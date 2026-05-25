«Зимник» в ОКЦ

В предстоящую среду, 27 мая, рыбинский киноклуб «Современник» закрывает сезон в ОКЦ документальным фильмом «Зимник».

Его автор, 60-летний сибиряк Юрий Дорохин, филолог по образованию, ставший оператором и режиссёром, согласился представить свою работу онлайн в 18:00 мск, несмотря на 5-часовую разницу во времени (к концу показа в Иркутске будет около часа ночи). Впрочем, что это за трудность для художника, одолевшего со своими героями – водителями большегрузов – сотни километров тяжелейших снежных трасс, доступных для прохождения только зимой!

Стоит отметить, что «Зимник» являет собой пример преодоления монополии столиц на «премиальное» кино. В начале 90-х Юрий Дорохин вместе с коллегами создал, а с 2004-го возглавил студию «РЕК» в Иркутске. Соавтор сценария фильма Юлия Бывшева и исполнительный продюсер Ольга Мартынова – преподаватели Иркутского филиала ВГИКа. Картина удостоена приза Федерации киноклубов «Колючий взгляд», особого упоминания жюри конкурса документального кино и жюри NETPAC на 47-м ММКФ и главного приза 24-го Байкальского кинофестиваля «Природа и человек».

