями подлинного культурного сдвига или же это просто очередная диковинка ради забавы…

