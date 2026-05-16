«В серой зоне»: Генри Кавилл и Джейк Джилленхол отрываются на полную в типичном, но до безумия стильном боевике Гая Ричи

Эйса Гонсалес, Розамунд Пайк и непередаваемый броманс главных героев в неожиданно серьезном и чертовски веселом триллере от плодовитого британского режиссера.

Если последняя работа Гая Ричи что-то и доказывает, так это то, что фильм может быть одновременно до смешного запутанным и предельно простым. В последнее время к серии крепких, но не хватающих звезд с неба боевиков Ричи («Гнев человеческий», «Операция Фортуна», «Министерство неджентльменских дел») можно питать странную, непомерную симпатию. В отличие от многих коллег по цеху, Ричи глубоко погружен во вдумчивое ремесло создания «кино категории Б». В том, как он снимает, есть плавная чувственность: каждый его новый проект выглядит, звучит и ощущается как фильм, который ему действительно небезразличен.

Вот если бы зрители и киностудии чувствовали то же самое. «В серой зоне» (In the Grey) — это очередной глянцевый экшен-триллер, снятый еще в 2023 году, купленный студией Lionsgate, трижды перенесенный в расписании и в итоге выброшенный в прокат без показов для прессы. Дистрибьютору, возможно, снова наплевать на проект, но Ричи явно вложил в него душу. Вопреки всем мрачным прогнозам, «В серой зоне» вполне может оказаться самым чисто развлекательным фильмом режиссера за последние годы.

Это его первый сольный сценарий с времен «Джентльменов» (2019), и держится он на изящной, весьма необычной завязке. Адвокат Рэйчел Уайлд (Эйса Гонсалес в костюмах, буквально кричащих об успехе) специализируется на выбивании долгов из опасных личностей. Ее нанимает бескомпромиссная топ-менеджер инвестиционного банка Бобби Шин (Розамунд Пайк, с удовольствием отыгрывающая образ ледяной королевы и пожирающая каждую свою сцену). Цель — вернуть миллиард долларов, который задолжал банку теневой магнат Манни Салазар (Карлос Бардем).

Поскольку Манни без колебаний убивает тех, кто стоит у него на пути, Рэйчел решает привлечь для, скажем так, физических аспектов сделки двух бывших спецагентов, которых она когда-то вытащила из тюрьмы: Сида (Генри Кавилл) и Бронко (Джейк Джилленхол). Задумайтесь на секунду: эти двое идеально вписались бы в эпоху бездумных боевиков 80-х со Сталлоне и Шварценеггером, а имена «Сид и Бронко» отлично смотрелись бы на постере.

Пока Рэйчел ведет переговоры со скользким юристом Манни (Фишер Стивенс, чей характер определяется в основном тем, что он постоянно потеет и вытирает лоб), Сид и Бронко собирают команду безупречно одетых наемников, словно только что сошедших со страниц глянцевого журнала. Бесконечные юридические и логистические махинации включают в себя саботаж строительства отеля в Саудовской Аравии и обман продажного бухгалтера с помощью жульнической партии в нарды (в конце концов, у Джеймса Бонда это сработало с джином в «Голдфингере»!).

Понимая, что аудитория вот-вот окончательно запутается, Ричи пытается упростить нам жизнь, постоянно используя экранную графику. Он подписывает всё, что попадается на глаза: от титра «Нью-Йорк» поверх Эмпайр-стейт-билдинг до полного списка ингредиентов для коктейля «Негрони» (возможно он просто напоминает, что умение читать всё ещё имеет значение). Кому-то это покажется перебором, но трудно не оценить то явное удовольствие, с которым Гонсалес на экране готовит идеальный «Негрони Свельято».

Но весь этот перегруженный экспозицией сюжет — лишь предлог для серии мастерски выстроенных экшен-сцен. Ричи — эксперт по конструированию хаоса, и под грохочущий саундтрек Кристофера Бенстеда Сид и Бронко вступают в бой с армией Салазара. Иногда, правда, постановка кажется слишком идеальной: герои выполняют маневры без единой ошибки, переговариваются по наушникам, которые никогда не барахлят, и выходят из перестрелок без единой царапины, пока плохие парни падают, как костяшки домино. В какой-то момент это немного снижает градус напряжения — чтобы поверить в происходящее, зрителям придется смириться с тем, что наши герои неуязвимы, как супергерои.

Зато Ричи избегает самодовольного, «марвеловского» юмора, который испортил так много боевиков в нашу проклятую эпоху. Смертельно опасные сцены милосердно лишены легкомысленных шуточек, и мы понимаем, почему нам должно быть не всё равно.

Но главное украшение фильма — это химия между актерами. И Гонсалес, и Кавилл с Джилленхолом играют удивительно расслабленно, словно заранее прицеливаясь на сиквел «Сид и Бронко 2». При этом Ричи, давно заигрывающий с квир-эстетикой в своих фильмах, выводит броманс главных героев на новый уровень. Сексуальная химия и неопределенная динамика между двумя киллерами здесь не подаются как повод для примитивных гомофобных шуток. По всем признакам они играют настоящую пару: в кадре звучит слово «муж», и на каждую шутку про смазку или тюремный секс приходится искреннее проявление эмоций. А свою начальницу Рэйчел они ласково называют «мамочкой».

Фильм пролетает незаметно, особенно учитывая скромный хронометраж в 98 минут — Ричи в этот раз обошелся без своей привычной раздутости. С другой стороны, рваный монтаж и зияющие сюжетные дыры намекают на то, что картина стала такой короткой лишь из-за безжалостной резки на постпродакшене. Концовка кажется сначала логичной, а затем слишком резкой, грубо выдергивая нас из этого плавного летнего приключения и оставляя пыль в глазах.

Однако этот краткий горький осадок не способен затмить блеск одного из самых приятных бульварных боевиков сезона. Остается лишь содрогаться при мысли о дне, когда Гай Ричи перестанет получать финансирование на свои лихие, стильные, но коммерчески невезучие авантюры. А пока — остается радоваться, что чеки все еще выписываются.

Примечания:

Негрони Свельято (Negroni svegliato): В фильме фигурирует именно такой коктейль. Многие знают классический Negroni Sbagliato (Ошибочный негрони, где джин заменен на просекко). Ричи же использует термин Svegliato (от итальянского «проснувшийся / бодрый») — это кофейный твист на негрони. Гай Ричи славится фетишизацией эстетики и алкоголя в своих фильмах.

Женский каст: Розамунд Пайк и Эйса Гонсалес — актрисы уже играли вместе в блестящей черной комедии 2020 года «Аферистка» (I Care a Lot) . Там у них была потрясающая, очень токсичная совместная динамика.

Розамунд Пайк и Эйса Гонсалес — актрисы уже играли вместе в блестящей черной комедии 2020 года . Там у них была потрясающая, очень токсичная совместная динамика. Релизная судьба: Фильм снимали в Испании еще весной 2023 года под названием Rosie’s Project (Проект Рози). Затем студия пыталась привязать его к релизу фильма «Министерство неджентльменских дел», так как там играл тот же Генри Кавилл, но в итоге фильм почти без рекламы выбросили в ограниченный прокат в начале 2026 года.

Вердикт:

«В серой зоне» — не вершина творчества Гая Ричи и не фильм, который войдёт в историю жанра. Но это бодрый, уверенный, изящно собранный боевик, снятый режиссёром, который всё ещё получает удовольствие от процесса. Он работает на грани серьёзности и игривости. Он глуповат — и умён одновременно. Он одноразовый — но сделан с любовью. И в эпоху, когда многие экшен‑фильмы выглядят как безликий поток контента, этого уже достаточно.