Главные выводы из планов Илона Маска по выводу SpaceX на биржу с оценкой в $1,75 трлн

Проспект эмиссии разрастающейся империи магната раскрывает его планы по удержанию абсолютного контроля и амбиции по колонизации Марса.

Компания Илона Маска SpaceX раскрыла планы долгожданного выхода на биржу (IPO) в следующем месяце с оценкой в 1,75 трлн долларов. Маск ищет поддержки инвесторов для своей главной миссии — сделать человечество «мультипланетным» видом.

SpaceX — это колоссальная бизнес-империя, объединяющая под своим крылом одноименную ракетно-космическую компанию, сервис спутникового широкополосного интернета Starlink, стартап в области искусственного интеллекта xAI и социальную сеть X (ранее известную как Twitter).

Детали работы этих подразделений и амбициозные планы Маска на их счет были изложены в проспекте эмиссии ценных бумаг. Вот основные выводы из этого документа.

1. SpaceX убыточна

В 2025 году общий убыток бизнеса составил 4,9 млрд долларов при выручке в 18,7 млрд. Тем не менее, доходы растут, увеличившись на треть по сравнению с 2024 годом. Убытки SpaceX с начала года также возросли: в первом квартале компания потеряла 4,3 млрд долларов (по сравнению с убытком в 528 млн за аналогичный период прошлого года).

Компания разделена на три сегмента: «Космос» (куда входит запуск ракет, а среди клиентов числится NASA); «Связь» (где базируется Starlink); и «ИИ» (подразделение, стоящее за xAI и платформой X). Наибольшую выручку генерирует «Связь» — 11,4 млрд долларов, за ней следуют «Космос» (4,1 млрд) и «ИИ» (3,2 млрд). В первые три месяца этого года Starlink оказался единственным прибыльным сегментом компании.

Подразделение искусственного интеллекта несет тяжелейшие убытки: в прошлом году они составили 6,4 млрд долларов. Это связано с высокими расходами на вычисления (например, на создание и обслуживание ИИ-моделей, на которых работает чат-бот Маска Grok). Капитальные затраты достигли 20,7 млрд долларов, причем xAI вновь проявил себя как главная «черная дыра» для бюджета. На его долю пришлось 12,7 млрд от общей суммы, в первую очередь из-за колоссальных затрат на строительство массивных дата-центров. К слову, SpaceX построила дата-центр с вполне говорящим названием — Colossus («Колосс»).

2. Марсианские амбиции

В документе присутствуют и весьма внеземные устремления, которых днем с огнем не сыщешь в среднестатистическом биржевом проспекте. Раздел «Рынки будущего» включает: космический туризм, производство энергии и товаров на Луне и Марсе, а также добычу полезных ископаемых на астероидах.

В проспекте честно признается, что этих рынков «на сегодняшний день не существует».

— Хотя мы верим, что эти отрасли разовьются со временем, то, как именно они сформируются, включая сроки коммерциализации, масштабы и темпы внедрения, а также применимые конкурентные, технические, нормативные, геополитические и экономические рамки, может существенно отличаться от наших текущих ожиданий, — гласит документ, используя классическую для биржевого канцелярита преуменьшающую формулировку. Но пытаться достичь невозможного — это так в духе Маска.

Более приземленная (точнее, околоземная) цель — дата-центры в космосе, или «орбитальные вычисления», как их называет документ, работающие на солнечной энергии. Если производство на Марсе — это долгосрочная перспектива, то эта цель относительно близка. В проспекте указано, что запуск внеземных дата-центров ожидается уже в 2028 году.

3. Маск сохранит 85% контроля над бизнесом

Самый богатый человек в мире и генеральный директор SpaceX будет контролировать чуть более 85% голосующих акций бизнеса, что сделает смещение его с поста практически невозможным.

Контроль Маска будет обеспечен мажоритарным владением акциями так называемого класса «B», которые имеют гораздо больший вес, чем акции класса «A», доступные всем остальным инвесторам. При голосовании акционеров каждый владелец класса «B» получает 10 голосов на одну акцию. Так что Маск будет держать бразды правления железной хваткой.

4. Маск готовится стать еще богаче

Маск, чье состояние уже оценивается примерно в 676 млрд долларов — что более чем вдвое превышает капитал его ближайшего преследователя, основателя Oracle Ларри Пейджа, — может заработать на SpaceX астрономическую сумму. Хотя точная цифра неясна, к его максимальным бонусам прилагается весьма существенная оговорка.

Согласно проспекту, ему выделен 1 миллиард акций класса «B», право собственности на которые (так называемый вестинг) перейдет к Маску в полном объеме только в том случае, если SpaceX удастся «создать постоянную человеческую колонию на Марсе с населением не менее одного миллиона человек». Помимо колонизации Марса, для получения этих акций он должен выполнить ряд жестких целевых показателей по рыночной капитализации. И эти цели простираются вплоть до достижения капитализации компании в 7,5 трлн долларов. Для сравнения: это больше, чем совокупный ВВП Великобритании и Италии.

В марте Маску был выделен еще один транш акций категории «B». Эти 302 миллиона бумаг перейдут в его собственность, если он достигнет таких целей, как создание космических дата-центров, обеспечивающих 100 тераватт вычислительных мощностей в год.

Базовая зарплата Маска, не менявшаяся с 2019 года, составляет символические 54 000 долларов в год. Как известно, в 2022 году он предложил за акции Twitter 54,20 доллара, что породило спекуляции о том, что он сделал отсылку к сленговому числу «420», ассоциирующемуся с употреблением марихуаны.

Примечания:

Оценка в $1,75 трлн — исторический рекорд. Для сравнения: крупнейшее IPO в истории на сегодня — Saudi Aramco (2019), оцененное примерно в $1,7 трлн. SpaceX нацеливается превзойти этот показатель. Однако здесь кроется ирония: компания с такими убытками (почти $5 млрд в год) запрашивает оценку, сопоставимую с годовым ВВП целой страны — России или Южной Кореи. Это — чистая ставка инвесторов на будущее и на личность Маска. Структура с двумя классами акций. Механизм «класс А / класс Б» с перекосом голосов — излюбленный инструмент технологических гигантов (его использовали Google, Meta, Snap). Он позволяет основателю сохранять полный контроль над компанией, даже владея экономическим меньшинством. В случае Маска контроль составляет 85% — это значит, что никакое решение акционеров, включая потенциальное смещение самого Маска, не может быть принято против его воли. Проще говоря, SpaceX на бирже останется его абсолютной вотчиной. Криптовалюта. По состоянию на 31 декабря компании бизнесмена владели 18 712 биткойнами, стоимостью примерно $1,45 млрд, что подчёркивает приверженность гендиректора технологических компаний Илона Маска цифровым активам. Марсианская колония как условие бонуса. Увязка личного состояния Маска с созданием марсианского города-миллионника — не просто эксцентричная выходка. Это — и способ сигнализировать инвесторам: «Я не продам акции и не уйду на покой, пока не выполню миссию», и одновременно страховка для совета директоров: бонус не будет выплачен до достижения почти невозможной цели. Показатель рыночной капитализации в $7,5 трлн — это примерно консенсус-прогноз оценки всей мировой ИИ-индустрии к середине 2030-х годов. Маск фактически бьется об заклад: либо человечество станет межпланетным видом, либо он не получит этих денег. Colossus и орбитальные дата-центры. Название дата-центра «Колосс» — вероятная отсылка к знаменитому компьютеру Colossus, созданному в Британии во время Второй мировой войны для взлома немецких шифров. Идея орбитальных дата-центров на солнечной энергии, запланированных к 2028 году, имеет реальную инженерную подоплеку: в космосе нет проблем с охлаждением серверов (оно практически бесплатное), а солнечная энергия доступна 24/7. Microsoft экспериментировала с подводными дата-центрами (Project Natick), но орбитальные — это следующий уровень. 100 тераватт вычислительной мощности в год — это примерно в 1000 раз больше, чем производит крупнейший современный суперкомпьютер Frontier. «420» и символические цифры. Упоминание зарплаты в $54 000 и цены покупки Twitter в $54,20 — важная деталь, раскрывающая стиль Маска: он везде вплетает шутки и отсылки. $54,20 — число, содержащее 420, сленговое обозначение марихуаны в американской культуре (и день 20 апреля — неформальный «праздник» каннабиса). Маск годами заигрывает с этой темой (в 2018 году он твитнул, что рассматривает возможность сделать Tesla частной за $420 за акцию, что привело к расследованию SEC и штрафу в $20 млн). Базовая зарплата в $54 000 подобрана так, чтобы намекать на ту же шутку. Убытки ИИ-подразделения — стратегическая ставка. Потери xAI в $6,4 млрд при выручке всего в $3,2 млрд — это классический случай стартапа в фазе масштабирования. Маск строит инфраструктуру для обучения моделей следующего поколения. Для сравнения: OpenAI тоже глубоко убыточна, несмотря на феноменальный рост ChatGPT. Битва за доминирование в генеративном ИИ будет выиграна теми, кто сейчас вкладывает десятки миллиардов в вычислительные мощности, не рассчитывая на быструю отдачу.

