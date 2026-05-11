BAFTA TV Awards: «Переходный возраст» триумфует, завоевав четыре награды за один вечер

Сериал Netflix «Переходный возраст» стал главным триумфатором BAFTA TV Awards в Лондоне в воскресенье, получив четыре награды — рекордное количество за один вечер основной церемонии.

Ранее на BAFTA Television Craft Awards он уже взял две премии, доведя общий счёт до шести.

Это достижение вплотную приблизилось к рекорду сериала «Чернобыль» (2019), который в 2020 году собрал девять наград BAFTA за один год (семь в категории Craft и две на основной церемонии). «Переходный возраст» (Adolescence) превзошёл всех именно на главной телевизионной церемонии.

Награды 2026 года вручались в Royal Festival Hall Центра искусств Саутбэнк в британской столице. Драма «Переходный возраст» производства Warp Films, рассказывающая о мальчике, попавшем под влияние радикальной «мужской сферы» (manosphere), лидировала по числу номинаций — 11, за ней следовала «Тысяча ударов» Disney+ с семью. Ведущим церемонии стал комик Грег Дэвис, известный по шоу Taskmaster.

«Переходный возраст» и «Знаменитые предатели» стали главными победителями недавней церемонии BAFTA Television Craft Awards, где каждый взял по две награды. Среди других лауреатов были отмечены: «Медленные лошади», «Андор», «Амадей», «Воссоединение», «Нарушители», «Последний музыкант Освенцима» и «Муссолини: Сын века».

Воскресным вечером «Переходный возраст» начал с побед в категориях «Лучшая актриса второго плана» (Кристин Тремарко) и «Лучший актёр второго плана» (Оуэн Купер). Примерно через час сериал получил награду за лучшую ограниченную серию, а завершил триумфальный вечер Стивен Грэм, впервые в карьере получивший BAFTA за лучшую мужскую роль. Последняя награда Купера дополняет его победы на Primetime Emmy, «Золотом глобусе» и Actor Awards.

Премия за лучший драматический сериал досталась проекту ITV и BritBox «Код молчания». Главную роль в нём исполнила Роуз Эйлинг-Эллис — это её первая ведущая роль. Она сыграла глухую женщину, чьи навыки чтения по губам помогают полиции в секретной операции. В числе актёров — восходящая звезда Кирон Мур. Сама актриса, исполнительный продюсер Бриони Арнольд и сценаристка Кэтрин Моултон отметили, что сериал ставит инклюзивность во главу угла и может стать образцом для индустрии, доказывая, что она открыта для всех.

Одной из главных сенсаций вечера стала победа Наргес Рашиди в номинации «Лучшая актриса» за роль в «Заключённой 951». Она обошла целый ряд признанных британских звёзд.

Сет Роген получил награду за лучший иностранный сериал («Студия»). Комик пошутил, что приятно побеждать драмы комедией, и отдал дань уважения недавно ушедшей соавтору Кэтрин О’Хара.

«Знаменитые предатели» ушли с церемонии с двумя наградами: за лучшее реалити-шоу и за лучший телевизионный момент года (по голосованию зрителей). Две награды также получила комедия Amazon Prime Video «Последний, кто посмеётся».

Одну из наград вручили два больших британских актёра из предстоящего сериала HBO «Гарри Поттер»: Паапа Эссиеду (Северус Снейп) и Ник Фрост (Хагрид). Они не раскрыли секретов проекта, но немного повеселились. Эссиеду постоянно называл Фроста Хагридом, на что тот отвечал: «Меня зовут Ник! Я сидел с тобой рядом на чёртовой читке!»

Среди других ярких моментов — Адам Скотт вручил награду за лучшую мужскую роль в комедии Стиву Кугану за «Как дела? Это Алан (Партридж)».

Самый политически заряженный момент случился, когда документальный фильм «Газа: врачи под ударом» получил премию в категории current affairs. Два его создателя прямо раскритиковали BBC за то, что канал отложил проект в долгий ящик; в итоге лента вышла на Channel 4.

Певица Кэт Бёрнс исполнила живьём композицию «How to Be Human», а Aurora спела во время сегмента «In Memoriam». После этого ведущий Грег Дэвис отдал дань уважения недавно ушедшему основателю CNN Теду Тёрнеру.

Церемония прошла спустя месяц после того, как BAFTA принесла «безоговорочные извинения» за скандал с приступами синдрома Туретта у Джона Дэвидсона на BAFTA Film Awards. Независимая проверка выявила «структурные слабости в планировании, процедурах эскалации и координации кризисных ситуаций». В частности, организация «не полностью осознала природу рисков прямого эфира, ранние сигналы тревоги не были подняты на нужный уровень, а отсутствие чёткой структуры оперативного командования ограничило способность BAFTA эффективно реагировать».

Уходящая председатель BAFTA Сара Патт в открытой речи поздравила Дэвида Аттенборо со 100-летием (юбилей отмечался в пятницу) и заявила, что «телевидение никуда не денется» и переживёт все потрясения и вызовы.

Грег Дэвис в монологе пошутил, что «быстрый поиск в ИИ» показал ему: телевидение началось в тот момент, когда Аттенборо «впервые обнял обезьяну». Он также тепло поприветствовал номинантов, включая Колина Фёрта (отметив, как сильно его любит тётя), Эшли Уолтерса, Стивена Грэма и всю команду «Переходного возраста».

Примечания:

«Переходный возраст» (Adolescence) — это вымышленная драма о радикализации подростка в интернете через «мужскую сферу» (manosphere — сообщества, продвигающие токсичную маскулинность, misogyny и антифеминизм). Главные роли у Стивена Грэма (известен по «Это Англия», «Линия красного» и «Я — легенда») и молодого Оуэна Купера. Шесть наград BAFTA за один цикл — действительно выдающийся результат. «Код молчания» — важный пример инклюзивного телевидения. Роуз Эйлинг-Эллис — глухая актриса, которая в реальной жизни активно продвигает BSL (британский язык жестов). Её первая главная роль стала мощным заявлением. Документальный фильм о Газе — момент, отражающий реальные напряжения между Channel 4 (более смелым каналом) и BBC, которую часто обвиняют в осторожности и самоцензуре при освещении ближневосточного конфликта. Кастинг «Гарри Поттера» от HBO — Паапа Эссиеду в роли Снейпа и Ник Фрост в роли Хагрида. Это свежие кастинговые новости на момент статьи; их совместное появление на BAFTA — удачный промо-ход. Извинения BAFTA — реальный скандал начала 2026 года, связанный с синдромом Туретта у актёра Джона Дэвидсона на кинопремии. Отчёт показал системные проблемы организации.

Церемония 2026 года выглядит переходной: с одной стороны — триумф серьёзной социальной драмы («Переходный возраст»), с другой — признание комедий («Студия» Сета Рогена) и реалити-шоу. Особенно примечательна победа «Кода молчания» — это продолжение тренда на настоящую, а не декларативную инклюзивность. Политический акцент в речи создателей фильма о Газе и критика BBC вписываются в более широкий контекст доверия к общественному вещанию в Великобритании.

Грег Дэвис в роли ведущего добавил типичного британского самоироничного юмора, а упоминание 100-летия Дэвида Аттенборо символично: он остаётся лицом BBC и всего британского документального телевидения.

Рекомендации: