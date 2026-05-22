Свет!.. Камера!.. Промпт!

Искусственный интеллект штурмует Канны. Как 95-минутный ИИ-фильм за $500 000 меняет правила игры в Голливуде.

На 79-м Каннском кинофестивале, где никогда не было недостатка в выдающемся сторителлинге, один из главных сюрпризов этого года преподнес искусственный интеллект. Разговоры о том, заменит ли нейросеть человека, здесь ведутся уже не первый год, но если раньше на набережной Круазетт царил экзистенциальный страх, то теперь атмосфера сменилась осторожным принятием.

— ИИ уже здесь. Бороться с ним — значит вести заведомо проигрышную битву, — заявила на пресс-конференции актриса Деми Мур, призвав коллег искать способы взаимодействия с новыми технологиями. И доказательство ее слов было показано прямо на фестивале.

Встречайте Hell Grind («Адская молотилка») — 95-минутный приключенческий экшен, заявленный как первый в мире полнометражный фильм, полностью сгенерированный ИИ. Это не 15-секундное демо и не концептуальный набросок. Это готовое кино театрального формата, каждый персонаж, декорация и реквизит в котором созданы нейросетью.

Проект был представлен на специальном показе, организованном облачной платформой Volcengine (принадлежит ByteDance, материнской компании TikTok), которая привезла в Канны свою новую модель генерации видео Seedance 2.0. А за само производство отвечал американский стартап Higgsfield AI.

Преодоление 15-секундного барьера

До сих пор главным техническим «бутылочным горлышком» ИИ-кинематографа оставался хронометраж. Большинство современных инструментов способны выдавать лишь клипы по 15–30 секунд. Попытка собрать из них полный метр обычно оборачивалась катастрофой: лица персонажей менялись, фоны «плыли», а визуальная непрерывность рушилась. Использовать такой материал в профессиональном кинопроизводстве было невозможно.

Но создателям Hell Grind удалось совершить прорыв. Сюжет фильма рассказывает о четырех беспризорниках (Роко, Джакс, Лулу и Рейн), которые находят в музее таинственный артефакт. Находка пробуждает темные силы, наделяет подростков суперспособностями и отправляет в путешествие по антиутопическим пустошам, где грань между реальностью и иллюзией стирается (главному герою Роко предстоит буквально спуститься в ад, чтобы спасти свою возлюбленную Лулу).

Посмотрев черновой монтаж, ветеран Голливуда, режиссер Чак Рассел («Маска», «Стиратель»), признался, что проект заставил его искренне сопереживать персонажам — явление для ИИ-кино пока редчайшее.

Промпт длиной в три тысячи слов

Цифры производства поражают не меньше сюжета. Фильм был создан командой всего из 15 человек за 14 дней. Общий бюджет составил $500 000. В традиционном кино проект такого масштаба легко обошелся бы в десятки миллионов долларов.

Однако самое интересное скрыто в смете: 80% бюджета ($400 000) ушло на оплату вычислительных мощностей. ИИ-кино не бесплатно, просто вместо гонораров актерам и операторам деньги уходят на серверы. Чтобы не разориться окончательно, стартап Higgsfield использовал так называемые «неоклауды» (альтернативные облачные провайдеры вроде Nebius и CoreWeave) вместо гигантов рынка.

Что может удивить рядового зрителя, так это то, сколько классических кинематографических знаний потребовалось для создания ИИ-фильма.

— Вам по-прежнему нужно понимать законы композиции и монтажа, — объясняет Адиль Алимжанов, контент-лид Higgsfield. — Нельзя поставить два крупных плана подряд, сцену нужно начинать с заявочного (общего) плана. Навыки режиссуры никуда не делись.

Процесс производства сводился к написанию промптов (текстовых запросов) и получению 15-секундных видеофрагментов. Чтобы получить нужный результат, фрагменты генерировались снова и снова с микро-корректировками текста. Только для первых 25 минут фильма потребовалась 16 181 генерация, из которых в финальный монтаж вошло лишь 253 кадра.

— Я видел сотни удаленных видео только потому, что у Роко неправильно дергался глаз, челюсть сжималась не так или камера не доходила до нужной точки, — вспоминает Алимжанов.

Чтобы добиться единого стиля и избежать того самого «ИИ-мыла» (неестественно пересвеченной картинки, типичной для нейросетей), каждый промпт был невероятно длинным — в среднем около 3000 слов!

Запрос начинался с жестко заданных префиксов: стиль («8k IMAX, фотореализм»), освещение («только естественный свет, контровое освещение, камера на теневой стороне») и имитация оптики («кинообъектив, размытие в движении при затворе 180 градусов»).

Отдельно нейросети приходилось напоминать о законах физики: «соблюдать гравитацию и инерцию, масса имеет реальный вес, корректные контактные тени, никакого парящего в воздухе реквизита».

К слову, стартап Higgsfield, чья оценка недавно достигла $1,3 млрд, как раз специализируется на инструментах управления моделями (такими как Seedance 2.0 от ByteDance или Veo 3 от Google). Они создали систему, которая берет страницу из классического сценария и превращает ее в тот самый детализированный промпт на тысячи слов, обеспечивая голливудское качество на выходе.

Будущее уже наступило

Успех Hell Grind — это масштабная витрина, призванная продать возможности Higgsfield голливудским студиям. И, кажется, лед тронулся. На саммите в Каннах стало известно, что студия SEEN Люка Бессона готовится использовать модель Seedance 2.0 для создания анимационного фильма The Furious Five. Бессон заявлен как режиссер проекта, который объединит игру живых актеров с генеративным ИИ. Это устраняет необходимость в дорогих студиях захвата движения (motion-capture) и зеленых экранах: обычная видеосъемка будет напрямую конвертироваться в анимацию.

Последствия таких сдвигов выходят далеко за рамки производственной эффективности. Если 95-минутный фильм можно создать за две недели и за полмиллиона долларов, значит, масштаб повествования больше не упирается в бюджет или размер команды. Главным становится творческое видение создателя. Для независимых авторов это колоссальное снижение порога входа в индустрию.

С другой стороны, перед Голливудом встают серьезные структурные вопросы. Специалисты среднего и низшего звена продакшена рискуют потерять работу. Разгорается и философский спор об авторстве: является ли эмоциональный отклик, вызванный ИИ-фильмом, результатом подлинного художественного замысла, или это просто алгоритмически оптимизированный паттерн человеческих реакций?

По мере того как нейросети учатся создавать всё более связные и эмоционально резонирующие истории, роль человека-творца меняется. Режиссер будущего, возможно, уже не будет кричать в рупор на площадке. Его задачей станет точное определение смыслов, вкуса и намерений.

— Нельзя просто прийти к ИИ и сказать: сделай мне крутое кино на 95 минут, — резюмирует Алимжанов. — ИИ дает инструменты, но историю по-прежнему рассказывает человек.

Примечания:

Seedance 2.0 и ByteDance. ByteDance — материнская компания TikTok и один из мировых тяжеловесов в области ИИ. Seedance — их семейство моделей для видеогенерации. То, что полнометражный фильм создан именно на Seedance, а не на Runway или Sora от OpenAI, — важный сигнал: в гонке ИИ-видео ByteDance выходит на передовые позиции, а облачная платформа Volcengine становится коммерческим каналом доступа к модели для внешних студий. Higgsfield AI — «надстройка над моделями». Стартап оценивается в $1,3 млрд, а его годовая выручка (run rate) перешагнула $400 млн. Ключевой продукт — не сама модель, а слой инструментов, который поверх чужих генеративных ядер (Veo 3, Seedance) обеспечивает визуальную преемственность. Их «промпт-генератор», преобразующий страницу сценария в запрос на 3 000 слов, — это, по сути, автоматизация профессии оператора-постановщика на уровне текстовых инструкций. «Slop» и эстетика ИИ-глянца. Термин «slop» (букв. «помои») уже прижился для обозначения характерного пересвеченного, неестественно зализанного ИИ-видео. Борьба с ним через детализацию освещения и физики в промпте — одна из главных производственных находок «Hell Grind». Интересно, что команда сознательно имитирует ограничения реальной съёмки: «кинообъектив», «затвор 180 градусов», «натуральный свет». Иными словами, цель пока — не превзойти киноплёнку, а идеально ей подражать, сняв подозрения в синтетичности. Две недели и $500 000 — конец эпохи? Для сравнения: типичный бюджет полнометражного инди-фильма в США — $2–10 млн. Анимационный полный метр стоит от $50 млн до $200 млн. Показатели «Hell Grind» — демпинг на два порядка. Если технология масштабируется, иерархия производства перевернётся: режиссёр-одиночка сможет конкурировать со студией по визуальному размаху, а основным ресурсом станет не капитал, а вкус и умение формулировать намерение. Люк Бессон и «The Furious Five». Проект SEEN студии Бессона — гибрид, устраняющий mocap-студии (захват движения) и хромакей. Это означает, что живая игра актёра в обычной комнате может напрямую преобразовываться в персонажную анимацию. Если Seedance 2.0 действительно этому способна, то индустрия визуальных эффектов может трансформироваться быстрее, чем ожидалось. Деми Мур и консенсус Канн. Фраза Мур «ИИ — это реальность, бой с которой мы проиграем» симптоматична. Канны-2026, похоже, прошли точку невозврата: от моратория обсуждают условия сосуществования.

Рекомендации: