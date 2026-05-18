«Надежда»: Безумый научно-фантастический экшен На Хон-джина — будущая культовая классика Канн

В этом адреналиновом жанровом коктейле корейские фермеры и копы вступают в бой с инопланетным вторжением. В главных ролях: Хван Джон-мин, Чо Ин-сон, Чон Хо-ён, а также Майкл Фассбендер и Алисия Викандер.

Аллегория с большим бюджетом в жанре научно-фантастического боевика, стала первым полноценным фильмом южнокорейского режиссёра На Хон-джина с момента его хоррор-хита 2016 года «Вой» и получила, возможно, самую восторженную и продолжительную овацию стоя среди всех фильмов конкурса.

В этом году многие писали о том, что Каннский кинофестиваль проигнорировал зрительские блокбастеры в пользу привычного тихого авторского кино. Что ж, пристегните ремни. В Каннах только что представили «Надежду» (Hope) — научно-фантастический фильм о монстрах от южнокорейского режиссера На Хон-джина. Это кино не отпускает ни на минуту на протяжении всех 2 часов и 40 минут хронометража и при этом утирает нос любому голливудскому аналогу. И знаете что? Фестиваль не просто включил его в официальную программу, а взял в Основной конкурс — редчайшая честь для жанрового экшена.

В начале этого потенциального хита есть ироничная визуальная шутка: камера скользит по руинам деревни в корейской демилитаризованной зоне и на мгновение задерживается на пропагандистском плакате «Защитим нацию от проникновения». Прислушиваться к этому предупреждению уже поздновато, хотя на тот момент угроза кажется единичной. Но даже один обезумевший захватчик сеет хаос, достойный целой армии: он швыряет автомобили, грузовики и мотоциклы как игрушки, прошивает здания насквозь, словно они из картона, и оставляет улицы усеянными окровавленными трупами.

Какое же это прекрасное чувство — с первых кадров понимать, что ты находишься в руках уверенного мастера. На Хон-джин (снявший за 8 лет культовые «Преследователь», «Желтое море» и «Вопль») возвращается после десятилетнего перерыва с фильмом, на фоне которого его предыдущие работы кажутся лишь разминкой. «Надежда» — это невероятный драйв, «педаль в пол» и виртуозный экшен, разворачивающийся, что редкость, почти целиком при свете дня. Фильм дает зрителям лишь короткие передышки, ловко заполняя их бодрящими дозами эксцентричного юмора.

История начинается с того, как шеф полиции залива Хоуп (Надежда) Бём-сок (Хван Джон-мин) прибывает на место жестокой бойни. Посреди дороги лежит растерзанный бык, в чьей плоти оставлены следы огромных когтей. Труп животного обнаружила группа охотников во главе с сообразительным Сон-ги (Чо Ин-сон). Бём-сок с раздражением слушает их байки о следах тигра в горах — охотники уверены, что зверь забрел сюда аж из Сибири. Но коп в это не верит: район окружен колючей проволокой и минными полями.

Суровый Бём-сок отправляется в город, где с досадой узнает от своей коллеги, дерзкой полицейской Сон-э (модель и звезда «Игры в кальмара» Чон Хо-ён), что паника из-за «тигра» уже расползается, а подкрепления не будет из-за лесных пожаров. Вернувшись в коммерческий район деревни, он находит его наполовину разрушенным и присоединяется к местным жителям, которые пытаются застрелить того, кого они называют «долбаным монстром».

Проходит около 45 минут безупречно выстроенного саспенса, прежде чем мы впервые видим это существо: когтистая лапа высовывается из темного туннеля, хватает раненого за голову и швыряет об стену, как тряпичную куклу. Вскоре мы сможем рассмотреть его получше — это двухметровый гибрид хищника и рептилии. Начинается безумная погоня по городу. Бём-сок кажется обреченным, пока не появляется Сон-э на полицейской машине, доверху набитой армейским оружием. На вопрос начальника, где она взяла такой арсенал, она лишь фыркает: «Какая теперь разница?».

Сон-э — фантастический персонаж. Она бесстрашна за рулем, мастерски обращается с пулеметами и гранатометами, а ее комический тайминг безупречен. Выпуская град пуль, она орет на монстра: «Ты перешел черту!», «Не испытывай удачу, вонючая дырка!» и «Сдохни уже, ублюдок!».

Корейская комедия порой бывает слишком абсурдной, но На Хон-джин всегда знает меру. Чего стоит до смешного затянутый монолог старика в больнице, который в мельчайших деталях рассказывает Сон-э, как из-за острой свинины у него случилась взрывная диарея прямо в лесу: «Клянусь, за все свои 70 лет я еще никогда так сильно не сжимал очко», — говорит дед, вспоминая момент, когда увидел в горах сразу четырех монстров. А сцену, где ученая, пытаясь вскрыть непробиваемую кожу убитой твари, надевает пластиковый плащ в стиле Патрика Бейтмана и заводит бензопилу, невозможно смотреть без смеха.

Примерно через час тон фильма меняется. Выясняется, что это не просто монстры. Это инопланетное вторжение — корабль с планеты Г’эрту потерпел крушение близ корейской деревни. И тут раскрывается главный сюрприз: именно здесь в игру вступает голливудский десант в лице Майкла Фассбендера, Алисии Викандер, Тейлор Расселл и Кэмерона Бриттона. С помощью роскошной технологии захвата движения (на уровне «Аватара») они играют представителей королевской семьи Г’эрту и разные классы пришельцев. У них свой язык, уникальный дизайн и впечатляющая стать.

Иронично, но именно здесь в фильм проникает социальный подтекст. Инопланетяне выглядят куда более цивилизованными, чем обезумевшие корейские провинциалы, которые, не задавая лишних вопросов, решают просто истребить «чужаков». Это придает картине мощный смысл в контексте современного мира, где иммигрантов часто воспринимают как захватчиков, подлежащих депортации.

Сценарий не тратит много времени на глубокое развитие персонажей, потому что цель у всех одна — выжить и уничтожить проблему. Фильм превращается в одну гигантскую, невероятно изобретательную погоню. Кульминация картины — захватывающая дух гонка по пустынному шоссе: Сон-ги скачет на лошади вровень с автомобилем, а за ними гонится пришелец со скоростью олимпийского чемпиона по марафону.

Операторская работа Хон Гён-пхё — это чудо кинетической энергии. Визуальные эффекты безупречны, а монтаж мастерски сплетает диалоги и экшен в единый поток. Отдельного упоминания заслуживает нервный, пропитанный первобытным ужасом саундтрек Майкла Эйбелса (композитора фильмов «Прочь» и «Нет»).

«Надежда» — это грандиозный спектакль, созданный на уровне, которому Голливуд мог бы только позавидовать (особенно учитывая, что бюджет здесь наверняка в десять раз меньше). Динамичный, смешной, кровавый и умный фильм, который ожидаемо оставляет задел на неизбежный сиквел.

Примечания:

Возвращение легенды: На Хон-джин — фигура колоссального масштаба для корейского (да и мирового) кинематографа. Его предыдущий фильм, мистический хоррор «Вопль» (The Wailing) вышел в 2016 году, стал абсолютным хитом и породил множество теорий и обсуждений. Его молчание длилось почти 10 лет, поэтому премьера «Надежды» — огромное событие в киномире. Голливуд и Корея: Концепт объединения корейских звезд первой величины (Хван Джон-мин и Чо Ин-сон — суперзвезды в Азии) и голливудского А-листа (Фассбендер и Викандер — к слову, муж и жена в реальной жизни) в одном корейском проекте — это беспрецедентный шаг для местного кинопрома. Каннский парадокс: В Основной конкурс Каннского фестиваля обычно туда берут драмы, социальное кино и артхаус. Появление там чистокровного фантастического боевика с пришельцами и расчлененкой — экстраординарное событие, свидетельствующее о невероятном качестве режиссуры. Юмор: Корейское кино известно своими резкими перепадами тона (от трагедии к сортирному юмору за 5 секунд). На Хон-джин использует это мастерски. «Хоуп» (Hope): Hазвание фильма совпадает с названием вымышленного городка Хоуп-Харбор (Hope Harbor) и означает «надежда». Двойной смысл: городок называется «Гавань Надежды», но надежды там почти не остаётся.

Рекомендации:

«Вопль» (The Wailing, 2016) — предыдущий шедевр На Хон-джина. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Это тягучий, жуткий мистический детектив о том, как в глухую корейскую деревню приезжает странный японец, после чего жители начинают зверски убивать друг друга. «Вторжение динозавра» (The Host, 2006) — классика от Пон Джун-хо («Паразиты»). Тоже история про монстра в Корее (только не в деревне, а в Сеуле), где блестяще смешаны кровавый экшен, драма маленькой семьи и политическая сатира на вмешательство США. «Нет» (Nope, 2022) — фильм Джордана Пила о появлении НЛО над ранчо. «Надежда» роднится с ним музыкой (у них один композитор — Майкл Эйбелс) и концепцией: люди против непостижимой угрозы в условиях изоляции. «Добыча» (Prey, 2022) — великолепный приквел «Хищника», с которым справедливо сравнивают инопланетянина из фильма «Надежда».

В целом, новый фильм На Хон-джина вписывается в феномен «корейской волны» (халлю) в мировом кинематографе, получившей мощнейший импульс после «Паразитов» Пон Джун-хо (2019). Он — один из немногих корейских режиссёров, работающих одновременно в авторском и жанровом кино, что делает его позицию уникальной.