«Мольер из машины»: искусственный интеллект помог создать «новую пьесу» великого французского драматурга

Премьера комедии состоялась в Версале: диалоги, музыка, костюмы и декорации были разработаны при участии французской нейросети Le Chat.

Для французов Мольер — то же, что Шекспир для англичан: абсолютный эталон классической литературы, драматургии, остроумия и сатиры.

И вот, спустя более 350 лет после смерти, дух драматурга XVII века был возрожден: ученые из парижской Сорбонны использовали искусственный интеллект для написания экспериментальной пьесы в его фирменном стиле — Molière Ex Machina.

Трехактная комедия L’Astrologue ou les Faux Présages («Астролог, или Ложные предзнаменования») на прошлой неделе дебютировала на сцене Королевской оперы Версальского дворца.

Двухчасовой спектакль рассказывает историю богатого парижского буржуа. По наущению астролога-шарлатана по имени Псевдорамус он вынуждает свою дочь Люсиль выйти замуж за престарелого изготовителя париков, погрязшего в долгах.

И хотя подобный сюжет вполне мог бы родиться в голове самого Мольера, диалоги, музыка, костюмы и сценография были созданы с помощью французского ИИ-сервиса под названием Le Chat («Кот»).

Группа исследователей из Сорбонны трудилась над проектом под названием Molière Ex Machina два с половиной года. В команду также вошло трио французских художников и исследователей Obvious.

Создание пьесы представляло собой то, что авторы назвали «интеллектуальным пинг-понгом»: между литературоведами, лингвистами, историками и нейросетью Le Chat состоялось около 20 000 обменов репликами. По мере того как команда загружала в ИИ-ассистента всё новые данные, каждое предложенное им слово и сцена проходили через множество редактур. Ученые объясняли алгоритму, почему тот или иной пассаж не работает, и просили переписать его заново.

— Процесс был долгим и трудоемким, — признается режиссер спектакля Микаэль Буффар, руководитель Театра Мольера при Сорбонне (Théâtre Molière Sorbonne). Он добавил, что первый черновик от Le Chat занял всего восемь страниц и был «не слишком интересным», из-за чего «сцены приходилось переписывать многократно».

— У ИИ есть суперспособность: он может хранить в памяти абсолютно всё, что написал и что когда-либо читал сам Мольер, — рассказал Буффар в интервью France Info. — Мы, люди, на такое не способны.

Тему астрологии (которая фигурирует как минимум в одной оригинальной пьесе Мольера) и название спектакля предложил сам ИИ. Это перекликается с современными тревогами вокруг использования самих технологий. «Астрология позволяет нам говорить о манипуляциях, ложных убеждениях и дезинформации — темах, которые сегодня особенно актуальны», — отмечает Пьер-Мари Шовен, доцент Сорбонны.

Влияние Мольера, ушедшего из жизни в 1673 году, настолько велико, что французский язык до сих пор часто называют «языком Мольера».

Искусственный интеллект остается одной из самых острых тем в индустрии развлечений, вызывая бурные дискуссии. Использование ИИ для имитации Мольера наверняка спровоцировало бы во Франции шквал возмущения, если бы проектом не занимались авторитетные академические эксперты из Театра Мольера, специализирующегося на исторически точной реконструкции постановок XVII века.

В докладе, представленном Национальному собранию Франции в прошлом году, отмечалось, что генеративный ИИ — это «чудесная возможность, стимулирующий инструмент и мощный двигатель творчества». Однако там же подчеркивалось, что ИИ «представляет угрозу для многих профессий в культурном секторе, поскольку позволяет создавать контент, способный напрямую конкурировать с произведениями человека». В документе резюмировалось: «Необходимо найти баланс между различными формами творчества».

По словам Шовена, создателям «Астролога» удалось нащупать этот баланс.

— Мы на конкретном примере демонстрируем то, чего можно достичь новаторским способом с помощью ИИ. Это не пьеса, написанная искусственным интеллектом, это пьеса, написанная в соавторстве с ним, — подчеркнул он.

На прошлой неделе состоялось два премьерных показа спектакля, которые посетили около 100 зрителей, включая министра культуры Катрин Пегар. После премьеры один из зрителей поделился впечатлениями:

— Считаю, что это успех. Сюжет кажется очень достоверным, а тематика невероятно близка к тому, что мы привыкли слышать в пьесах Мольера.

Другой театрал оказался менее впечатлен:

— Любой толковый писатель может сделать то же самое без всякого искусственного интеллекта. Думаю, у нас [людей] всё еще есть светлое будущее.

Кристоф Сефрен, редактор отдела технологий новостного портала 20 Minutes, посетивший один из показов, назвал имитацию от ИИ «поразительной, почти обескураживающей» и отметил, что диалоги звучат «абсолютно правдоподобно».

А вот авторитетный журнал Télérama охарактеризовал проект как «безумную затею» и добавил, что временами пьеса «кажется скорее пастишем (стилизацией) под работы драматурга».

Театр Мольера при Сорбонне и арт-группа Obvious планируют показать спектакль по всей Франции, а затем отправиться с ним на международные гастроли.

Примечания:

Le Chat — это чат-бот, созданный французской компанией Mistral AI (одним из самых серьёзных европейских конкурентов OpenAI). Выбор именно французского инструмента был принципиальным: проект подчёркивает культурный суверенитет Франции и стремление сохранить «язык Мольера» внутри национальной экосистемы ИИ. Коллектив Obvious уже имеет опыт работы с «творческим» ИИ. В 2018 году они продали на аукционе Christie’s портрет «Эдмон де Бельми», полностью сгенерированный нейросетью, за 432 тысячи долларов. Их участие придаёт проекту художественный вес. Тема астрологии выбрана не случайно. Мольер в оригинальных пьесах («Мнимый больной», «Любовь-целительница») высмеивал шарлатанов, псевдонауку и суеверия. ИИ здесь выступает современным «астрологом», который может как просвещать, так и манипулировать. Реакция публики разделилась предсказуемо: от восторженного «это настоящий Мольер» до скептического «зачем нам ИИ, если есть живые драматурги». Это отражает более широкую французскую дискуссию об авторском праве, аутентичности и будущем культуры.

Мнение:

Проект Molière Ex Machina — редкий пример академически добросовестного использования ИИ в высоком искусстве. Вместо того чтобы просто «нажать кнопку», команда провела тысячи итераций, объясняя машине логику мольеровского стиха, ритм, сатирический прикус и социальный контекст. Это не генерация «в один клик», а настоящая со-творческая работа. Однако вопрос остаётся открытым: можно ли считать такую пьесу «новым произведением Мольера» или это всё-таки высококачественный пастиш? Французская культура крайне чувствительна к своему наследию, и то, что проект вышел из стен Сорбонны и Théâtre Molière Sorbonne, во многом защитило его от обвинений в профанации.

Рекомендации: