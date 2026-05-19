Одиночество в чужой коже

Экзистенциальный хоррор Артура Харари «Незнакомка» (L’Inconnu)

Новая картина Артура Харари — соавтора оскароносной «Анатомии падения» — это гипнотический сплав боди-хоррора, метафизического детектива и суровой психологической драмы. Основанный на графическом романе The Case of David Zimmerman, который режиссер создал вместе со своим братом Люкой, фильм превращает классический комедийный троп об «обмене телами» в экзистенциальный кошмар, глубоко созвучный тревогам эпохи гиперподключенности и тотального отчуждения.

Сюжетный лабиринт: от фотографии к потере себя

Главный герой, фотограф Давид Циммерман (Нильс Шнайдер) — меланхоличный мужчина, одержимый фиксацией «ускользающего Парижа». Он снимает современные новостройки на месте старых зданий, фиксируя тему «стирания» истории. Наркотическая хипстерская вечеринка, куда его насильно вытаскивают друзья, сталкивает его с загадочной Евой (Леа Сейду). Короткий, импульсивный, почти анималистичный секс на грязной лестнице оборачивается катастрофой: наутро Давид просыпается в теле Евы.

Однако Харари отказывается от простых решений. Это не банальный парный обмен. Выясняется, что сознание Евы было стерто задолго до этого неким метафизическим «захватчиком» (суккубом), который путешествует по Парижу через половые акты. На момент, когда Давид пытается вернуть свое лицо, его родным мужским телом уже владеет третья жертва — 20-летняя зумерша Малия (Лилит Грасмуг). Ситуация доходит до абсурда и экзистенциального тупика, когда мужское сознание Давида понимает, что женское тело, в котором он заперт, к тому же беременно.

Сильные стороны и режиссерский метод:

Бесстрашная актерская игра: Леа Сейду виртуозно передает ужас и тошнотворное любопытство человека, изучающего чужую анатомию как инопланетный ландшафт.

Радикальный натурализм: В фильме полностью отсутствуют CGI-эффекты, размытые переходы или «магические» интерлюдии. Фантастическое допущение снято методами суровой французской реалистической драмы, что лишь усиливает паранойю в духе раннего Полански.

Самыми мощными моментами фильма становятся не жанровые элементы расследования, а пронзительные сцены экзистенциальной тоски: попытка Малии издалека понаблюдать за свадьбой сестры и визит Давида (в теле Сейду) к собственной матери, которая его никогда не узнает.

В чем слабость картины?

Имея великолепную, интригующую завязку, авторы ближе к концу фильма «теряют сюжетную дорогу». Повествование увязает в дебрях психофизических зеркал, оставляя многие вопросы (например, куда делась исходная личность Евы) без ответов, а финал рискует показаться зрителю излишне туманным и кататоническим.

Примечания:

Метемпсихоз (Metempsychosis) : Термин, упомянутый в первой рецензии. Это религиозно-философское представление о переселении души из одного тела в другое (не обязательно человеческое) после смерти или, как в данном случае, в результате мистического акта.

: Еврейская фамилия фотографа (Циммерман) и немецкое имя героини Леа Сейду (Ева Хайзингер). В контексте европейской истории и темы «стирания/вытеснения личности» это может служить неочевидной историко-политической метафорой.

«Тропа яростной TERF-войны» : TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist) — радикальные феминистки, исключающие трансгендерных женщин из своего движения. Самым известным представителем этого направления в медиа стала Дж. К. Роулинг. Это подчеркивает, насколько радикально и провокационно фильм переворачивает концепты биологического пола и гендера (мужчина в беременном женском теле).

Раду Жуде (Radu Jude): Известный румынский режиссер («Безумное кино для взрослых», «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары») в роли отца Малии — синефильская пасхалка от Харари, подчеркивающая интеллектуальный статус картины.

Кому стоит смотреть этот фильм?

Любителям интеллектуальных хорроров и «умного арт-мейнстрима»: Если вам близки работы студии A24, фильмы «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глейзера и «Оно» Дэвида Роберта Митчелла, этот фильм попадет в ваш вишлист.

Поклонникам боди-хорроров без «мяса»: Фильм исследует ужас плоти не через кровь и мутации (как у Кроненберга), а через психологическое отторжение собственной оболочки.

Тем, кто ценит атмосферу паранойи: Лента идеально подойдет тем, кто скучает по психологическим триллерам в духе «Жильца» или «Ребенка Розмари» Романа Полански.

Вердикт: Фильм сложный, местами перегруженный метафорами и обрывающий сюжетные нити, но визуально и концептуально сильный. Идеальный кандидат для обсуждения с друзьями после просмотра.