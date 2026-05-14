Плевки, рвота и изгнанный младенец — рейтинг главных каннских скандалов

На каждую овацию здесь найдется свой бурный протест: история кинофестиваля усеяна свистом, забастовками, яростными перепалками и катастрофами, рушащими карьеры.

20. Женщину с ампутированной стопой отчитывают за отсутствие каблуков (2015)

Часть очарования Канн — это дух старомодного гламура. Жаль только, что этот гламур часто идет вразрез с логикой и здравым смыслом. В 2015 году группу женщин не пустили на гала-показ исторической лесбийской драмы Тодда Хейнса «Кэрол» за несоблюдение дресс-кода: дамы обязаны быть на каблуках. То же самое произошло с продюсером Валерией Рихтер, и это при том, что часть ее левой стопы была ампутирована! Год спустя Джулия Робертс выразила свое недовольство этим правилом, пройдясь по красной дорожке босиком.

19. Тарантино показывает средний палец недовольной зрительнице (1994)

Канны заслужили репутацию места, где публика вольна открыто выражать свое мнение, а кинематографисты вольны отвечать ей тем же. Идеальная иллюстрация: в 1994 году «Криминальное чтиво» под оглушительные аплодисменты получает заветную «Золотую пальмовую ветвь». Когда хлопки стихли, одинокий женский голос выкрикнул: «Quelle daube! Mais quelle daube! Putain, fait chier!» (грубо говоря: «Какое дерьмо! Ну и дерьмо! Блядь, как же бесит!»). В ответ Тарантино просто показал ей средний палец.

18. Никто не фотографирует Изабель Аджани (1983)

В 1983 году Аджани была на пике славы и сильно страдала от назойливости прессы. Приехав в Канны с фильмом «Убийственное лето», она решила проигнорировать традиционный фотоколл, который обычно проходит после пресс-конференций. Пресса этот жест не оценила: когда актриса появилась на красной дорожке перед премьерой, все до единого фотографы опустили камеры и демонстративно от нее отвернулись.

17. Обладателя «Золотой пальмовой ветви» освистывают (2011)

Иногда в Каннах показывают фильм, который идеально удовлетворяет желание публики одновременно и поулюлюкать, и поаплодировать. «Древо жизни» Терренса Малика (его первая картина за шесть лет и всего лишь пятая с 1973 года) подошла для этого как нельзя лучше. Из-за медитативного темпа ленты и долгих философских отступлений о зарождении вселенной первый же показ для прессы и критиков потонул в жестоком свисте. И тем не менее, фильм забрал «Золотую пальмовую ветвь».

16. Софи Марсо забывает сценарий и теряется на сцене (1999)

Если в Каннах и любят что-то больше аплодисментов, так это освистывание. И, как выясняется, достается не только фильмам. В 1999 году Софи Марсо вышла на сцену, чтобы вручить «Золотую пальмовую ветвь» братьям Дарденн за их фильм «Розетта». Но вместо заготовленного текста она выдала бессвязную двухминутную импровизацию, в которой на удивление редко встречались законченные предложения. Зал начал ее освистывать, и этот позор прекратился лишь тогда, когда Кристин Скотт Томас из жалости прервала Марсо и свернула всю эту неловкую сцену.

15. Ограбления среди бела дня (2013)

Логично предположить, что Канны — идеальная мишень для воров: каждый год город становится временным пристанищем для кучи богачей, обожающих фотографироваться в бриллиантах. В 2013 году так и произошло. В самом начале фестиваля из гостиничного номера вырвали сейф с драгоценностями швейцарского бренда Chopard на сумму более 660 000 фунтов стерлингов, а на следующей неделе на соседнем курорте Кап-д’Антиб украли ожерелье стоимостью 1,4 млн фунтов. Два месяца спустя, когда фестиваль уже закончился, вор зашел в отель Carlton International и вынес драгоценности и часы на 89 миллионов фунтов, совершив крупнейшее ограбление в истории Франции.

14. Массовый исход с показа «Необратимости» (2002)

Статус великого провокатора Гаспар Ноэ обрел именно после каннского показа «Необратимости» — триллера о мести, содержащего затяжную и жестокую сцену изнасилования. По сообщениям, 250 человек покинули зал прямо во время сеанса, причем 20 из них потребовалась медицинская помощь. Сохранились видеозаписи с выходящими зрителями: они называют фильм «скандальным» и «жалким», а самого Ноэ — «психически больным». В тот год картина не получила главную награду, но, возможно, дело было не только в брезгливости жюри — в итоге приз достался Роману Полански.

13. Келли Роуленд выпроваживают с красной дорожки (2024)

При всей своей престижности Каннский фестиваль порой сам портит себе репутацию. В то время как на всех остальных киносмотрах мира звездам дают вдоволь насладиться моментом славы, в Каннах обожают всех подгонять. Ситуация достигла апогея в 2024 году, когда певица Келли Роуленд вступила в открытую конфронтацию с чересчур назойливой сотрудницей фестиваля. Специалисты по чтению по губам утверждают, что, пока Роуленд выталкивали с дорожки, она кричала: «Не смей так со мной разговаривать, ты мне не мать!».

12. Режиссер плюет в журналиста (2023)

Фильм Майвенн «Жанна Дюбарри» открывал фестиваль 2023 года, хотя скандальную славу он снискал скорее благодаря тому, что это была первая крупная роль Джонни Деппа после проигранного суда о клевете (когда газета назвала его «человеком, избивающим жену»). Однако главный скандал вокруг фильма разразился уже после анонса премьеры: Майвенн увидела в ресторане Эдви Пленеля — главного редактора расследовательского издания Mediapart. По свидетельствам очевидцев, постановщица оттянула голову журналиста назад за волосы и плюнула ему прямо в лицо. Ее оштрафовали на 400 евро и обязали выплатить Mediapart 1500 евро за моральный ущерб.

11. Мориса Пиала освистывают во время вручения награды (1987)

Режиссер Морис Пиала получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Под солнцем Сатаны» — историю о священнике, переживающем глубочайший кризис веры. Журналисты окрестили эту победу одной из самых спорных в истории кино. Когда прозвучало его имя, зал взорвался неодобрительным гулом. Пиала не растерялся и бросил со сцены: «Если я вам не нравлюсь, то и вы мне тоже не нравитесь».

10. Запрет на вход для четырехмесячного младенца (2019)

Канны славятся множеством диких пережитков прошлого в отношении женщин, но этот случай кажется одним из самых вопиющих. В 2019 году британский режиссер Грета Белламакина попыталась пройти на территорию фестиваля (где, на минуточку, показывали ее фильм) со своим четырехмесячным сыном. Ей отказали во входе. После того, что она назвала «очень напряженными дебатами», дирекция предложила «компромисс»: сына нужно оформить как полноправного делегата, купить ему бейдж за 260 фунтов, а одобрения заявки придется ждать 48 часов. Позже представитель Канн заявил, что это решение было «ошибочным».

9. Спайк Ли обещает Виму Вендерсу «надрать ему задницу» (1989)

«Делай как надо!», третий фильм Спайка Ли, оказался критической и коммерческой бомбой: он собрал восторженные отзывы и окупился в шесть раз. Ли получил номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», а сам фильм забрал премию независимого кино Independent Spirit. Но ничто не бесило его так сильно, как упущенная «Золотая пальмовая ветвь». И хотя знаменитый критик Роджер Эберт заявлял: «Если этот фильм не получит главный приз, я сюда больше не приеду», награда ушла «Сексу, лжи и видео» Стивена Содерберга. Ли воспринял поражение как личное оскорбление и прошелся по председателю жюри: «Виму Вендерсу лучше оглядываться, потому что я доберусь до его задницы. Где-то в глубине моего шкафа лежит бейсбольная бита с выбитым на ней именем Вендерса».

8. Две обнаженные груди и пара сломанных ног (1954)

Жаждущая славы молодая звезда Симона Сильва сорвала куш, когда на седьмом Каннском фестивале в 1954 году ей присвоили почетный титул «Мисс Фестиваль». В ее обязанности входила фотосессия на пляже в компании актера Роберта Митчема. Однако в самом разгаре съемок Сильва сняла верх и прикрыла обнаженную грудь руками. Началась такая давка за лучший кадр, что двое фотографов сломали себе конечности. Оскорбленное руководство Канн попросило Сильву покинуть фестиваль. Три года спустя она скончалась от инсульта в возрасте 29 лет.

7. Мрачную африканскую драму Шона Пенна поднимают на смех (2016)

Одно дело — когда тебя освистывают, но куда больнее, когда над твоим фильмом откровенно ржут прямо во время показа, причем почти с самых первых кадров. Именно такая участь постигла «Последнее лицо» Шона Пенна — абсолютно бестактную историю любви двух белых врачей (Хавьер Бардем и тогдашняя девушка Пенна Шарлиз Терон), работающих в Западной Африке. За насмешками в зале последовала волна разгромных рецензий, затем — пресс-конференция, где вся команда выглядела как в воду опущенная, и настолько похоронная официальная премьера, что Канны спешно запретили журналистам публиковать любые рецензии до окончания прохода по красной дорожке.

6. Мертвые голуби как промо-кампания «Круглосуточных тусовщиков» (2001)

До того как прославиться, фронтмен группы Happy Mondays Шон Райдер отсидел в тюрьме за отравление трех тысяч голубей в Манчестере. Этот эпизод был воссоздан в биографическом фильме Майкла Уинтерботтома о Тони Уилсоне. Кому-то из пиар-команды фильма показалось забавным повторить этот трюк в Каннах, для чего были заказаны бутафорские мертвые голуби. Вот только птицы оказались куда реалистичнее, чем кто-либо ожидал. Когда их начали швырять в ресторане, разразился жуткий скандал. Журнал Variety тогда писал: «Один голубь приземлился прямо на стол крупной шишке с французского ТВ. Охранники угрожали актерам перцовыми баллончиками. Обедавшие в том же ресторане Джоэл и Итан Коэны, по слухам, были в полном восторге».

5. «Бурый кролик» (2003)

«Бурый кролик» печально известен сценой, в которой Хлоя Севиньи делает несимулированный минет режиссеру, сценаристу, оператору, монтажеру, продюсеру и исполнителю главной роли Винсенту Галло. Слава фильма родилась во время сумасшедшего каннского показа: зрители саркастично аплодировали актерской игре Галло и заливисто свистели каждый раз, когда его имя появлялось в титрах. Посмотрев картину, Роджер Эберт назвал ее худшим фильмом в истории фестиваля. Воспоминания самого Галло об этом дне сильно разнятся. Сразу после показа он извинялся, называя фильм «катастрофой и пустой тратой времени». Однако позже он стал утверждать, что картина сорвала 15-минутные овации.

4. Протест 82 женщин (2018)

Проблемы фестиваля с отношением к женщинам достигли пика в 2018 году — на следующий год после старта движения #MeToo. Многие высокопоставленные гостьи открыто заговорили о недостаточной представленности женщин-режиссеров. Кульминацией протеста стал момент, когда 82 женщины (включая Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт и Сальму Хайек) вышли на красную дорожку и взялись за руки в знак солидарности. Почему именно 82? Потому что, как отметила Бланшетт, с 1946 по 2018 год по этой дорожке прошлись 1688 мужчин-режиссеров и лишь 82 женщины удостоились той же чести. Точно так же обстояли дела и с «Золотой пальмовой ветвью»: ее получал 71 мужчина и всего две женщины (Жюстин Трие стала лишь третьей победительницей в 2023 году с фильмом «Анатомия падения»).

3. Председателя жюри тошнит от фильма (1973)

Канны могут быть суровым местом для любого творца. Но никто не удостаивался столь мерзкого приема, как Марко Феррери. Его картина 1973 года «Большая жратва» — о компании друзей, решивших буквально до смерти закормить себя деликатесами (иногда вперемешку с эякуляцией) — была настолько нарочито отвратительной, что показ сопровождался гудением, оскорблениями и, как гласит легенда, физической рвотой у председателя жюри Ингрид Бергман. По данным журнала New York, один из критиков ударил Феррери по лицу сразу после окончания сеанса, после чего «они вдвоем катались по полу чуть ли не в смертельной схватке».

2. Отмена фестиваля за пять дней до закрытия (1968)

Канны не остались в стороне от волны социальных протестов, захлестнувших Францию в мае 1968 года. Такие тяжеловесы, как Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Луи Маль и Клод Лелуш, заявили, что проводить шикарный кинофестиваль на фоне студенческих забастовок и полицейского насилия — это кощунство. Члены жюри подавали в отставку, режиссеры снимали свои фильмы с конкурса. Карлос Саура и Джеральдин Чаплин так отчаянно пытались предотвратить показ своей картины «Мятный коктейль со льдом», что в знак протеста в буквальном смысле повисли на занавесе киноэкрана. В итоге фестиваль был официально отменен за пять дней до запланированного завершения, а призы так никому и не вручили.

1. Солидарность Ларса фон Триера с Гитлером (2011)

А что еще могло оказаться на первом месте? Во время пресс-конференции своего же фильма «Меланхолия» Ларс фон Триер выдал серию абсолютно скандальных заявлений. Фраза «Я понимаю Гитлера» стала самой тиражируемой, хотя он также добавил, что (сначала считая себя евреем) «обнаружил, что на самом деле я нацист, и это доставило мне некоторое удовольствие». Это был не просто крупнейший скандал в истории Канн, но и один из самых причудливых актов добровольного публичного самосожжения, которые вы когда-либо видели. Пересматривая эту запись сегодня, спустя почти 15 лет, всё еще испытываешь жуткую жалость к сидящей рядом с ним Кирстен Данст, которая всем своим видом показывает, что мечтает оказаться в любой другой точке планеты.

