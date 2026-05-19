«Слишком много зверей» — Сезон охоты открыт в захватывающем и эксцентричном французском криминальном триллере

Алексис Маненти и Элла Румпф исполнили главные роли в дебютном полном метре Сары Арнольд — картине о кровавой вражде между охотниками, фермерами и жандармами в лесах северо-востока Франции.

При просмотре многообещающего режиссерского дебюта Сары Арнольд «Слишком много зверей» на ум приходят как невозмутимые триллеры братьев Коэн, так и мрачные криминальные ленты 70-х годов французского постановщика Алена Корно. Арнольд находит новые, умные способы рассказать знакомую историю о продажных копах и провинциальной коррупции.

От других представителей жанра этот мастерски снятый дебют, пропитанный черным юмором, отличает необычный авторский микс: дикая природа, аграрные конфликты, сексуальная фрустрация и застарелая региональная вражда. В данном случае в центре конфликта оказывается джентрификация одного из старейших французских развлечений — спортивной охоты. Разворачиваясь на фоне густых лесов и полей северо-востока страны, история описывает кровавую междоусобицу между охотниками и фермерами, имущими и неимущими, в эпицентре которой оказывается депрессивный, чувствующий себя не в своей тарелке жандарм.

Роль этого жандарма с упоением исполняет Алексис Маненти, который стал одним из самых стабильно интригующих новых лиц французского артхауса. (Он также играет главную роль в гей-мелодраме о дальнобойщиках «Плоть и топливо», премьера которой состоялась в каннской программе «Неделя критики». «Звери» же были представлены в «Двухнедельнике режиссеров»).

Маненти играет Фульду — корсиканского копа с забавным немецким именем, который оказывается втянут в конфликт, начавший назревать еще за год до его приезда в этот городок. Как показано в залитом кровью прологе с участием диких кабанов, во вражде замешаны воинственно настроенный фермер (Паскаль Ренерик), скользкий мэр (Тьерри Годар) и поехавший кукушкой егерь (Жан-Луи Куллок), который прямо в открывающей сцене сносит своему соседу голову из дробовика.

Арнольд, написавшая сценарий в соавторстве еще с четырьмя авторами, намеренно держит события в тумане большую часть хронометража — до такой степени, что мы до конца не понимаем, кто здесь вообще на стороне закона. Мы даже не знаем, можно ли доверять самому закону в лице плетущего интриги напарника Фульды (Венсан Дедиенн) и его сомнительного капитана (Бертран Белен). В итоге жандарму приходится раскрывать убийство в одиночку.

Вскоре он обретает совершенно неожиданную напарницу в лице Стефани (великолепная Элла Румпф). Она — полицейский психолог, присланная, чтобы помочь местным органам правопорядка справиться с волной насилия, которая только нарастает, когда по всему городу начинают находить туши животных. Поначалу Фульда в штыки воспринимает расспросы Стефани, касающиеся его личных и профессиональных срывов в период службы на Корсике. У парня явно проблемы с контролем гнева — но, как выясняется, и у Стефани тоже: в Париже ее арестовали за приступ агрессии на дороге.

В конце концов они начинают работать плечом к плечу. Поначалу это может показаться притянутым за уши, однако благодаря мастерскому построению сюжета и язвительному чувству юмора Арнольд мы ни на секунду не ставим под сомнение ни правдоподобность происходящего, ни все те чудачества, свидетелями которых становимся. Этот фильм куда ближе к «Фарго», чем к «Старикам тут не место» — настолько он упивается странностями двух своих проблемных главных героев, не говоря уже о самом провинциальном захолустье, где люди творят дикие вещи и где никому нельзя доверять до конца.

Режиссер придает всему этому безумию поистине эпический размах. Используя плавные панорамы сверху — заслуга оператора Ноэ Баха («Анималия»), — она помещает Фульду и Стефани на фон сочных зеленых пастбищ, кишащих дикой природой. Стремительный, диссонирующий саундтрек Флоренсии Ди Консилио нагнетает напряжение, но при этом ничуть не гасит юмор, который достигает точки кипения в финале с использованием боевых патронов и бредовых последствий приема жидкого мета.

Что больше всего впечатляет в фильме — это то, как ему удается быть одновременно абсолютно безумным и при этом очень цельным. Как бы абсурдна ни была история, Арнольд всегда заземляет ее через развитие своих невероятных героев, которые сближаются по мере того, как сюжет сгущается (или, вернее, распутывается). Да, Фульда, возможно, немного не в себе, но именно его следственное чутье позволяет раскрыть дело, которое не по зубам больше никому. В то же время ему необходимы направляющая рука и интеллект Стефани, чтобы окончательно не слететь с катушек, — что делает ее идеальной соучастницей его борьбы с преступностью.

Из всех безумных сюжетных поворотов в дебюте Арнольд сложнее всего предугадать то, как этот фильм непостижимым образом расцветает в потенциальную романтическую историю. Это история двух людей, бросающих вызов врагу, который находится не только повсюду вокруг них, но и внутри них самих. В этом кино действительно слишком много зверей, чтобы Фульда и Стефани смогли приручить их всех. Именно поэтому картина могла завершиться лишь смелым, полным нежности жестом, в котором герои в итоге приручают друг друга.

Примечания:

Название фильма: В международном прокате фильм называется Too Many Beasts («Слишком много зверей»). Оригинальное французское название — L’espèce explosive, что буквально переводится как «Взрывоопасный вид». Эта игра слов отлично отражает суть: взрывоопасные здесь и животные (кабаны), и сами люди. Фульда: Имя персонажа, звучащее необычно для корсиканца (на Корсике распространены итало-романские имена). Это намеренный комический приём: корсиканский полицейский с немецким именем — дополнительный маркер его «чужеродности» в северо-восточной Франции. Возможно, также отсылка к немецкому городу Фульда. Параллельные программы Канн: «Неделя критики» (Critics’ Week) и «Двухнедельник режиссеров» (Directors’ Fortnight). Это престижные независимые программы Каннского кинофестиваля. Они идут параллельно с основным конкурсом и традиционно открывают миру новые имена, экспериментальное и смелое жанровое кино. Попасть туда с дебютом — огромный успех для режиссера. Об актерах: Алексис Маненти — действительно мощная восходящая звезда. Он прославился после роли агрессивного полицейского в фильме «Отверженные» (Les Misérables, 2019), за которую получил премию «Сезар».

— действительно мощная восходящая звезда. Он прославился после роли агрессивного полицейского в фильме «Отверженные» (Les Misérables, 2019), за которую получил премию «Сезар». Элла Румпф — швейцарская актриса, которую многие помнят по шокирующему боди-хоррору «Сырое» (Raw, 2016), а также по небольшой, но яркой роли в сериале HBO «Наследники» (Succession).

— швейцарская актриса, которую многие помнят по шокирующему боди-хоррору «Сырое» (Raw, 2016), а также по небольшой, но яркой роли в сериале HBO «Наследники» (Succession). Паскаль Ренерик — французский актёр театра и кино, известный работами с режиссёрами артхаусного направления.

— французский актёр театра и кино, известный работами с режиссёрами артхаусного направления. Тьерри Годар — французский актёр, известный по сериалу «Зависимые» (Engrenages / Spiral, 2005–2020), где он играл офицера полиции, и фильму «Незнакомка на озере» (2013). Его амплуа часто связано с морально неоднозначными персонажами.

— французский актёр, известный по сериалу «Зависимые» (Engrenages / Spiral, 2005–2020), где он играл офицера полиции, и фильму «Незнакомка на озере» (2013). Его амплуа часто связано с морально неоднозначными персонажами. Жан-Луи Коллох — французский актёр, известный по роли в фильме «Мёд диких пчёл» (Le miel sauvage, 2024) и других работах в сельской тематике.

— французский актёр, известный по роли в фильме «Мёд диких пчёл» (Le miel sauvage, 2024) и других работах в сельской тематике. Венсан Дедьенн — французский актёр, комик и режиссёр. Известен острым юмором и работами в авторском кино.

— французский актёр, комик и режиссёр. Известен острым юмором и работами в авторском кино. Бертран Белен — французский актёр и музыкант. Его кастинг в роли сомнительного капитана — пример типичного для французского кино приёма: приглашение музыканта или артиста из смежной области для создания неожиданного актёрского образа. Джентрификация охоты: Охота во Франции исторически была занятием фермеров и местных жителей (пропитание + традиция). Сейчас же охотничьи угодья часто выкупают богатые горожане ради элитарного развлечения. Именно это классовое неравенство и запускает кровавый конфликт в фильме. Ален Корно (Alain Corneau, 1943–2010); Французский режиссёр, мастер мрачного криминального и исторического кино. Известен фильмами «Полицейский код» (Série noire, 1979) — одним из самых мрачных нуаров французского кино семидесятых, — а также «Все утра мира» (1991) и «Страх и трепет» (2003).

