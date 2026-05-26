Криминал на расслабоне: каким получился фильм «Настройщик» с Лео Вудаллом и Дастином Хоффманом

Роль настройщика пианино со сверхчувствительным слухом и его трогательные отношения с героем Хоффмана — главное украшение этой непринужденной криминальной драмы.

Прорывные телевизионные роли Лео Вудалла в сериалах «Белый лотос» и «Один день» излучали поистине ослепительную харизму. Но для своей самой крупной на сегодняшний день работы в кино он приглушает ее до мягкого свечения, демонстрируя деликатную актерскую игру в дуэте с Дастином Хоффманом. Они играют напарников — нью-йоркских настройщиков фортепиано. И что это за парочка! За ними невероятно приятно наблюдать в этой легкой, не напрягающей драме, где элементы ромкома смешиваются с расслабленным криминальным триллером. Представьте себе кино братьев Сафди, но снятое в режиме полного «чиллаута».

Вудалл играет Ники, настройщика с аномально острым слухом, который вынужден постоянно носить беруши, чтобы отгородиться от оглушающе громкого мира. Ники работает на ветерана профессии Гарри Горовица, которого Хоффман играет с непреодолимым, заразительным теплом. Настройка инструментов — это высококвалифицированный труд, но сквозной шуткой фильма становится то, что богатые клиенты относятся к героям как к обычным разнорабочим — мол, раз уж вы здесь, не могли бы вы заодно прочистить унитаз?

Когда Гарри забывает код от собственного сейфа, Ники благодаря своему чуткому слуху обнаруживает в себе талант «медвежатника». Параллельно, настраивая пианино в музыкальной консерватории, он знакомится со студенткой-композитором Рути (Хавана Роуз Лью). История их знакомства обставлена очень изящно: Рути раздражена тем, что приход настройщика прервал ее работу, и практически не замечает Ники, пока не понимает, что у него абсолютный слух и он способен с ходу назвать каждую сыгранную ею ноту. Эта сцена тонко затрагивает тему классового снобизма. Сценарий ленты написан в соавторстве с режиссером Дэниелом Роэром — документалистом, получившим в 2022 году «Оскар» за фильм «Навальный». «Настройщик» стал его дебютом в игровом полнометражном кино.

Немного расстраивает, когда сюжет начинает сворачивать на предсказуемые рельсы. Ники знакомится с Ури (Лиор Раз) — парнем, который руководит компанией по установке домашних систем безопасности, а в качестве «теневой подработки» грабит собственных клиентов. Как только Ури узнает о талантах Ники по части взлома сейфов, сразу становится понятно, к чему всё идет. И всё же, если сюжет сюрпризов не преподносит, то персонажам это удается. Тот же Ури — не типичный отмороженный бандит, а проницательный и тонкий психологический манипулятор. Но лучшие моменты фильма — это неспешные сцены, где Ники и Гарри едут в своем раздолбанном фургоне, травят байки и просто существуют на своей собственной волне

