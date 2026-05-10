«Американская Амазония»: новый фильм рисует мрачное будущее Бразилии, пережившей госпереворот и отдавшей свои леса
10.05.2026, 15:53, Общество
Короткометражка «Виктория Регия» фантазирует о том, что было бы, если бы заговор правых во главе с Болсонару увенчался успехом при поддержке Вашингтона, и напоминает об угрозах, нависших над коренными народами.
На дворе 2025 год. Ультраправые заговорщики уничтожили демократию в Бразилии: убили президента, распустили Национальный конгресс и передали тропические леса Амазонии с их несметными богатствами Соединенным Штатам.
— Дамы и господа, добро пожаловать в Американскую Амазонию, — с сильным акцентом говорит солдат армии США группе журналистов. Их привезли в пропагандистский тур на нефтеперерабатывающий завод, расположенный в недавно аннексированных джунглях. Неподалеку прямо посреди дикой природы возвышается копия статуи Свободы — символ протектората Вашингтона над более чем половиной территории Бразилии.
Эти сцены взяты из новой короткометражки Vitória Régia («Амазонская кувшинка» / «Виктория Регия»). Фильм предлагает пофантазировать, что могло бы произойти, если бы план Жаира Болсонару по захвату власти после выборов 2022 года увенчался успехом.
В реальности заговор провалился после того, как правые мятежники устроили погромы в столице страны, городе Бразилиа, в неуклюжей попытке отменить результаты выборов. Болсонару и его сообщники предстали перед судом и оказались за решеткой.
Альтернативная реальность, представленная зрителям «Виктории Регии», — это кошмарный слепок будущего, которого Бразилия, возможно, чудом избежала. Но некоторые опасаются, что оно всё еще может наступить.
По сюжету фильма, после того как «революция зелено-желтых кинжалов» уничтожает политических соперников Болсонару, власть захватывают военные. Они вводят жесткую цензуру, проводят чистки идеологических «отклоненцев» и передают контроль над Амазонией Вашингтону в обмен на поддержку переворота.
Бразильским журналистам, таким как главная героиня фильма Кэрол (ее играет титулованная актриса Алисе Брага), запрещен въезд в регион тропических лесов без американской визы. Вводится информационная блокада, чтобы не допустить утечки данных об экологической катастрофе. Связь обрывается, а лидеры коренных народов бесследно исчезают.
Гарольд Голдман, глава нефтяной компании Amazon X, празднует господство Вашингтона над природными ресурсами джунглей, хвастаясь на камеру:
— Olá amigos! Сегодня открывается новая глава в исторически сложившихся отношениях между Соединенными Штатами Америки и прекрасной нацией Бразилии.
Режиссер Денис Камиока, известный под псевдонимом Сизма (Cisma), рассказывает, что фильм был снят в марте 2025 года — почти за год до того, как Дональд Трамп приказал похитить Николаса Мадуро в рамках плана по «возвращению» венесуэльской нефти.
— Было страшно видеть, до какой степени смешались реальность и вымысел… Мы постоянно соревновались с реальностью, — признается он.
Алисе Брага, с головой ушедшая в экоактивизм и защиту прав коренных народов после первой поездки в Амазонию десять лет назад, делится:
— Это было безумие. Мы снимали художественный фильм… но затем США заняли именно такую политическую позицию при Трампе… и наш картина превратилась чуть ли не в документалистику.
21-минутный фильм был создан в сотрудничестве с двумя объединениями коренных народов — Coiab и Apib. Цель создателей — привлечь внимание к угрозам, нависшим над коренными жителями Бразилии, и поддержать их многовековую борьбу за защиту своих традиционных земель.
23-летняя актриса индейского происхождения Ивызар Тентехар, сыгравшая одну из ключевых ролей, надеется, что проект привлечет внимание к непрекращающемуся натиску на природу. Впервые она столкнулась с ним еще в детстве, в Буритизале — деревне на востоке Амазонии, где живет народ гуажажара.
— Сегодня наша территория официально демаркирована, но лесорубы, владельцы ранчо и захватчики земель продолжают вторгаться… и никто ничего с этим не делает, — говорит Тентехар.
И без того хрупкое будущее Амазонии вновь оказывается под угрозой: в этом году сын Болсонару, политик Флавио, готовится бросить вызов действующему президенту левого толка Луису Инасиу Луле да Силве в борьбе за президентское кресло.
Во время правления Жаира Болсонару (2019–2023 гг.) его политика, направленная против экологии и прав коренных народов, привела к резкому росту вырубки лесов и спровоцировала настоящую золотую лихорадку на землях индейцев. Активисты опасаются, что эта безудержная разруха может вернуться, если к власти придет еще один представитель клана Болсонару. Другие тревожатся за будущее крупнейшей демократии Южной Америки: что будет, если правый президент помилует тех, кто был осужден за участие в неудавшемся перевороте 2022–2023 годов?
Еще одним отголоском фильма в реальности стало недавнее обвинение в адрес Флавио Болсонару: утверждается, что он предложил США доступ к бразильским запасам редкоземельных металлов — одним из крупнейших в мире — в обмен на помощь на октябрьских выборах.
Алисе Брага признается:
— Я действительно очень беспокоюсь. Искренне надеюсь, что люди внимательно изучат кандидатов, а не пойдут по тому же пути, который привел нас к избранию Болсонару несколько лет назад… И речь не только о кандидатах в президенты, но и о выборах в Конгресс.
Педро Иноуэ, графический дизайнер, активист и один из создателей ленты, отмечает, что их работа — не сплошной мрак и безысходность. Отчасти она вдохновлена парадоксально оптимистичным романом о климатической катастрофе «Министерство будущего». По словам Иноуэ, поп-эстетика фильма и волнующий саундтрек призваны противопоставить отчаянию жизнеутверждающий посыл о силе сопротивления коренных народов.
— Они — прошлое, настоящее и будущее, — говорит Иноуэ об индейцах. — Именно у них есть ответы на то, как справиться с концом света, потому что они имеют с ним дело уже более 500 лет.
Режиссер Камиока надеется, что «Виктория Регия» — названная в честь символа в форме водяной лилии, который используют диссиденты в фильме, — послужит «предупреждением о том, что может произойти с суверенитетом, сопротивлением коренных народов и самой демократией».
— Это не фильм о далеком будущем, — добавляет он. — И это самое страшное. Это о том, что происходит прямо сейчас.
Примечания и рекомендации:
- Vitória Régia (Виктория амазонская) — это гигантская водяная кувшинка, растущая в бассейне реки Амазонки, листья которой могут достигать двух метров в диаметре. Для индейцев Амазонии это священное растение, с которым связано множество красивых мифов. В фильме цветок используется как символ сопротивления (подобно сойке-пересмешнице в «Голодных играх»).
- Алиса Брага (Alice Braga) — русскоязычный зритель отлично знает ее по голливудским фильмам «Я — легенда» (с Уиллом Смитом), «Хищники», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», а также по культовому бразильскому фильму «Город Бога».
- Фильм намеренно смешивает реальность и вымысел. Съёмки проходили в марте 2025 года, а события с «похищением Мадуро» произошли позже — это усиливает ощущение документальности.
- Флавио Болсонаро (Flávio Bolsonaro) — старший сын экс-президента, сенатор. Его возможное выдвижение в президенты в 2026 году действительно вызывает серьёзную тревогу у экологов и защитников демократии.
- Упоминание «зелёно-жёлтой революции кинжала» — отсылка к цветам бразильского флага и неудачному штурму правительственных зданий в январе 2023 года.
- Посмотрите фильм. Он короткий (21 минута) и доступен на платформах фестивалей или каналах коренных организаций (Coiab, Apib). Ищите с субтитрами.
- Прочитайте «Министерство будущего» Кима Стэнли Робинсона — одну из самых умных и надеждных книг о климатическом кризисе за последние годы.
- Для более глубокого понимания: книги Дэвида Кимера «The Dawn of Everything» и труды бразильского антрополога и активиста Аilton Krenak.