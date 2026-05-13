Смесь «Фарго» и «Фирмы» в жизнерадостно-безумном провинциальном триллере с Бобом Оденкерком
Оденкерк играет потрепанного жизнью шерифа в фильме «Нормал».
Его прибытие в пугающе благополучный городок штата Миннесота запускает цепь насилия, коррупции и свирепых перестрелок в фирменном стиле Бена Уитли.
Боб Оденкерк продолжает осваивать свое новое амплуа «простого парня, ставшего героем боевика» в этом циничном, мрачном, но абсолютно отвязном гонзо-экшене. Сценарий актер написал в соавторстве с создателем франшизы «Джон Уик» Дереком Колстадом. В режиссерском кресле — Бен Уитли, демонстрирующий здесь тот же уровень огнестрельного безумия, что и в своем хитовом камерном боевике «Перестрелка» 2017 года.
Действие разворачивается в декорациях стопроцентного благополучия в духе фильма «Фарго»: в маленьком заснеженном городке штата Миннесота под названием Нормал (Normal). Туда прибывает Улисс в исполнении Оденкерка — порядочный мужик, временно исполняющий обязанности шерифа после того, как его предшественника нашли мертвым в снегу при весьма странных обстоятельствах. Улисс в депрессии и борется с алкоголизмом: его предыдущее место работы закончилось необъяснимым приступом насилия, что привело к разрыву с женой.
Куда бы Улисс ни посмотрел, он видит лишь нелепую, причудливую провинциальную нормальность. Никаких преступлений — разве что мелкие соседские ссоры. Его помощник Майк (Билли Маклеллан) — улыбчивый и отзывчивый служитель закона, пребывающий в полном восторге от того, что у них с боссом почти одинаковые усы. Мэр города (Генри Уинклер) источает елейное довольство всем происходящим. Владелица местного бара Мойра (Лина Хиди) обладает характером пожестче, но и она, кажется, вполне удовлетворена пресной, типично американской безмятежностью этого места.
И всё же что-то здесь категорически не так. Когда в этом захолустье грабят банк, цепь запущенных событий дает Улиссу понять: как и в случае с внешне респектабельной адвокатской конторой из фильма Сидни Поллака «Фирма», всё благополучие Нормала держится на одной страшной тайне, которую ему предстоит раскрыть.
Это увлекательный и диковинный хаос, стержнем которого служит побитый, угрюмо-покорный вид Оденкерка, вынужденного разгребать весь этот кровавый бардак.
Примечания:
- «Фарго» (Fargo): Культовый фильм братьев Коэн (и одноименный сериал). Жанр «уютный заснеженный городок в Миннесоте, где вежливые провинциалы творят кровавую дичь» — это абсолютная классика американского кино.
- «Фирма» (The Firm, 1993): Знаменитый триллер с Томом Крузом по роману Джона Гришема. Там молодые юристы попадали в идеальную, щедрую юридическую фирму, которая на деле оказывалась прикрытием для мафии. Сравнение с ней означает, что в Нормале весь город — это фасад для какого-то криминального картеля.
- Название «Нормал» (Normal): Прекрасная игра слов. Город называется «Нормальным», и все жители ведут себя пугающе «нормально», скрывая под этим темную изнанку.
- Боба Оденкёрк: После комедийных ролей и блестящей работы в «Лучше звоните Солу» Оденкёрк неожиданно превратился в позднего action-героя. Фильм «Никто» (Nobody, 2021) стал для него прорывом, и «Normal» продолжает эту линию — уставший, депрессивный, но опасный «обычный парень», который вынужден снова браться за оружие.
- Бен Уитли: Британский режиссёр известен своим пристрастием к хаотичным, жёстким и стилизованным перестрелкам. Его «Вечеринка с огнестрелом» была почти экспериментальным кино — один длинный бой в одном помещении. Здесь он получает возможность развернуться на большем пространстве, но сохраняет фирменную жестокость и чёрный юмор.
И ещё:
- Лина Хиди: Та самая Серсея Ланнистер из «Игры престолов». Видеть ее в роли владелицы бара в криминальном экшене — отдельное удовольствие.
- Генри Уинклер: Икона американского ТВ (нынешнему поколению известен по роли эксцентричного учителя актерского мастерства Джина Кузино в сериале «Барри»). Выбор его на роль сладко-улыбчивого злодея-мэра — это гениальный кастинг.
Рекомендации:
- Кому смотреть. Поклонникам Боба Оденкёрка («Никто», «Лучше звоните Солу»), фанатам Бена Уитли («Вечеринка с огнестрелом», «Высокая жизнь»), а также любителям фильмов братьев Коэн и неонуаров с чёрным юмором. Если вам понравился «Никто», этот фильм станет логичным следующим шагом.
- Что посмотреть рядом.Cold in July, 2014) с Майклом Шенноном.
- Для глубокого погружения. Почитайте интервью Боба Оденкёрка о переходе от комедии к экшену — он очень интересно рассказывает, как ему нравится играть «усталых папаш», которые внезапно начинают всех убивать. Также стоит обратить внимание на сценариста Дерека Колстада — именно он во многом сформировал стиль «Джона Уика».
- Формат. Фильм идеально подходит для вечернего просмотра в компании — сочетание чёрного юмора, динамичных перестрелок и неожиданных поворотов делает его очень «смотрибельным».