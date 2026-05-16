«Посторонний» в «Современнике»

Роман Альбера Камю «Посторонний» (1942 г.), настолько компактный, что иногда его называют рассказом, положил начало экзистенциализму.

Литературоведы отмечали «рациональный, холодноватый, дисциплинированный слог» писателя. Книга причислена ныне к литературной классике ХХ века.

В следующую среду, 20 мая в 18:00, рыбинский киноклуб «Современник» представит в ОКЦ новую её экранизацию Франсуа Озона (первую сделал Лукино Висконти в 1967-м), которая вошла в конкурсную программу Венецианского фестиваля 2025 года. Герой-рассказчик Мерсо (здесь Бенжамен Вуазен, в прежней версии Марчелло Мастроянни) пытается беспристрастно объяснить себе и суду обстоятельства своего преступления…

После мировой премьеры картина встретила благожелательный приём как у публики, так и у критики. Вот что пишет кинокритик Арина Виногородская: «По сути, он [Озон] превращает великую повесть в иллюстрацию. Но иллюстрация эта настолько прекрасна, гипнотична и стилистически безупречна, что вглядываться в неё хочется снова и снова».

Ослепительно красивая и мастерски воплощенная монохромная версия повести Альбера Камю от Франсуа Озона передает дух эпохи и места с почти сверхъестественной точностью. Картина сродни страстному акту преклонения перед признанным шедевром французской литературы. Однако, внося изменения ради осовременивания тем империализма и расы (изменения, включающие в себя и критику самого первоисточника), эта экранизация, возможно, теряет часть той первобытной, бездушной мощи, которой обладал оригинал, и, как можно поспорить, часть смысла самого названия…

Подробнее →