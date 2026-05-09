Эра независимости: OnlyFans оценен в $3,15 млрд на фоне массового прихода голливудских звезд

Материнская компания OnlyFans — знаменитой платформы, лояльной к контенту для взрослых и приносящей миллиарды долларов годового дохода, — продала 16% своих акций инвестиционной фирме Architect Capital за $535 миллионов.

Сделка, о которой объявила британская компания Fenix International Ltd. (владелец и оператор OnlyFans), оценивает всю платформу в феноменальные $3,15 млрд. Продажа миноритарного пакета акций состоялась на фоне трагических событий: в прошлом месяце ушел из жизни владелец OnlyFans Леонид (Лео) Радвинский. По данным Bloomberg, контроль над Fenix перешел к его вдове, Екатерине (Кэти) Чудновски.

Как заявляют в OnlyFans, стратегические инвестиции от Architect Capital (компании, специализирующейся на вложениях в бизнес на ранних стадиях) «позволят улучшить сервисы для авторов и поклонников, оптимизировать финансовые процессы и принести еще больше пользы креативной экономике». При этом платформа подчеркивает, что сохранит свою инклюзивную политику в отношении контента и продолжит текущий успешный курс.

Взрывной рост и новая финансовая стратегия

Финансовые показатели компании говорят сами за себя. По итогам 2024 финансового года (завершившегося 30 ноября) валовой доход OnlyFans, представляющий собой платежи пользователей авторам контента, достиг $7,22 млрд — это на 9% больше, чем годом ранее. Чистая выручка платформы составила $1,41 млрд (рост на 8%), а прибыль до уплаты налогов достигла $684 млн (рост на 4%).

С момента основания в 2016 году OnlyFans выплатил своим создателям контента более $25 миллиардов. Теперь компания планирует использовать опыт Architect Capital в секторе финансовых услуг, чтобы расширить предложения для своих авторов, которые «зачастую остаются обделенными вниманием традиционных финансовых институтов и продуктов».

— Наша миссия всегда заключалась в том, чтобы расширять возможности авторов и их аудитории, предоставляя уникальный набор инструментов для создания контента, его монетизации и общения онлайн, — отметила генеральный директор OnlyFans Кейли Блэр. — Эти стратегические инвестиции отражают наш успех и позволят нам внедрить дополнительные функции для поддержки нашего сообщества.

Джеймс Саган, генеральный директор Architect Capital, добавил:

— OnlyFans — это платформа, определяющая развитие целой индустрии. Она обладает мощным глобальным брендом, глубоко вовлеченным сообществом и проверенной бизнес-моделью, находящейся в самом центре «экономики авторов». Мы в восторге от возможности стать частью новой главы в истории компании.

Голливуд выбирает свободу

Стремительный финансовый рост платформы напрямую связан с ее эволюцией. Сегодня OnlyFans — это не только контент для взрослых. Платформа активно привлекает комиков, спортсменов, модельеров, музыкантов и звезд первой величины. На данный момент в мире зарегистрировано более 4 миллионов аккаунтов авторов и 377 миллионов аккаунтов пользователей.

Накануне объявления о многомиллионной сделке стало известно, что к OnlyFans присоединилась очередная голливудская звезда — актриса Джейми Прессли, обладательница премии «Эмми» за роль Джой Тернер в ситкоме «Меня зовут Эрл» (также известная по сериалу «Мамочка» и фильмам «Недетское кино» и «Люблю тебя, чувак»).

— Я всегда считала, что нужно идти в ногу со временем, — прокомментировала Прессли свое решение. — Для меня это еще один способ напрямую, на собственных условиях, творчески и осознанно общаться с аудиторией. Мне очень нравилось встречаться с фанатами на различных Comic Con, и именно радость от этого живого общения лицом к лицу заставила меня искать такие варианты, как OnlyFans.

Генеральный директор Creators Inc. Энди Бахман, консультировавший актрису перед запуском, уверен в ее успехе: «Джейми Прессли обладает редким сочетанием звездного статуса и искренней связи с аудиторией — именно это вознаграждается на современных платформах».

Решению Прессли во многом способствовал пример ее коллеги Шеннон Элизабет, чей недавний приход на OnlyFans обернулся колоссальным успехом: за первые семь дней она заработала более $1,2 миллиона. В интервью журналу People Элизабет призналась, что одной из причин перехода на платформу стала усталость от Голливуда, где «другие люди контролировали нарратив и результаты моей карьеры».

— Эта новая глава — попытка всё изменить. Показать более сексуальную сторону, которую никто не видел, и стать ближе к фанатам, — говорила Элизабет. — Я выбираю OnlyFans, потому что он позволяет мне связываться с аудиторией напрямую, творить на своих условиях и просто быть свободной. Я действительно думаю, что за этим будущее.

В конце апреля Прессли и Элизабет опубликовали совместный пост в Instagram, где Шеннон написала:

— Так здорово было увидеть тебя спустя столько лет, Джейми. Ты прекрасный человек, как внутри, так и снаружи.

Уже тогда многие поклонники предположили, что Прессли последует примеру подруги, и, как показало время, они оказались правы…

