Герой в шлеме сходится в схватке со злобными хаттами в весьма недурном полнометражном дебюте

«Звездные войны: Мандалорец и Грогу»: Крутой охотник за головами и его маленький зеленый друг бросают вызов Империи и семейке Джаббы Хатта в этом вполне добротном дополнении к постоянно расширяющейся вселенной.

Перед нами неканоничная, или, скажем так, полуканоничная (пожалуй, грань между ними уже начинает стираться) история из вселенной «Звездных войн». Она предлагает зрителям увлекательные, но до боли знакомые сюжетные тропы франшизы с поистине впечатляющим размахом формата IMAX. И если вы думали, что подобный фильм может завершиться без кульминационного воздушного боя с участием истребителей X-wing, то подумайте еще раз. Картина выросла из стримингового хита Disney+ «Мандалорец», а ее действие разворачивается сразу после событий шестого эпизода «Возвращение джедая»: недобитые военачальники павшей Империи плетут интриги, готовя ответный удар по Новой Республике.

Педро Паскаль играет Мандалорца — крутого вольного охотника за головами, чем-то напоминающего Хана Соло, с той лишь разницей, что у него на плече сидит Грогу, его «подопечный». (К слову, этот причудливый викторианский термин воскресает здесь впервые со времен Дика Грейсона и Брюса Уэйна). Грогу — младенец той же расы, что и магистр Йода, обладающий зарождающимися телекинетическими способностями.

Что до самого Мандалорца, то у него голос «Человека без имени» в исполнении Клинта Иствуда, и, по сути, он — парень без лица. Он почти никогда не снимает шлем (за исключением одной ключевой сцены), несмотря на то, что эта штука наверняка сильно сужает ему поле зрения. Да и вообще, он же должен иногда снимать его, чтобы поесть, попить или подровнять усы. Роль расхаживающего в броне Мандалорца поочередно исполняют дублеры Латиф Кроудер и Брендан Уэйн. Это дает режиссеру Джону Фавро и самому Паскалю исключительную свободу при составлении графиков съемок и озвучки. В этом смысле Мандалорец — яркий символ того, как жанровая франшиза (IP) становится важнее классического присутствия кинозвезды в кадре. И напрашивающееся само собой сравнение с Дэвидом Проузом, который был просто «телом» Дарта Вейдера, вызывает легкое беспокойство.

Полковник Республики Уорд — суровая военная роль, которую Сигурни Уивер вежливо отрабатывает «на автопилоте», примерно так же, как она это делала в фильмах «Аватар», — нанимает Мандалорца и Грогу, чтобы вызволить из плена Ротту Хатта (озвученного Джереми Алленом Уайтом). Это сын омерзительного Джаббы Хатта, и Хатта-младшего удерживает имперский военачальник в исполнении Джонни Койна. Сделка со злобными хаттами заключается в следующем: в обмен на свободу Ротты они передадут Республике разведданные о планах имперских заговорщиков.

«Мандо» и Грогу отправляются в свое дерзкое приключение за штурвалом восстановленного боевого корабля, чем-то смахивающего на «Тысячелетний сокол». По пути они встречают немало чудаковатых второстепенных персонажей, включая нервного, перепившего кофе четырехрукого продавца стритфуда, которого бодро озвучивает Мартин Скорсезе. Фавро подкидывает Мандалорцу приличное количество экзотических и жутких тварей для сражений. Среди них — колоссальная мерзкая змея, выползающая из вязких глубин, владениями над которыми заправляют рептилоидные и двуличные хатты.

Фильм вполне смотрибелен и движется вперед с нужной динамикой, но, пожалуй, ему немного не хватает той человечности, юмора и экстравагантной космической мелодраматичности, которые делали и продолжают делать «Звездные войны» столь любимыми зрителями.

Примечания:

Дик Грейсон и Брюс Уэйн: «Подопечный» (ward). Это юридический термин опекунства. Дик Грейсон — это первый Робин, а Брюс Уэйн — Бэтмен. Бэтмен формально был опекуном Робина. Отношения Мандо и Грогу строятся по той же супергеройской схеме. Дэвид Проуз (Dave Prowse): Знаменитый бодибилдер, который носил костюм Дарта Вейдера в оригинальной трилогии (при этом озвучивал его Джеймс Эрл Джонс). Педро Паскаль, получая гигантские гонорары, по сути тоже просто дает голос персонажу, пока в потном костюме по площадке бегают дублеры. Мартин Скорсезе: Да, он озвучит продавца сосисок. Это великолепная постмодернистская шутка критика (Скорсезе известен своей нелюбовью к кинокомиксам и франшизам, поэтому представить его в камео в Звездных Войнах — абсурдно смешно).

Вот что стоит освежить в памяти:

Сериал «Мандалорец» (The Mandalorian, 2019 – …) — очевидно, стоит посмотреть хотя бы первые два сезона. Это блестящий космический вестерн от Джона Фавро, который вернул веру фанатов в франшизу «Звездных войн». «Книга Бобы Фетта» (The Book of Boba Fett, 2021) — спин-офф Мандалорца. Первые серии могут показаться скучноватыми, но последние три эпизода — это буквально скрытый сезон про самого Мандалорца и Люка Скайуокера. Очень важно для сюжета грядущего фильма. «Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение джедая» (1983) — чтобы вспомнить, кто такой Джабба Хатт, как выглядит его дворец на Татуине, и как пала Империя, остатки которой мы видим в современных сериалах. «За пригоршню долларов» (1964) — классический спагетти-вестерн Серджо Леоне с Клинтом Иствудом (тем самым «Человеком без имени», с которым сравнивают Мандалорца). Джон Фавро открыто говорил, что вдохновлялся этим фильмом при создании сериала.

