«Одержимость» — бодрящий и пугающий хоррор, который действительно освежает жанр

В новом фильме Карри Баркера заветное желание молодого человека влюбить в себя девушку мечты сбывается — и оборачивается кошмарными последствиями.

В реальной жизни исполнение того, о чем мы так долго просили, часто оборачивается не лучшим образом. А уж в фильмах ужасов — и подавно, что наглядно демонстрирует новая картина Карри Баркера. Обыгрывая заезженную тему (классический пример этого тропа, рассказ «Обезьянья лапка», датируется еще 1902 годом), «Одержимость» делает ее свежей и оригинальной благодаря виртуозному сочетанию гнетущей тревоги, скримеров и черной комедии.

Фильм стал мгновенным прорывом для режиссера и сценариста, который впервые привлек к себе внимание комедийными скетчами на YouTube (созданными в соавторстве с Купером Томлинсоном, сыгравшим здесь роль второго плана) и ультрабюджетным хоррором Milk & Serial. Это очередной пример того, как жанр ужасов становится идеальной стартовой площадкой для амбициозных кинематографистов.

Главные герои картины — Беар (Майкл Джонстон, сериал «Оборотень»), нелепый тихоня, работающий в магазине музыкальных инструментов, и его коллега Никки (Инде Наварретт, «Ловушка»), в которую он безнадежно влюблен. И под «безнадежно» мы подразумеваем отчаянно и до боли знакомо подавляющему большинству людей. За его любовными терзаниями с сочувствием наблюдают их общие друзья Йен (Томлинсон) и Сара (Меган Лоулесс), причем последняя сама тайно вздыхает по Беару.

Беар безнадежно застрял во френдзоне. Поэтому, когда Никки случайно теряет ожерелье, он решает купить ей замену. В магазине необычных вещей ему на глаза попадается странный артефакт — «Ива желаний» (One Wish Willow), инструкция к которому гласит: разломи деревяшку пополам, и одно твое желание исполнится. Всего за 6,99 доллара — просто даром. Но вместо того, чтобы подарить сувенир девушке, Беар импульсивно использует его сам.

Не будет спойлером сказать, что вещица работает ровно так, как заявлено на упаковке. Как только Беар загадывает, чтобы Никки полюбила его больше всех на свете, личность девушки мгновенно меняется. Какое-то время парень упивается ее страстной привязанностью и сексуальной ненасытностью. Но вскоре становится ясно, что, как и у многих новых отношений, у этих есть своя темная сторона. Очень темная сторона, где Никки демонстрирует такую экстремальную собственническую одержимость, что Алекс из «Рокового влечения» удавилась бы от зависти. (К слову, «Одержимость», скорее всего, сделает для домашних кошек то же самое, что тот культовый триллер сделал для кроликов).

Что делает «Одержимость» такой увлекательной и одновременно пугающей, так это то, как она доводит типичные черты дисфункциональных романтических отношений сначала до комического, а затем до ужасающего абсурда. Фильм усложняет задачу, не делая Беара исключительно невинной жертвой: он в некотором роде соучастник, ведь поначалу ему очень нравятся чувства Никки, несмотря на их искусственное происхождение. До тех пор, конечно, пока ситуация не выходит из-под контроля. Актер Майкл Джонстон демонстрирует достойную восхищения готовность делать своего персонажа жалким, вместо того чтобы изо всех сил пытаться понравиться зрителю.

Однако настоящий нерв фильму задает Инде Наварретт. Молодая актриса выдает настолько виртуозный перформанс в роли заколдованной Никки, что гарантированно спровоцирует ночные кошмары у любого, кто хоть раз задавался вопросом: «Что, черт возьми, происходит с моим партнером?». Она по-настоящему пугает своей экспрессией, но при этом вызывает жалость в те краткие моменты беспомощного замешательства, когда ее героиня на секунду «приходит в себя». Это абсолютно прорывная роль, которая обеспечит актрису работой на долгие годы вперед.

В «Одержимости» хватает шокирующих моментов: одно внезапное, предельно жестокое нападение происходит настолько на пустом месте, что зритель буквально цепенеет. Но Баркеру также хватает уверенности, чтобы нагнетать саспенс медленно (иногда даже слишком медленно — фильму не помешало бы немного сократить свой 110-минутный хронометраж) и позволить напряжению накапливаться.

Недавно было объявлено, что именно этот режиссер снимет грядущий перезапуск франшизы «Техасская резня бензопилой». И то, что раньше казалось поводом для паники, теперь внушает реальную надежду.

Примечания:

«Обезьянья лапа» (The Monkey’s Paw) — классический рассказ У. У. Джейкобса 1902 года, ставший архетипом сюжета «будь осторожен в желаниях». Фильм сознательно работает внутри этой традиции, но осовременивает её через гендерные роли, consent и токсичную одержимость. Кошки и «Роковое влечение». Отсылка к знаменитой сцене с кроликом в фильме 1987 года с Гленн Клоуз. Здесь Баркер использует кошек для создания чёрного юмора и одновременно ужаса — приём работает блестяще. Карьера Карри Баркера. Режиссёр начал с YouTube-скетчей (вместе с Купером Томлинсоном), затем снял ультранизкобюджетный «Молоко и серийник» (Milk & Serial). «Одержимость» — его первый большой прорыв. Назначение на ребут «Техасской резни бензопилой» выглядит логичным: жанр ужасов действительно стал одним из немногих пространств, где молодые авторы с оригинальным голосом могут быстро пробиться наверх (вспомним Джордана Пила, Ари Астера, Роберта Эггерса). Темы. Фильм остроумно разбирает искусственную любовь, границы согласия, мужскую фантазию о «идеальной девушке» и последствия, когда эта фантазия материализуется. Бэр — не герой, а соучастник, что делает историю морально сложнее.

Мнение:

Фильм не просто использует готовую формулу, а талантливо её освежает, добавляя психологической глубины и актёрского блеска. Особенно выделяется Инде Наварретте: её превращение из обычной девушки в одержимое существо пугает именно своей убедительностью. картина удачно балансирует на грани хоррора и чёрной комедии, избегая при этом излишней иронии, которая могла бы разрушить напряжение. В более широком смысле «Одержимость» продолжает тренд 2020-х: хоррор всё чаще становится жанром, где обсуждают токсичные отношения, социальные сети, мужской взгляд и эмоциональное насилие («Talk to Me», «Bodies Bodies Bodies», «The Menu»).

