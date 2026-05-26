Криминал на расслабоне: каким получился фильм «Настройщик» с Лео Вудаллом и Дастином Хоффманом
26.05.2026, 10:48, Культура
Роль настройщика пианино со сверхчувствительным слухом и его трогательные отношения с героем Хоффмана — главное украшение этой непринужденной криминальной драмы.
Прорывные телевизионные роли Лео Вудалла в сериалах «Белый лотос» и «Один день» излучали поистине ослепительную харизму. Но для своей самой крупной на сегодняшний день работы в кино он приглушает ее до мягкого свечения, демонстрируя деликатную актерскую игру в дуэте с Дастином Хоффманом. Они играют напарников — нью-йоркских настройщиков фортепиано. И что это за парочка! За ними невероятно приятно наблюдать в этой легкой, не напрягающей драме, где элементы ромкома смешиваются с расслабленным криминальным триллером. Представьте себе кино братьев Сафди, но снятое в режиме полного «чиллаута».
Вудалл играет Ники, настройщика с аномально острым слухом, который вынужден постоянно носить беруши, чтобы отгородиться от оглушающе громкого мира. Ники работает на ветерана профессии Гарри Горовица, которого Хоффман играет с непреодолимым, заразительным теплом. Настройка инструментов — это высококвалифицированный труд, но сквозной шуткой фильма становится то, что богатые клиенты относятся к героям как к обычным разнорабочим — мол, раз уж вы здесь, не могли бы вы заодно прочистить унитаз?
Когда Гарри забывает код от собственного сейфа, Ники благодаря своему чуткому слуху обнаруживает в себе талант «медвежатника». Параллельно, настраивая пианино в музыкальной консерватории, он знакомится со студенткой-композитором Рути (Хавана Роуз Лью). История их знакомства обставлена очень изящно: Рути раздражена тем, что приход настройщика прервал ее работу, и практически не замечает Ники, пока не понимает, что у него абсолютный слух и он способен с ходу назвать каждую сыгранную ею ноту. Эта сцена тонко затрагивает тему классового снобизма. Сценарий ленты написан в соавторстве с режиссером Дэниелом Роэром — документалистом, получившим в 2022 году «Оскар» за фильм «Навальный». «Настройщик» стал его дебютом в игровом полнометражном кино.
Немного расстраивает, когда сюжет начинает сворачивать на предсказуемые рельсы. Ники знакомится с Ури (Лиор Раз) — парнем, который руководит компанией по установке домашних систем безопасности, а в качестве «теневой подработки» грабит собственных клиентов. Как только Ури узнает о талантах Ники по части взлома сейфов, сразу становится понятно, к чему всё идет. И всё же, если сюжет сюрпризов не преподносит, то персонажам это удается. Тот же Ури — не типичный отмороженный бандит, а проницательный и тонкий психологический манипулятор. Но лучшие моменты фильма — это неспешные сцены, где Ники и Гарри едут в своем раздолбанном фургоне, травят байки и просто существуют на своей собственной волне
Примечания:
- О названии фильма: Tuner — это не только «настройщик», но и каламбур, который в русском языке передать трудно. С одной стороны — настройщик фортепиано, с другой — намек на «tune in» (настроиться на волну, вслушаться) и даже на взлом сейфов на слух.
- О Лео Вудалле: Восходящая британская звезда, буквально взорвавшая индустрию после роли в мини-сериале Netflix «Один день» (One Day, 2024), где его экранная химия с Амбикой Мод покорила критиков. До этого он уже отметился во втором сезоне «Белого лотоса» — того самого, где действие происходит на Сицилии. Интересно, что в «Белом лотосе» он играл как раз персонажа с грубоватой, вызывающей харизмой, а здесь Вудалл словно сознательно уходит в другую актерскую тональность — тихую, приглушенную, почти застенчивую.
- О Дастине Хоффмане: Упоминание «неотразимого тепла» — это важно. Хоффман в последние годы редко появляется на экране, и каждая его роль — событие. После обвинений в неподобающем поведении, прозвучавших в эпоху #MeToo, его карьера заметно затормозилась. «Настройщик» — одна из немногих его работ за последнее время, и, судя по рецензии, здесь он предстает в обаятельном, «дедушкином» амплуа.
- О режиссере: Дэниэл Роэр — имя, которое стоит запомнить. Его документальный фильм «Навальный» (Navalny, 2022) получил «Оскар» и BAFTA, а сам Роэр до этого снял потрясающую ленту «Однажды в Торонто…» о последнем годе жизни канадского мэра-бунтаря Роба Форда. Переход документалиста в игровое кино — всегда любопытный эксперимент; часто такие режиссеры приносят с собой особое внимание к деталям, к ритму повседневности, что видно и здесь: рецензент специально отмечает «никуда не спешащие сцены» в фургончике.
- О братьях Сэфди: Сравнение с братьями Сэфди (авторы «Неограненных драгоценностей» и «Хорошего времени») — высокая похвала, но с уточнением: «в режиме чилл-аут». Сафди славятся нервным, клаустрофобическим, саспенс-насыщенным стилем. Похоже, «Настройщик» заимствует у них нью-йоркскую фактуру и криминальную изнанку города, но подает все в умиротворяющем, почти медитативном темпе.
- О Лиоре Разе: Израильский актер и сценарист, известный в первую очередь по сериалу «Фауда» (Fauda) на Netflix, где он сыграл главную роль спецназовца Дорона. Его амплуа — жесткие, брутальные персонажи, и здесь он, судя по описанию, использует свою фактуру, но с более тонким, психологическим поворотом. Это определенно добавляет фильму веса.
- Рекомендация: Если вам по душе фильмы, где профессиональная одержимость (вроде настройки инструментов) становится почти суперспособностью, очень советую французскую картину «Непокорный» (Sur la route de Madison — нет, это шутка). На самом деле идеальной парой будет «Ускользающая красота» (Stealing Beauty, 1996) Бернардо Бертолуччи — там музыка и тишина играют не менее важную роль. А из современного — «Звук металла» (Sound of Metal, 2019) с Ризом Ахмедом: совершенно иная интонация, но тоже история о музыканте, чей слух становится центральной драматургической осью.