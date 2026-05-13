Смесь «Фарго» и «Фирмы» в жизнерадостно-безумном провинциальном триллере с Бобом Оденкерком

Оденкерк играет потрепанного жизнью шерифа в фильме «Нормал».

Его прибытие в пугающе благополучный городок штата Миннесота запускает цепь насилия, коррупции и свирепых перестрелок в фирменном стиле Бена Уитли.

Боб Оденкерк продолжает осваивать свое новое амплуа «простого парня, ставшего героем боевика» в этом циничном, мрачном, но абсолютно отвязном гонзо-экшене. Сценарий актер написал в соавторстве с создателем франшизы «Джон Уик» Дереком Колстадом. В режиссерском кресле — Бен Уитли, демонстрирующий здесь тот же уровень огнестрельного безумия, что и в своем хитовом камерном боевике «Перестрелка» 2017 года.

Действие разворачивается в декорациях стопроцентного благополучия в духе фильма «Фарго»: в маленьком заснеженном городке штата Миннесота под названием Нормал (Normal). Туда прибывает Улисс в исполнении Оденкерка — порядочный мужик, временно исполняющий обязанности шерифа после того, как его предшественника нашли мертвым в снегу при весьма странных обстоятельствах. Улисс в депрессии и борется с алкоголизмом: его предыдущее место работы закончилось необъяснимым приступом насилия, что привело к разрыву с женой.

Куда бы Улисс ни посмотрел, он видит лишь нелепую, причудливую провинциальную нормальность. Никаких преступлений — разве что мелкие соседские ссоры. Его помощник Майк (Билли Маклеллан) — улыбчивый и отзывчивый служитель закона, пребывающий в полном восторге от того, что у них с боссом почти одинаковые усы. Мэр города (Генри Уинклер) источает елейное довольство всем происходящим. Владелица местного бара Мойра (Лина Хиди) обладает характером пожестче, но и она, кажется, вполне удовлетворена пресной, типично американской безмятежностью этого места.

И всё же что-то здесь категорически не так. Когда в этом захолустье грабят банк, цепь запущенных событий дает Улиссу понять: как и в случае с внешне респектабельной адвокатской конторой из фильма Сидни Поллака «Фирма», всё благополучие Нормала держится на одной страшной тайне, которую ему предстоит раскрыть.

Это увлекательный и диковинный хаос, стержнем которого служит побитый, угрюмо-покорный вид Оденкерка, вынужденного разгребать весь этот кровавый бардак.

Примечания:

«Фирма» (The Firm, 1993): Знаменитый триллер с Томом Крузом по роману Джона Гришема. Там молодые юристы попадали в идеальную, щедрую юридическую фирму, которая на деле оказывалась прикрытием для мафии. Сравнение с ней означает, что в Нормале весь город — это фасад для какого-то криминального картеля.

Название «Нормал» (Normal): Прекрасная игра слов. Город называется «Нормальным», и все жители ведут себя пугающе «нормально», скрывая под этим темную изнанку.

Боба Оденкёрк: После комедийных ролей и блестящей работы в «Лучше звоните Солу» Оденкёрк неожиданно превратился в позднего action-героя. Фильм «Никто» (Nobody, 2021) стал для него прорывом, и «Normal» продолжает эту линию — уставший, депрессивный, но опасный «обычный парень», который вынужден снова браться за оружие.

Бен Уитли: Британский режиссёр известен своим пристрастием к хаотичным, жёстким и стилизованным перестрелкам. Его «Вечеринка с огнестрелом» была почти экспериментальным кино — один длинный бой в одном помещении. Здесь он получает возможность развернуться на большем пространстве, но сохраняет фирменную жестокость и чёрный юмор.

И ещё:

Генри Уинклер: Икона американского ТВ (нынешнему поколению известен по роли эксцентричного учителя актерского мастерства Джина Кузино в сериале «Барри»). Выбор его на роль сладко-улыбчивого злодея-мэра — это гениальный кастинг.

