Тамагочи 23-го века и кризис бессмертия — sci-fi драма «Конец всего»

«Конец всего»: Ребекка Холл, Гаэль Гарсиа Берналь и Бини Фелдштейн в захватывающе причудливом, хотя и затянутом, научно-фантастическом эксперименте.

В этом полнометражном дебюте сценаристки и режиссера Марии Мартинес Байоны, премьера которого состоялась в Каннах, также снялась Нуми Рапас.

Всегда невероятно притягательная на экране Ребекка Холл (фильм «Мужчина, которого я люблю», сериал «Красота») одновременно служит опорой и локомотивом для тонально неровной, но неизменно глубокой и увлекательной научно-фантастической драмеди «Конец всего» (The End of It) — полнометражного дебюта каталонской сценаристки и режиссера Марии Мартинес Байоны.

Рисуя пугающе правдоподобное ближайшее будущее, которое перекликается с недавними заголовками новостей и отличается изящной сдержанностью в плане дизайна, фильм представляет Холл в роли Клэр. Она — 250-летняя художница, сохранившая внешность элегантной тридцатилетней женщины благодаря сложным методам диализа крови и прочей высокотехнологичной, хотя и смутно объяснимой «магии», доступной лишь узкому кругу избранных.

Однако, когда Клэр устает от фактически бессмертной жизни и решает добровольно умереть, ее муж Диего (Гаэль Гарсиа Берналь), 180-летняя дочь Марта (Нуми Рапас) и андроид-ассистентка Сара (Бини Фелдштейн) реагируют на это по-разному: от попыток поддержать до откровенного гнева.

При солидном хронометраже в 142 минуты фильм кажется слегка испорченным сценарием, который не совсем понимает, как разыграть собственный финал, и то и дело взрывается резкими вспышками сырой, тяжеловесной сатиры. Тем не менее, актерская игра и визуальный ряд стабильно вытягивают картину. И даже если в реальной жизни (в кинотеатрах) фильм не соберет большую кассу, он определенно соберет клики, когда выйдет на стримингах.

Снятый в основном на Канарских островах с их ослепительным, палящим светом вблизи Тропика Рака, причудливо черной вулканической почвой и стильными модернистскими зданиями середины прошлого века, фильм намекает на будущее, в котором удалось избежать худших климатических катастроф. Или же перед нами люди, достаточно богатые, чтобы обустроить себе уютный анклав для беззаботной вечной жизни. Похоже, они принадлежат к числу тех немногих избранных, членов вскользь упомянутого мирового порядка, который обеспечивает им существование в состоянии перманентной гедонистической скуки.

Но единственный способ приобщиться к этой «вечеринке бессмертия» или получить разрешение на рождение ребенка — это дождаться чьей-то смерти. А поскольку от рака и прочих ныне излечимых болезней больше никто не умирает, а кости и органы меняются на искусственные аналоги так же легко, как запчасти в автомобиле, люди уходят в мир иной только в результате нелепых несчастных случаев… или же по собственной воле.

В свой 250-й день рождения (ей дарят торт с таким количеством свечей, что ей даже лень их задувать) Клэр впадает в хандру — ее больше абсолютно ничего не радует. Только что заменив последнюю естественную кость в своем теле, она подводит итоги. Когда-то она была признанной художницей, создававшей смелые, провокационные работы. Теперь же она занимается дизайном ювелирных украшений — занятием прибыльным, но не требующим особых интеллектуальных усилий (довольно жестокий сценарный выпад в сторону ювелиров). Страдая от острой формы ангедонии, она решает отказаться от ежедневного обновления крови и любых других процедур по продлению жизни, позволив природе взять свое.

По мере появления седых волос и других предвестников старения, Клэр сталкивается с неоднозначной реакцией своего узкого круга общения. Ей абсолютно плевать на пеструю толпу знакомых, пришедших на ее вечеринку — публику, облаченную в полуминималистичные наряды с забавными деталями и фактурными тканями, словно это гибрид брендов Comme des Garçons и Cos. (К слову, работа художника по костюмам Пау Аули на протяжении всего фильма остроумна и вызывает странное желание немедленно купить эти вещи благодаря их безупречному крою и утонченной цветовой палитре).

Но куда больше расстраивает то, что Диего, ее супруг, с которым они прожили долгие годы, совершенно не понимает ее мотивов и даже воспринимает это как личное отвержение. Сара, неутомимо жизнерадостная робот-помощница, точно так же не может «вычислить», зачем Клэр саботировать главную директиву Сары — сохранять хозяйке жизнь. При этом андроид готов на все, чтобы порадовать свою госпожу, напоминая гуманоидного золотистого ретривера.

Лишь ее дочь Марта, внезапно объявившаяся после 50 лет разлуки, похоже, спокойно принимает решение матери. Но, как выясняется, дело лишь в том, что она видит в этом шанс занять место Клэр в качестве женщины, имеющей право на деторождение. Она даже притащила с собой ребенка-андроида для тренировок — нечто вроде тамагочи 23-го века, которого при необходимости можно выключить и поставить на зарядку.

Склонная к нарядам, в которых сама выглядит как великовозрастный подросток (сплошные рюши, воланы и кричащие цвета), Марта не кажется Клэр подходящей кандидатурой на роль матери, хотя эта категоричность может быть лишь следствием материнских недостатков самой Клэр. Вздорные перепалки между ними приобретают дополнительный комичный оттенок из-за того, что актрисы почти ровесницы (Холл на три года младше Рапас). Но, как и многие родители с детьми, они застряли в той динамике отношений, которая сформировалась еще в подростковом возрасте и из которой они так и не выросли.

Насмешки над претенциозностью художников, выраженные через решение Клэр превратить свою смерть в публичный перформанс ради посмертной славы, здесь кажутся менее забавными, поскольку сатирические удары, похоже, так и не достигают своей цели. Кроме того, закрадывается подозрение, что скромный бюджет попросту не позволил создателям показать это общество более масштабно, что также приглушает пародийный эффект. В итоге добровольный уход Клэр из жизни остается весьма спорным решением в глазах некоторых зрителей — актом тщеславного эгоизма со стороны женщины, которая изначально не отличалась приятным характером.

К счастью, ее играет Ребекка Холл, наделяющая Клэр колким остроумием и харизмой, а игра актрисы в последние минуты фильма наносит мощный эмоциональный удар, пронизанный глубоким драматизмом. Воздействия этой шокирующей финальной сцены достаточно, чтобы зрители вышли с сеанса опустошенными после довольно сумбурного третьего акта.

И всё же, даже с учетом этих недостатков, «Конец всего», кажется, знаменует начало интересной карьеры для молодого автора и режиссера — таланта с сильным визуальным чутьем и отличным умением работать с актерами.

Примечания: