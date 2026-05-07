«Мы ремиксируем её библиотеку для новой среды»: видеоигры, улавливающие светло-печальный дух муми-троллей Туве Янссон

Норвежская студия Hyper Games снова бережно оживляет мир муми-троллей — теперь историю о том, как Мумми-тролль проснулся зимой один и встретился с мыслью о смерти… Игра полная снега, меланхолии и уюта.

Очаровательная и слегка жутковатая «Moomintroll: Winter’s Warmth» — вторая великолепная игра за два года по мотивам классических детских книг.

Мечтательное, счастливо-грустное, пронизанное самыми мягкими опасностями — может показаться, что истории Туве Янссон о муми-троллях плохо годятся для заряженного экшеном мира видеоигр. Вместо лихих приключений эти молочно-белые существа, напоминающие бегемотиков, предпочитают бесцельно бродить по Муми-долу и выбираться за его пределы только при идеально подходящей погоде.

И всё же маленькая норвежская студия Hyper Games выпускает уже вторую изысканно-очаровательную адаптацию Янссон. Первая — «Снусмумрик: Мелодия Муми-дола» (2024) — отдавала игроку контроль над Снусмумриком, сметливой вольной душой, который разбирал на части чересчур упорядоченные природные парки и уворачивался от обожающих власть надзирателей. Новая же игра, «Мумми-тролль: Зимнее тепло», показывает, как малыш Мумми-тролль просыпается посреди глухой зимы. Его родители ещё спят, и он остаётся совершенно один — выброшенным в холодный, незнакомый мир.

В этом одиноком путешествии Мумми-троллю предстоит смириться с мыслью, что его спящие родители не будут рядом вечно.

— Это столкновение со смертностью, — говорит ведущий сценарист Давид Скауфьорд, который видит в этой истории, основанной на повести 1957 года «Волшебная зима», эмблему франшизы, не боящейся говорить с юной аудиторией о потере, горе, меланхолии и ностальгии.

— Телевидение для детей бывает слишком осторожным, — говорит он. — Истории о муми-троллях — нет.

В первые двадцать минут игры мороз уносит жизнь белки. Но Туу-тикки, андрогинная женщина, живущая в одиночестве в лодочном сарайчике Муми-папы, глядит на смерть зверька философски.

— Смерть — это часть жизни, — говорит она безмятежно. — Что-то всегда меняется.

Всё творчество Янссон, будь то муми-истории или другие работы, в огромной мере находит смысл именно в переходах жизни: от влажного лета к хрустящей осени; от душного дня к прохладному вечеру; в тихих мгновениях после бури. Янссон — писательница, иллюстратор и политическая карикатуристка — провела долгие годы на маленьких островках, разбросанных по Финскому заливу; этот опыт отразился в кристально-прозрачных описаниях и рисунках природы, с которой муми-тролли живут в гармонии.

Хотя Hyper Games базируется в Норвегии, а не в финляндской Янссон, её скандинавские разработчики черпали из столь же глубоких отношений с природой.

— Мы все выросли в стране, где зима длится по шесть-семь месяцев, — объясняет Скауфьорд, — и если ты не научишься наслаждаться зимой, считай, проваландался полгода.

Подобно этим создателям игр, любящий лето Мумми-тролль вынужден пройти собственную снежную акклиматизацию — и в этом процессе кроется урок и для него, и для игроков: урок приспособления и принятия новых обстоятельств.

Но «Мумми-тролль: Зимнее тепло» делает наслаждение холодным временем года очень лёгким — можно швыряться снежками и прокладывать тропинки в сугробах по колено. Даже сгребание снега здесь весёлое, оно сопровождается отрадными звуками и визуальными облачками рассыпчатого белого пуха. В игре множество подобных лёгких, воздушных взаимодействий, тщательно настроенных как на не-геймеров, так и на маленьких детей. Изометрическая перспектива избавляет игроков от нужды вращать камеру, когда они ведут Мумми-тролля по миру.

— Мы хотим, чтобы это была игра, в которую может играть каждый, — говорит режиссёр Кристоффер Йетмуннсен.

— Я проходил «Зимнее тепло» со своей трёхлетней дочерью: она сидит у меня на коленях, пока я указываю на объекты на экране, а её крохотный пальчик ведёт Мумми-тролля по чарующему миру. Именно так и нужно играть, — считает Скауфьорд. — Именно так я её и писал.

К счастью, и «Снусмумрик: Мелодия Муми-дола», и «Мумми-тролль: Зимнее тепло» используют художественный стиль, далёкий от жутковатой, залитой ровным светом компьютерной анимации сериала «Долина Муми-троллей», вышедшего в 2019 году с голосами Мэтта Берри и Розамунд Пайк. Вместо этого картинка несёт на себе чуть шероховатый, рукотворный отпечаток оригинальных иллюстраций Янссон.

Перевод рисунка в игру может выглядеть безупречным, но, как рассказывает арт-директор Маркус Кьелдсен, процесс утверждения с Moomin Characters Ltd, компанией, отвечающей за наследие Янссон, строг донельзя. Кьелдсен описывает получение финального «добра» на образ Мумми-тролля как «мучительное».

— Каждая кривая чрезвычайно важна, — говорит он. — А поскольку персонаж состоит из такого небольшого числа деталей, изменение любой из них делает его каким-то не таким.

Для предыдущей игры про Снусмумрика Скауфьорд написал реплику, в которой резковатая малышка Мю радуется перспективе разбогатеть. Но, как заметила команда утверждения, капитализм — это конструкция, которая ещё не коснулась идиллического Муми-дола, и реплику заменили.

В остальном команде предоставили творческую свободу включать в игру персонажей, отсутствовавших в оригинальной книге — например, чувствительную девушку по имени Мисабель, — черпая вдохновение для сюжетных ответвлений в менее известных комикс-стрипах Янссон.

— Мы ремикшируем её библиотеку для нового медиума, — говорит Скауфьорд.

Есть причина, по которой эти истории продолжают отзываться в душах. В их необычных и не-традиционных формах людей и семей присутствует антифашистская нота. Но есть и тревожное чувство, что нетронутый Муми-дол стоит на пороге больших перемен. Обе игры тонко улавливают эти вечно актуальные аспекты заветного наследия Янссон.

Глава Hyper Games, Аре Сюнднес, проводит параллель между раздробленной политикой наших дней и политикой середины ХХ века.

— Мы живём в мире, который стал темнее и неопределённее, чем был, — говорит он. — Это похоже на ту эпоху, когда писались эти книги.

Примечания: