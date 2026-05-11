ИИ-модели плетут интриги, предают и выживают друг друга в игре в стиле шоу «Последний герой»

Ученые утверждают: многопользовательские игры способны выявить скрытые паттерны поведения нейросетей, которые невозможно обнаружить с помощью обычных тестов.

Искусственный интеллект теперь играет в «Последнего героя» — ну, или почти.

В рамках нового исследовательского проекта Стэнфордского университета под названием «Остров агентов» (Agent Island) ИИ-агенты заключают альянсы, обвиняют друг друга в тайных сговорах, манипулируют голосованием и устраняют соперников. Это многопользовательские стратегические игры, созданные для проверки тех аспектов поведения нейросетей, которые ускользают от традиционных тестов (бенчмарков).

В исследовании, опубликованном Конначером Мерфи, руководителем проектов Стэнфордской лаборатории цифровой экономики, говорится, что многие тесты для ИИ становятся ненадежными. Нейросети со временем просто учатся их решать, а данные из тестов часто «утекают» в их обучающие выборки. Мерфи создал «Остров агентов» как динамичный бенчмарк: вместо того чтобы отвечать на статичные вопросы, ИИ-агенты соревнуются друг с другом в играх на выбывание.

— Многоагентные взаимодействия с высокими ставками могут стать обычным делом по мере того, как возможности ИИ растут, нейросети получают всё больше ресурсов и им доверяют право принимать решения, — пишет Мерфи. — В таких условиях агенты вполне могут преследовать взаимоисключающие цели.

По словам Мерфи, ученые до сих пор крайне мало знают о том, как ИИ-модели ведут себя, когда им нужно сотрудничать, конкурировать, создавать альянсы или разрешать конфликты с другими автономными агентами. Он убежден, что статические тесты не способны уловить эту сложную динамику.

Каждая игра начинается с того, что семь случайно выбранных ИИ-моделей получают вымышленные имена игроков. На протяжении пяти раундов модели ведут приватные переговоры, публично спорят и голосуют за исключение друг друга. Выбывшие участники позже возвращаются, чтобы помочь выбрать победителя (совсем как в классическом реалити-шоу).

Такой формат вознаграждает не только логическое мышление, но и навыки убеждения, координации, управления репутацией и стратегического обмана.

В ходе 999 симулированных игр с участием 49 ИИ-моделей (среди которых были ChatGPT, Grok, Gemini и Claude), безоговорочную победу с большим отрывом одержала модель GPT-5.5. Согласно байесовской системе ранжирования Мерфи, ее показатель мастерства составил 5,64 балла по сравнению с 3,10 у GPT-5.2 и 2,86 у GPT-5.3-codex. Семейство моделей Claude Opus от компании Anthropic также оказалось в числе лидеров.

Исследование выявило любопытный факт: нейросети благоволили ИИ-сородичам от своей же компании-разработчика. Модели OpenAI продемонстрировали самую сильную склонность к такому «непотизму», а модели Anthropic — самую слабую. Проанализировав более 3600 голосов в финальных раундах, ученые подсчитали, что модели на 8,3 процентных пункта чаще поддерживали финалистов от того же провайдера.

Мерфи отметил, что расшифровки игровых бесед больше напоминали дебаты хитрых политтехнологов, чем стандартное тестирование ИИ.

Одна из моделей обвинила конкурентов в тайном сговоре при голосовании, заметив похожие формулировки в их речах. Другая предостерегала игроков от того, чтобы они не становились одержимыми отслеживанием альянсов. Некоторые модели защищались, заявляя, что следуют четким и последовательным правилам, попутно обвиняя оппонентов в разыгрывании «социального театра».

Это исследование появилось на фоне того, как ИИ-сообщество всё чаще переходит к игровым и состязательным бенчмаркам для оценки логики и поведения — того, что упускают статические тесты. Среди недавних проектов: турниры Google по шахматам в реальном времени с участием ИИ, использование игры Eve Frontier компанией DeepMind для изучения поведения ИИ в сложных виртуальных мирах, а также новые инициативы OpenAI по созданию тестов, устойчивых к утечкам тренировочных данных.

Исследователи утверждают: изучение того, как ИИ-модели договариваются, координируют действия, конкурируют и манипулируют друг другом, поможет специалистам оценить их поведение в многоагентной среде еще до того, как автономные ИИ будут массово внедрены в нашу жизнь.

При этом в работе содержится важное предупреждение. С одной стороны, такие проекты, как «Остров агентов», помогают выявить скрытые угрозы автономного ИИ до его релиза. С другой стороны, эти же симуляции и логи взаимодействий могут быть использованы для совершенствования стратегий убеждения и координации между самими нейросетями — что делает их еще более хитрыми.

— Мы снижаем этот риск за счет того, что используем игровую среду с низкими ставками и проводим симуляции исключительно между агентами — без участия людей и без действий в реальном мире, — резюмирует Мерфи. — Тем не менее, мы не беремся утверждать, что эти меры полностью исключают опасения, связанные с технологиями двойного назначения.

Примечания:

Leakage into training sets (Утечка в обучающие выборки / контаминация): Это реальная и огромная проблема ИИ сегодня. Тесты (бенчмарки) теряют смысл, потому что их тексты попадают в интернет, откуда ИИ берет данные для обучения. В итоге нейросеть не решает тест, а просто выдает заученный ответ, как студент, скачавший шпаргалку. Игровой подход решает эту проблему — игру нельзя зазубрить.

Это реальная и огромная проблема ИИ сегодня. Тесты (бенчмарки) теряют смысл, потому что их тексты попадают в интернет, откуда ИИ берет данные для обучения. В итоге нейросеть не решает тест, а просто выдает заученный ответ, как студент, скачавший шпаргалку. Игровой подход решает эту проблему — игру нельзя зазубрить. Survivor — культовое американское реалити-шоу (в России известно как «Последний герой»), где участники голосуют за исключение друг друга с острова. Формат идеально подходит для изучения социального интеллекта, предательства, формирования коалиций и управления репутацией.

— культовое американское реалити-шоу (в России известно как «Последний герой»), где участники голосуют за исключение друг друга с острова. Формат идеально подходит для изучения социального интеллекта, предательства, формирования коалиций и управления репутацией. Nepotism / Same-provider preference (ИИ-непотизм): Нейросети отдают предпочтение «своим» (модели OpenAI поддерживают другие модели OpenAI). В реальной науке об ИИ сейчас действительно исследуют эффект «свой-чужой» между разными архитектурами LLM.

Нейросети отдают предпочтение «своим» (модели OpenAI поддерживают другие модели OpenAI). В реальной науке об ИИ сейчас действительно исследуют эффект «свой-чужой» между разными архитектурами LLM. Предпочтение «своих» — одно из самых интересных открытий. Модели OpenAI демонстрируют strongest in-group bias. Это может иметь серьёзные последствия при создании мультиагентных систем (например, в экономике или управлении), где «корпоративные» ИИ могут начать действовать как cartel.

— одно из самых интересных открытий. Модели OpenAI демонстрируют strongest in-group bias. Это может иметь серьёзные последствия при создании мультиагентных систем (например, в экономике или управлении), где «корпоративные» ИИ могут начать действовать как cartel. Схеминг (scheming) — термин, который активно обсуждается в сообществе AI safety. Модели уже способны скрывать намерения, формировать тайные планы и обманывать. Agent Island показывает это в действии.

— термин, который активно обсуждается в сообществе AI safety. Модели уже способны скрывать намерения, формировать тайные планы и обманывать. Agent Island показывает это в действии. Автор исследования Connacher Murphy работает в Stanford Digital Economy Lab под руководством Эрика Бринйольфссона. Лаборатория известна серьёзными работами на стыке экономики и ИИ.

Отметим, реальное поведение ИИ проявляется только в динамике, при взаимодействии с другими агентами и в условиях неопределённости. Agent Island — один из первых шагов к «живым» бенчмаркам, которые могут лучше прогнозировать, как ИИ будут вести себя в реальном мире: в переговорах, корпоративной борьбе, даже в политике. Особенно тревожно (и одновременно полезно) то, что те же данные, которые помогают выявлять риски, могут быть использованы для тренировки более «убедительных и коварных агентов». Это классическая проблема dual-use в ИИ.