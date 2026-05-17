Болгария впервые в истории выиграла 70‑й конкурс «Евровидение»

Болгария стала победительницей «Евровидения-2026» после того, как певица Дара (Dara) триумфально вырвала первое место с хитом Bangaranga.

Триумф 27-летней исполнительницы принес Болгарии первую победу за всю 70-летнюю историю конкурса. Страна дебютировала на «Евровидении» лишь в 2005 году, а последние три года и вовсе пропускала турнир.

Сама певица описывает свой трек как «поп-музыку на фольклорном каркасе». Bangaranga — это пульсирующий клубный гимн, вдохновленный древним болгарским ритуалом кукери, во время которого мужчины в звериных масках и мохнатых костюмах с колокольчиками бродят по деревням.

Точное значение слова «бангаранга» стало одной из главных шуток вечера. По словам Дары, «бангаранга — это особая внутренняя энергия, которая есть в каждом из нас; чувство, что возможно абсолютно всё».

Неожиданная победа Болгарии избавила Европейский вещательный союз (EBU) и страны-участницы от огромной головной боли. Если бы Израиль, занявший второе место, одержал победу, перед организаторами встал бы тяжелейший вопрос о том, где именно проводить конкурс в 2027 году.

Юбилейная, 70-я по счету музыкальная феерия прошла в Вене, поскольку в прошлом (2025) году победа досталась австрийскому оперному исполнителю под псевдонимом JJ.

За шоу вживую наблюдали около 10 000 зрителей на арене Wiener Stadthalle, а ожидаемая телевизионная аудитория превысила 100 миллионов человек. Альпийская республика принимала конкурс уже в третий раз.

В гранд-финале выступили представители 25 стран, причем Болгария, Молдова и Румыния вернулись в строй после нескольких лет отсутствия. Однако юбилей «Евровидения» был омрачен скандалом: праздник прошел без пяти стран, бойкотировавших мероприятие из-за участия Израиля на фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа.

Ирландия, Испания, Нидерланды, Словения и Исландия отказались от участия после того, как EBU изменил правила многократного голосования и госфинансирования промокампаний песен, но так и не решился отстранить израильского вещателя KAN. Более того, в декабре швейцарский исполнитель Nemo, победивший на «Евровидении-2024», заявил о возврате своего трофея в знак протеста против присутствия Израиля в Вене.

По данным полиции, ранее в субботу около 2000 человек вышли в центр Вены на акцию протеста против участия израильской делегации.

Тем же вечером израильская композиция Michelle — романтическая поп-песня о токсичных отношениях в исполнении Ноама Беттана — заняла второе место, получив мощную поддержку в зрительском голосовании.

Австрийский вещатель ORF заранее заявил, что не будет официально использовать так называемую технологию подавления гула (anti-booing) для телезрителей, которая применялась в прошлые годы. Тем не менее, реакция зала на выход Беттана оказалась довольно теплой по сравнению с тем, как публика встретила певицу Юваль Рафаэль в 2025 году.

Однако во время оглашения зрительских баллов для Израиля в зале все же раздался неодобрительный гул — это стало реакцией на группу фанатов, продолжавших непрерывно скандировать название страны.

На двух предыдущих, крайне поляризованных конкурсах Израиль показывал высокие результаты в телеголосовании (заняв второе место в 2025 году). Однако вещатели других стран выразили обеспокоенность тем, что израильское правительство проводит массированную рекламную кампанию своих артистов через соцсети. Это и привело к изменению правил голосования перед турниром в Вене.

В этом году зрителям разрешили отдавать максимум 10 индивидуальных голосов (вместо 20 в предыдущие годы). При этом голосовать за одного и того же артиста все 10 раз разрешалось, а вот голосовать за свою собственную страну — по-прежнему нет.

Во время оглашения оценок жюри ведущий от израильского канала KAN, похоже, намекнул на прошлогодний скандал с голосованием, иронично заявив, что «уже знал, кто победит в этом году».

Незадолго до финала каналу KAN пришлось извиняться за насмешки в адрес хорватской группы Lelek: израильские комментаторы сравнили их традиционный сценический грим с «татуировками хной в Эйлате». Участники Lelek резко осудили эти высказывания, назвав их неуважительным выпадом против своей культуры и истории угнетенных женщин. Их песня Andromeda посвящена католическому сопротивлению Османской империи, а грим отсылает к сицанье — фольклорному татуированию, которое использовалось для предотвращения насильственного обращения в ислам.

Великобритания вновь заняла последнее место: ее представлял проект Look Mum No Computer (настоящее имя — Сэм Батл). Звезда YouTube, создающий собственные синтезаторы, не смог покорить нейтральных зрителей песней Eins, Zwei, Drei. В зрительском голосовании трек получил печально известные nul point («ноль баллов»), а значит, не вошел в топ-10 ни в одной из голосовавших стран.

За исключением Сэма Райдера с хитом Space Man в 2022 году, Великобританию на конкурсе в последнее десятилетие преследуют сплошные неудачи, включая те самые «ноль баллов» Джеймса Ньюмана в 2021-м.

Бельгия и Германия в этот раз также не получили ни одного балла от зрителей.

Еще один британский артист, солист группы Culture Club Бой Джордж, так и не появился в гранд-финале. Песня Сан-Марино Superstar (в исполнении певицы Senhit), в которой у него было камео, не смогла пройти квалификацию в первом полуфинале. А вот представительница Австралии Дельта Гудрем заняла почетное 4-е место.

Примечания: