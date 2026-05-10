«Американская Амазония»: новый фильм рисует мрачное будущее Бразилии, пережившей госпереворот и отдавшей свои леса

Короткометражка «Виктория Регия» фантазирует о том, что было бы, если бы заговор правых во главе с Болсонару увенчался успехом при поддержке Вашингтона, и напоминает об угрозах, нависших над коренными народами.

На дворе 2025 год. Ультраправые заговорщики уничтожили демократию в Бразилии: убили президента, распустили Национальный конгресс и передали тропические леса Амазонии с их несметными богатствами Соединенным Штатам.

— Дамы и господа, добро пожаловать в Американскую Амазонию, — с сильным акцентом говорит солдат армии США группе журналистов. Их привезли в пропагандистский тур на нефтеперерабатывающий завод, расположенный в недавно аннексированных джунглях. Неподалеку прямо посреди дикой природы возвышается копия статуи Свободы — символ протектората Вашингтона над более чем половиной территории Бразилии.

Эти сцены взяты из новой короткометражки Vitória Régia («Амазонская кувшинка» / «Виктория Регия»). Фильм предлагает пофантазировать, что могло бы произойти, если бы план Жаира Болсонару по захвату власти после выборов 2022 года увенчался успехом.

В реальности заговор провалился после того, как правые мятежники устроили погромы в столице страны, городе Бразилиа, в неуклюжей попытке отменить результаты выборов. Болсонару и его сообщники предстали перед судом и оказались за решеткой.

Альтернативная реальность, представленная зрителям «Виктории Регии», — это кошмарный слепок будущего, которого Бразилия, возможно, чудом избежала. Но некоторые опасаются, что оно всё еще может наступить.

По сюжету фильма, после того как «революция зелено-желтых кинжалов» уничтожает политических соперников Болсонару, власть захватывают военные. Они вводят жесткую цензуру, проводят чистки идеологических «отклоненцев» и передают контроль над Амазонией Вашингтону в обмен на поддержку переворота.

Бразильским журналистам, таким как главная героиня фильма Кэрол (ее играет титулованная актриса Алисе Брага), запрещен въезд в регион тропических лесов без американской визы. Вводится информационная блокада, чтобы не допустить утечки данных об экологической катастрофе. Связь обрывается, а лидеры коренных народов бесследно исчезают.

Гарольд Голдман, глава нефтяной компании Amazon X, празднует господство Вашингтона над природными ресурсами джунглей, хвастаясь на камеру:

— Olá amigos! Сегодня открывается новая глава в исторически сложившихся отношениях между Соединенными Штатами Америки и прекрасной нацией Бразилии.

Режиссер Денис Камиока, известный под псевдонимом Сизма (Cisma), рассказывает, что фильм был снят в марте 2025 года — почти за год до того, как Дональд Трамп приказал похитить Николаса Мадуро в рамках плана по «возвращению» венесуэльской нефти.

— Было страшно видеть, до какой степени смешались реальность и вымысел… Мы постоянно соревновались с реальностью, — признается он.

Алисе Брага, с головой ушедшая в экоактивизм и защиту прав коренных народов после первой поездки в Амазонию десять лет назад, делится:

— Это было безумие. Мы снимали художественный фильм… но затем США заняли именно такую политическую позицию при Трампе… и наш картина превратилась чуть ли не в документалистику.

21-минутный фильм был создан в сотрудничестве с двумя объединениями коренных народов — Coiab и Apib. Цель создателей — привлечь внимание к угрозам, нависшим над коренными жителями Бразилии, и поддержать их многовековую борьбу за защиту своих традиционных земель.

23-летняя актриса индейского происхождения Ивызар Тентехар, сыгравшая одну из ключевых ролей, надеется, что проект привлечет внимание к непрекращающемуся натиску на природу. Впервые она столкнулась с ним еще в детстве, в Буритизале — деревне на востоке Амазонии, где живет народ гуажажара.

— Сегодня наша территория официально демаркирована, но лесорубы, владельцы ранчо и захватчики земель продолжают вторгаться… и никто ничего с этим не делает, — говорит Тентехар.

И без того хрупкое будущее Амазонии вновь оказывается под угрозой: в этом году сын Болсонару, политик Флавио, готовится бросить вызов действующему президенту левого толка Луису Инасиу Луле да Силве в борьбе за президентское кресло.

Во время правления Жаира Болсонару (2019–2023 гг.) его политика, направленная против экологии и прав коренных народов, привела к резкому росту вырубки лесов и спровоцировала настоящую золотую лихорадку на землях индейцев. Активисты опасаются, что эта безудержная разруха может вернуться, если к власти придет еще один представитель клана Болсонару. Другие тревожатся за будущее крупнейшей демократии Южной Америки: что будет, если правый президент помилует тех, кто был осужден за участие в неудавшемся перевороте 2022–2023 годов?

Еще одним отголоском фильма в реальности стало недавнее обвинение в адрес Флавио Болсонару: утверждается, что он предложил США доступ к бразильским запасам редкоземельных металлов — одним из крупнейших в мире — в обмен на помощь на октябрьских выборах.

Алисе Брага признается:

— Я действительно очень беспокоюсь. Искренне надеюсь, что люди внимательно изучат кандидатов, а не пойдут по тому же пути, который привел нас к избранию Болсонару несколько лет назад… И речь не только о кандидатах в президенты, но и о выборах в Конгресс.

Педро Иноуэ, графический дизайнер, активист и один из создателей ленты, отмечает, что их работа — не сплошной мрак и безысходность. Отчасти она вдохновлена парадоксально оптимистичным романом о климатической катастрофе «Министерство будущего». По словам Иноуэ, поп-эстетика фильма и волнующий саундтрек призваны противопоставить отчаянию жизнеутверждающий посыл о силе сопротивления коренных народов.

— Они — прошлое, настоящее и будущее, — говорит Иноуэ об индейцах. — Именно у них есть ответы на то, как справиться с концом света, потому что они имеют с ним дело уже более 500 лет.

Режиссер Камиока надеется, что «Виктория Регия» — названная в честь символа в форме водяной лилии, который используют диссиденты в фильме, — послужит «предупреждением о том, что может произойти с суверенитетом, сопротивлением коренных народов и самой демократией».

— Это не фильм о далеком будущем, — добавляет он. — И это самое страшное. Это о том, что происходит прямо сейчас.

Примечания и рекомендации: