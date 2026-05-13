Финал «Благих знамений»: божественный каст, но сценарий — из телевизионного ада

Дэвид Теннант и Майкл Шин по-прежнему блистают в ролях демона и ангела, но всё остальное в этом скандальном финале кажется самодовольным, раздражающим и несвежим.

Знамения для «Благих знамений» были плохими с самого начала. Череда заброшенных попыток экранизировать фэнтези-роман Терри Пратчетта и Нила Геймана 1990 года наконец завершилась, когда в 2019 году на платформе Prime вышла телеверсия. Но к тому времени Пратчетта уже не было в живых, а сериал получился неловким и манерным — он слишком благоговел перед первоисточником, но при этом отчаянно страдал от неуверенности в том, как именно Пратчетт изменил бы его.

Четыре года спустя второй сезон рассказал новую историю, которая опиралась на доминирующую энергию ведущих актеров сериала — Дэвида Теннанта и Майкла Шина. Оставшись без литературной основы и возможности посоветоваться с Пратчеттом, Гейман, казалось, не знал, что делать со своими звездами. Однако финал, созданный на радость фанатам, конвертировал химию между шумным демоном Кроули (Теннант) и вдумчивым ангелом Азирафелем (Шин) в полноценную романтику, скрепленную поцелуем, прежде чем космические обязательства вновь развели героев по разным углам.

Теперь же громкий скандал пустил под откос третий, финальный забег — который должен был стать аккуратной концовкой — еще до его начала. Гейман категорически отверг обвинения в сексуальном насилии и других серьезных проступках, выдвинутые против него несколькими женщинами. В феврале 2026 года федеральные судьи США отклонили три судебных иска против писателя. И хотя он все еще числится соавтором сценария «Благих знамений», его участие было минимальным, а третий сезон превратился в 90-минутный спецвыпуск вместо шести запланированных эпизодов. Съемки прошли в начале 2025 года, и какое-то время казалось, что Amazon вообще положит проект на полку.

Результат оказался ровно таким, какого можно было ожидать от шоу с подобной историей создания: это непонятное месиво, чей сюжет урезан до полной бессвязности.

Главная тема эпизода — Второе пришествие Иисуса, спланированное Азирафелем и архангелами в безупречно белых коридорах рая. Шутка «Благих знамений» всегда заключалась в том, что и рай, и ад — это неисправные бюрократические машины, вмешивающиеся в дела человечества со своими мелочными правилами и институциональным лицемерием. Поэтому неудивительно, что небесная команда вскоре теряет мессию из виду, оставляя его бродить по Земле в одиночестве.

Иисуса играет Билал Хасна — как наивного простака, который едва оправился от «истории с прибиванием гвоздями», но все еще скучает по той банде из 12 приятелей, что были у него во время предыдущего воплощения. В странной и запутанной сюжетной линии он заводит дружбу с вышедшим на пенсию карточным шулером Гарри по прозвищу «Рыба» (Марк Эдди), а затем становится уличным проповедником.

Пытаясь найти Сына Божьего и присмотреть за ним, Азирафель (втайне надеявшийся встретить Иисуса чашечкой хорошего чая) возвращается на Землю и воссоединяется с Кроули. Тот успел превратиться в алкоголика и лудомана, переполненного обидой на Азирафеля за то, что тот предпочел рабочие обязательства их отношениям. «Ты потерял Иисуса и просрал Второе пришествие!» — рыгает Кроули в лицо своей раскаивающейся родственной душе. Но как только Азирафель помогает демону отыграть его волшебный винтажный Bentley у нечистого на руку владельца казино (Шон Пертви), они, по крайней мере, снова становятся коллегами.

Какое-то время «Благие знамения» возвращаются к своим истокам: Теннант яростно сыплет шутками, тряся подбородком, а Шин нервно суетится. Однако диалоги как никогда отдают раздражающим самодовольством. «Он любит пустыни, — рассуждает Кроули о том, куда мог забрести Иисус. — Ну, или любил. Провел в одной из них 40 дней в те времена, когда я его знал!»

Тем не менее, когда архангелы начинают таинственным образом погибать, а священные артефакты — исчезать, парочка напрочь забывает о Христе и начинает расследовать, кто из менеджеров среднего звена рая саботирует операцию. Эта загадка решается слишком быстро, чтобы ответ приобрел хоть какую-то значимость. Обе центральные сюжетные линии оказываются пустышками.

В итоге нас подводят к финальной словесной перепалке между Кроули, Азирафелем и еще двумя сверхъестественными существами (которых играют две восхитительные приглашенные звезды первой величины). Пока они спорят о том, ради чего всё это было, «Благие знамения» вновь проговаривают свои довольно банальные размышления о религии, выдавая стандартную гуманистическую мысль о том, что неидеальные смертные — это чертовски чудесные создания, не заслуживающие того, чтобы их ограничивал страх перед загробным судом.

Все четыре актера в этой сцене потрачены впустую: пожалуй, в этом шоу наблюдается самый сильный дисбаланс в истории телевидения между блестящим кастом и несвежим сценарием. (А чуть ранее сериал совершает и вовсе немыслимое преступление: делает раздражающим обычно божественного актера Пола Чахиди в роли архангела Сандалфона со смешным голосом).

Но актерский состав, особенно Теннант и Шин, почти спасает положение. Слезное разрешение вопроса о том, сможет ли любовь Кроули и Азирафеля преодолеть требования бесконечности, сыграно обоими с огромным воодушевлением. А затем следует бессовестно прекрасная кода, представляющая альтернативную версию их персонажей, где этой дилеммы просто не возникает. Она наводит на мысль, что этот дуэт потрясающе смотрелся бы в роли супружеской пары в обычной романтической драме, в качестве совершенно других персонажей, созданных другими авторами…

Да к черту эти «Благие знамения»!

Примечания:

Скандал вокруг Нила Геймана. B 2024–2025 годах против Геймана были выдвинуты серьёзные обвинения в сексуальном насилии и эмоциональном абьюзе. Хотя три иска были отклонены американскими судами в феврале 2026 года, репутационный ущерб оказался огромным. Amazon существенно сократила сезон и минимизировала участие автора — отсюда и превращение шестисерийного финала в 90-минутный спецвыпуск. Эволюция сериала. Первый сезон довольно близко следовал книге. Второй уже был оригинальным, а третий стал вынужденной импровизацией. Центральная романтическая линия между Кроули и Азирафелем (так называемый «ineffable husbands» в фанатском сообществе) — главное, что держало зрителей в последних сезонах. Бюрократический юмор. Это фирменная черта оригинального романа Пратчетта и Геймана: Рай и Ад показаны как неэффективные офисы. В финале эта идея повторяется, но уже без прежней свежести.

Новые лица:

Марк Эдди — (Король Роберт Баратеон из «Игры престолов») в роли шулера.

— (Альфред из сериала «Готэм», сын знаменитого «Доктора Кто» Джона Пертви) в роли владельца казино. Билал Хасна — (молодой британский актер, игравший в сериале «Экстраординарная») в роли наивного Иисуса.

— (Альфред из сериала «Готэм», сын знаменитого «Доктора Кто» Джона Пертви) в роли владельца казино. Билал Хасна — (молодой британский актер, игравший в сериале «Экстраординарная») в роли наивного Иисуса.

Мнение:

Финал оставляет ощущение недосказанности и творческого кризиса. Сокращение сезона до полутора часов сделало сюжет рваным, а попытки совместить апокалиптическую комедию, романтику и философские размышления о вере выглядят механическими. Самое сильное в сериале всегда было именно в дуэте Теннант–Шин — их нежность, сарказм и взаимная обида работают даже на слабом материале. Финальная кода, где мы видим «альтернативную» версию их отношений, — пожалуй, самый честный и трогательный момент всего сезона. Она словно признаёт: лучшие моменты шоу возникали вопреки, а не благодаря сценарию. Это классический пример того, как внешние обстоятельства (смерть Пратчетта, скандал с Гейманом) разрушают целостность произведения. Сериал начинался как любовное письмо книге, а заканчивается как грустное свидетельство того, что магия иногда уходит.

