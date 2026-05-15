Леди Гага снова изобретает себя — на этот раз с «Mayhem Requiem»

В финале своего тура «Mayhem Ball» («Бал Хаоса») Леди Гага исполняет Bad Romance, пока оперный театр за ее спиной вспыхивает, а декорации пожирает ревущее пламя.

Это комментарий — или, по крайней мере, так кажется на первый взгляд — к мимолетной природе поп-музыки: весь концерт Гага воспевает искусственность жанра, опираясь на его кричащие штампы, лишь для того, чтобы в конце сжечь всё дотла. Когда отзвучали последние аккорды Bad Romance, Гага вышла на бис с последней песней. Но уже не в образе, в котором она пребывала последние два часа, а в роли самой себя, с сияющей улыбкой взирая на собственное творение.

Но что, если история на этом не закончилась? В перерыве между этапами тура Гага представила шоу Mayhem Requiem («Реквием Хаоса») в лос-анджелесском театре The Wiltern в январе. Это была почти полностью переработанная версия и сценической постановки, и самого альбома, ставшая продолжением — или, как выяснилось позже, грандиозным финалом — ее эры «Mayhem». Поклонники, которым посчастливилось выиграть в лотерею билеты за 229 долларов, понятия не имели, что их ждет в зале вместимостью 2300 человек. В очереди, огибающей квартал, ходили слухи, что это может быть акустический сет или презентация новых песен для потенциального супер-делюкс издания. Примерно за час до начала шоу «Маленькие монстры» потянулись внутрь, сдав телефоны в специальные запирающиеся чехлы, в полном неведении о своей судьбе.

Когда в The Wiltern поднялся занавес, стало ясно: Гага в реальном времени пишет следующую главу истории «Mayhem Ball». Она выступала среди обугленных руин оперного театра — серая сцена была усыпана обломками колонн и зазубренными бетонными плитами, утопающими в мерцающем свете и густом дыму. Это не было восстанием феникса из пепла; это была Гага, одетая так, словно пришла на собственные похороны. Она бродила среди обломков, оплакивая то, что было уничтожено на «Балу Хаоса».

Ничего удивительного в такой театральности «Реквиема» нет — Гага всегда была мастером перевоплощений. Альбом Mayhem, вышедший в марте 2025 года, стал классической эволюцией Гаги: она воскресила мотивы своего раннего творчества и поместила их в современный контекст. Это было переосмысление проекта «Леди Гага» на пике поп-величия, погружающее фанатов в мир сногсшибательной хореографии и пронзающих своды припевов, созданных для огромных стадионов. И неудивительно, что в туре «Mayhem Ball», который завершился 13 апреля в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден, не осталось ни одной непродуманной детали.

Mayhem Requiem — снятый на видео и выпущенный в четверг вечером в Apple Music и избранных кинотеатрах сети AMC — стал обратной стороной медали. Это шоу, лишенное размаха стадионного поп-спектакля. Здесь не было ни огненных взрывов, ни массивных декораций, сменяющихся каждые несколько песен. Вместо этого зрители увидели относительно статичный перформанс (если не считать ослепительного светового шоу), сфокусированный на самом сердце эры — на музыке. Большую часть вечера Гага пела спиной к залу, скрыв лицо под капюшоном или вуалью, словно прячась от света софитов. Ее сопровождала полноценная группа, но армия танцоров отсутствовала. И хотя на бумаге Гага «без мишуры и спецэффектов» может показаться скучной, ее энергетика настолько мощна, что выступление всё равно ощущалось живым и драйвовым, даже будучи реквиемом по усопшим.

На протяжении всего концерта Гага обнажала свою суть еще сильнее, чем в финале стадионного тура, исследуя, насколько эластичными могут быть ее песни, если примерить на них новое звучание. Большая часть этого звука была вдохновлена макабром: пульсирующая перкуссия оригинала уступила место тягучим синтезаторам, отсылающим к нью-вейву и гот-попу 80-х. Этот тон задал открывающий трек Disease, чей темп был замедлен, а аккордовые последовательности перестроены. Гага металась на авансцене, зажатая между клавишником и гитаристом, превращая заглавный трек в нечто похожее на наследие индастриал-группы Nine Inch Nails. Это было захватывающе и неожиданно. Можно предположить, что весь перформанс был празднованием смерти Госпожи Хаоса (ее альтер-эго из тура) и спокойствия, наступающего после бури. А возможно, это была просто надгробная речь — посвящение туру, подошедшему к своему неизбежному финалу.

Сложно читать между строк и точно понимать, что Гага хочет сказать своими живыми выступлениями, которые часто опираются на тяжелый символизм и глубокие, порой непрозрачные концепции. Отчасти поэтому Mayhem Requiem сработал так хорошо — он опирался на простоту того, что можно считать более традиционным форматом для певицы (вспомните ее концерт Harlequin Live: One Night Only в 2024 году или джазовые вечера резиденции в Вегасе). На протяжении «Реквиема» Гага перемещалась между разными синтезаторами на сцене, почти не переставая играть на инструментах. В образе привычной Поп-звезды она выступила лишь пару раз: извиваясь на полу во время первого куплета парящей версии Vanish Into You и лежа на бетонном блоке во время акустического исполнения The Beast.

Mayhem Requiem оказался настолько лаконичным, насколько это вообще возможно для формата live-видео в Apple Music (которое, к слову, принципиально не называют «фильмом-концертом», чтобы дистанцировать от тура «Mayhem Ball»). Оно длилось чуть больше часа и шло строго по треклисту альбома. Каждая песня была тщательно продумана — вплоть до финальной Die With a Smile, которую Гага превратила в электронный марш, разительно отличающийся от переработанной сальса-версии, исполненной ею во время шоу Бэд Банни в перерыве Супербоула.

Весь этот вечер стал гимном созидательной мощи Леди Гаги. Для нее всё начинается с музыки, но далеко не всегда ею заканчивается — именно здесь она раскрывается как непревзойденный шоураннер. Однако Mayhem Requiem возвращает ее высокие амбиции к творческому ядру и концентрирует внимание на пластичности ее композиторского таланта. Для Гаги такой подход — обычное дело, но он в очередной раз доказал, насколько же чертовски приятно быть пассажиром в ее музыкальном путешествии.

Примечания:

Wiltern Theater (Лос‑Анджелес) — историческая площадка 1930‑х годов.

Nine Inch Nails — индустриальный рок‑проект Трента Резнора, важный для эстетики мрачной электроники.

Macabre (Макабр) — эстетика мрачного, связанного со смертью, ужасом и готикой.

Madison Square Garden — культовая концертная арена Нью‑Йорка.

AMC Theatres — крупнейшая сеть кинотеатров в США.

