«Электрический поцелуй» в Каннах — очаровательная французская сказка или приторный ретро-фарс?

Фильмом открытия Каннского кинофестиваля стала комедия Пьера Сальвадори. И пока одни критики хвалят ее за старомодную элегантность, другие жалуются на нехватку кинематографической магии.

Каннский кинофестиваль стартовал в типично французской манере — премьерой картины «Электрический поцелуй» (La Venus électrique). Внеконкурсная работа режиссера-ветерана Пьера Сальвадори («Роковая красотка», «Только после Вас!») — это изящная романтическая комедия о потерях, скорби, обмане и воскрешении любви к искусству.

Действие разворачивается в Париже 1920-х годов. Да, да — это «Ревущие двадцатые» (Les Années Folles). В центре сюжета — Сюзанна (блестящая Анаис Демустье), девушка из бродячего цирка, отчаянно пытающаяся свести концы с концами. На сцене она предстает в образе «Электрической Венеры»: в дерзком блестящем наряде она водит руками над искрящимися генераторами Ван де Граафа, а затем за 30 сантимов дарит мужчинам из толпы поцелуй. Поцелуй сопровождается настоящим ударом тока (спасибо спрятанным за кулисами проводам), что должно буквально символизировать «искру» истинной любви. «Это не метафора, это чистая сенсация!» — надрывается цирковой зазывала.

Однако для самой Сюзанны эта работа давно превратилась в тупик. Отчаяние толкает ее на мелкое воровство — она даже пытается обокрасть соседку-гадалку. Именно в шатре провидицы Сюзанна сталкивается с Антуаном (Пио Мармай) — убитым горем, выгоревшим художником. Он винит себя в смерти своей возлюбленной жены Ирен (Вимала Понс) и приходит к медиуму в надежде связаться с ней по ту сторону невидимого мира. Заметив легкую добычу, Сюзанна выдает себя за ясновидящую. Так начинается ее новая мошенническая подработка.

Вскоре этот обман раскрывает Арман (Жиль Лелуш) — хитрый и циничный менеджер художника. Он отчитывает девушку за эксплуатацию чужого горя. Но как только Арман замечает, что эти фальшивые спиритические сеансы чудесным образом возвращают Антуану вдохновение писать невероятно дорогие картины, он меняет пластинку. Агент вступает с мошенницей в сговор: он будет платить ей долю с продаж картин, а она продолжит спектакль. Сюзанна даже использует специальные контактные линзы, чтобы имитировать «слепой взгляд провидца», и тайком изучает дневники покойной Ирен для пущей убедительности.

Но хитроумный план дает трещину, когда в дело вмешивается настоящая любовь, и Сюзанна понимает, что влюбляется в Антуана.

Очарование ушедшей эпохи

На первый взгляд, перед нами рецепт классического французского фарса. Однако Сальвадори делает ставку на более тонкий подход. Он не скатывается в очевидную комедию положений, особенно учитывая, что фоном служит тема смерти. Фильм получился милым, старомодным и по-человечески романтичным — это именно то приятное зрительское кино, которое предлагает нам убежище от мрачных реалий (и тяжелых конкурсных драм, которыми славятся Канны).

Отдельного упоминания заслуживает роскошный визуальный ряд: работа оператора Жюльена Пупара, художника-постановщика Анджело Зампарутти и прекрасная музыка Камиля Базбаза создают идеальную атмосферу. Актерский ансамбль также на высоте: Мармай вызывает искреннюю симпатию (ведь он единственный в этой истории, кто никого не обманывает), Лелуш привычно неотразим в роли прожженного агента, а образ покойной Ирен прописан гораздо глубже, чем обычно бывает с персонажами из флешбэков.

Ложка дегтя с десертной тележки

Однако далеко не все поддались этим чарам. Если смотреть на фильм более строгим взглядом, то это кинематографическое блюдо кажется остатками с тележки со сладостями — чересчур липким, приторным и слегка выдохшимся десертом, который придется по вкусу далеко не каждому.

«Электрический поцелуй» напоминает средние работы Вуди Аллена или пьесу Ноэла Кауарда «Неугомонный дух». Вот только Аллен или Кауард наверняка использовали бы очевидный комедийный потенциал: они бы заставили настоящий дух покойной жены внезапно заговорить через фальшивого медиума, спутав заговорщикам все карты. А здесь абсурд и винтажный драматический стиль так и не оживают в полной мере.

Кроме того, ритм фильма сильно спотыкается о длинные и громоздкие флешбэки. Да, они призваны раскрыть неожиданные тайны эмоциональной жизни Ирен — доказывая, что она была не просто жеманной музой, а образованной и проницательной ценительницей искусства. Но эти массивные вставки рушат динамику комедии, которая смотрелась бы куда бодрее, если бы подавалась короткими вспышками.

В итоге, хотя «Электрический поцелуй» вряд ли произведет эффект разорвавшейся бомбы в мировом кинематографе, со своей задачей он справляется. Это изящный, пускай и не идеальный фильм, который вполне достойно открыл Каннский смотр.

Примечания:

Название и эпоха. Оригинальное французское название La Vénus électrique отсылает к образу «Электрической Венеры» — аттракциону, популярному в начале XX века. Действие происходит в 1928 году, на излёте Belle époque (в реалии «Прекрасная эпоха» во Франции закончилась в 1914 году), что позволяет Сальвадори щедро использовать визуальную эстетику ар-деко, цирковых представлений и спиритических сеансов. Темы. Фильм ловко соединяет лёгкую комедию обмана с серьёзными размышлениями о горе, творческом кризисе и способности искусства исцелять. Обман Сюзанн парадоксальным образом возвращает Антуану вкус к жизни — классический мотив «ложь во благо». Открытие Канн. Традиционно первый фильм фестиваля стараются делать лёгким и зрительским. «Электрический поцелуй» идеально вписывается в эту традицию, хотя критики отмечают, что ему немного не хватает энергии и оригинальности. Пьер Сальвадори (Pierre Salvadori). Французский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер, лауреат премии Каннского кинофестиваля. Родился 8 ноября 1964 года в Тунисе, но в детстве переехал с семьей в Париж. Прославился как мастер тонких романтических и ироничных французских комедий.

Мнение:

Фильм действительно очарователен, красиво сделан и хорошо сыгран, но ему не хватает искры и драматургической смелости. Сальвадори — мастер лёгких французских комедий («После тебя», «Бесценная»), и здесь он остаётся верен себе. Главное достоинство картины — не сюжетные повороты, а атмосфера и актёрская химия. Особенно выделяется Анаис Демустье, которая способна быть одновременно смешной, трогательной и сексуальной. Фильм хорошо иллюстрирует текущий тренд европейского авторского кино: обращение к прошлому (1920-е годы) как способ поговорить о сегодняшних темах — утрате, поиске смысла и коммерциализации искусства.

