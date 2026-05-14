Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон: «ИИ — это всего лишь спецэффект»

Питер Джексон считает, что страхи Голливуда перед искусственным интеллектом могут навредить признанию актеров, работающих в технологии захвата движений.

Тем временем споры о том, как новые технологии изменят киноиндустрию, продолжают набирать обороты.

Искусственный интеллект оказался в центре внимания на Каннском кинофестивале в этом году. Кинематографисты и актеры жарко обсуждали, как эта технология повлияет на актерскую игру с использованием захвата движений, защиту цифровой внешности и весь процесс кинопроизводства в Голливуде.

Выступая на мастер-классе в Каннах после получения почетной «Золотой пальмовой ветви», режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон выступил в защиту использования ИИ в кино. Он предупредил, что паранойя вокруг технологий может затмить реальный актерский труд.

— Для меня это просто спецэффект, — заявил Джексон. — Он ничем не отличается от любых других спецэффектов.

По мнению режиссера, тревоги по поводу ИИ должны касаться не самой технологии, а того, как студии и корпорации используют внешность актеров. Он подчеркнул, что цифровое воссоздание становится проблемой лишь тогда, когда артисты теряют контроль над своим изображением или личностью.

— Если вы создаете ИИ-двойника кого-либо — будь то Индиана Джонс или кто-то еще, — до тех пор, пока вы официально приобрели права у человека, которого показываете на экране, я не вижу здесь никакой проблемы, — пояснил Джексон. Он добавил, что настоящая беда начинается тогда, «когда внешность людей крадут и узурпируют».

Джексон также предположил, что нынешняя атмосфера недоверия к ИИ может усложнить получение заслуженных наград для актеров, работающих в технологии захвата движений (mocap).

— И это немного несправедливо, особенно в случае с Энди Серкисом, чья игра ни в коем случае не сгенерирована нейросетью. Это на 100% человеческая актерская работа, — резюмировал режиссер.

Комментарии Джексона прозвучали на фоне того, как Американская киноакадемия и другие организации ужесточают правила использования ИИ в кино. Ранее в этом месяце Академия объявила, что не допустит к участию в борьбе за «Оскар» сгенерированные нейросетью актерские работы и сценарии, если в основе произведения не лежит труд живых людей.

В то же время актриса Деми Мур, также присутствовавшая в Каннах, заявила, что Голливуду необходимо адаптироваться к ИИ, а не пытаться блокировать его развитие в индустрии развлечений.

— ИИ уже здесь. Бороться с ним — значит вести битву, в которой мы обречены на поражение, — сказала она. — Поэтому я считаю, что найти способы работать с ним рука об руку — куда более ценный путь.

Мур добавила, что Голливуд «вероятно, не делает» достаточно для защиты от рисков, связанных с ИИ. Тем не менее она уверена: технология никогда не сможет заменить человеческую сторону творческого самовыражения.

— По правде говоря, нам нечего бояться. Потому что он никогда не сможет заменить то, из чего рождается настоящее искусство, — заключила Мур. — Оно рождается из души.

Примечания:

Питер Джексон и захват движения. Джексон имеет огромный опыт работы с технологией performance capture: именно он вместе с Энди Серкисом создал образ Голлума в «Властелине колец» и «Хоббите». Поэтому его защита этой технологии выглядит особенно весомо. Он подчёркивает разницу между этичным лицензированием образа (как в случае с молодым Харрисоном Фордом в «Индиане Джонсе 5») и кражей likeness без согласия. Правила «Оскара». В 2025–2026 годах Академия действительно ужесточила политику: работы, где ИИ играет ведущую роль в создании актёрской игры или сценария, не допускаются к номинации. Это прямой ответ на страх индустрии перед полной автоматизацией творчества. Деми Мур. Её позиция прагматична и довольно типична для актёров старшего поколения, уже столкнувшихся с deepfake (методика синтеза изображения, голоса или видео, основанная на искусственном интеллекте) и цифровым омоложением (как в её собственном фильме «Субстанция»). Фраза «это приходит из души» стала одним из самых цитируемых высказываний фестиваля. Контекст Канн-2026. Фестиваль в этом году стал настоящей площадкой для дискуссий об ИИ. Помимо Джексона и Мур, на разных площадках выступали режиссёры, юристы и профсоюзы актёров, обсуждая авторское право, защиту образа и будущее профессии. Performance capture (Захват движений). Это передовая технология киносъёмки, которая одновременно записывает движения тела актёра, мимику и голос для анимации трёхмерных цифровых персонажей в реальном времени. Это эволюция захвата движений (mocap), которая делает акцент на передаче тонких, нюансированных движений для фильмов и видеоигр.

Мнение:

Позиция Питера Джексона выглядит взвешенной и практичной: он не романтизирует ИИ и не демонизирует его, а предлагает смотреть на него как на инструмент — такой же, как motion capture или CGI двадцать лет назад. При этом он верно указывает на главную опасность — не саму технологию, а то, как ею могут злоупотреблять студии. Его замечание об Энди Серкисе особенно важно: многие до сих пор недооценивают вклад актёров performance capture в создание легендарных персонажей. Деми Мур дополняет эту мысль философским измерением: ИИ может имитировать форму, но не способен передать подлинную человеческую уязвимость и душу. Вместе их высказывания формируют умеренно-оптимистичный консенсус: ИИ уже не остановить, но его нужно жёстко регулировать и держать под человеческим контролем.

