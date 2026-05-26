Топ-10 мирового кинопроката

«Мандалорец и Грогу» берут $163 млн по миру, «Майкл» почти у $800 млн, китайский хит «Дорогая, это ты» дотягивается до $151 млн+

Представляем во всей красе десятку лидеров минувшего уикенда в мировом прокате. Обратите внимание: цифры по домашнему рынку (США) указаны за четыре дня уикенда Дня поминовения.

Пока мы на всех парах несемся к лету, напомним пятерку самых кассовых фильмов года на планете на текущий момент:

«Супер Марио: Галактическое кино» (Universal) — $980,3 млн по миру ($555,8 млн за рубежом, $424,5 млн в США), «Майкл» (Universal / Lionsgate) — $789,2 млн, «Проект „Аве Мария“» (Amazon) — $675,7 млн ($335,4 млн за рубежом, $340,3 млн в США), «Пегас 3» (китайский релиз) — $653,9 млн, «Дьявол носит Prada 2» (Disney) — $608 млн.

1. «Мандалорец и Грогу» (Disney) — $163 млн по миру за уикенд в 52 территориях ($63 млн — зарубежный прокат, $100 млн — домашний рынок) / 1-я неделя

За рубежом это четвертый по величине старт среди фильмов голливудских мейджоров в 2026 году на сопоставимых рынках. В Штатах — третий старт. Полнометражная версия диснеевского сериала, поставленная Джоном Фавро, возглавила чарты на всех европейских рынках, обогнав на старте на 3% «Хана Соло: Звёздные войны. Истории» и на 1% — «Проект „Аве Мария“». В Азиатско-Тихоокеанском регионе Малыш Йода и Мандо стартовали первыми среди зарубежных релизов везде, кроме Тайваня (там — второе место). Картина показала третий результат среди неродных релизов в Японии ($4,9 млн), а также в Новой Зеландии, на Филиппинах и в Таиланде. В Австралии ($4,6 млн) и Сингапуре — четвертый результат с начала года. Лента возглавила все рынки Латинской Америки, за исключением Колумбии (№ 2), Бразилии (№ 3 с $1,3 млн) и Эквадора (№ 3). В Мексике ($3,9 млн), Перу и Уругвае — четвертый старт для неродного релиза. В целом по Латинской Америке картина обошла «Проект „Аве Мария“» на 45% и «Соло» на 36%. Раскладка по стартам: Великобритания ($7,1 млн), Германия ($6,5 млн), Китай ($4,6 млн — картину обошёл местный хит «Дорогая, это ты», но сборы IMAX составили $1,3 млн, что стало рекордной долей среди всех картин франшизы «Звёздных войн» в Китае; напомним, Китай по-настоящему узнал франшизу лишь с «Пробуждения силы» в 2015-м), Япония ($4,9 млн), Австралия ($4,6 млн), Мексика ($3,9 млн), Франция ($3,8 млн), Испания ($2,4 млн), Италия ($2 млн), Бразилия ($1,3 млн).

2. «Майкл» (Universal / Lionsgate) — $55,1 млн по миру в 84 территориях ($28,2 млн за рубежом, $26,9 млн в США) / общая касса: $789,2 млн ($468,1 млн за рубежом, $321,1 млн в США) / 5-я неделя

По сути, мы все сейчас ждем июньского старта в Японии, который подтолкнет байопик Антуана Фукуа еще ближе к финальной планке «Богемской рапсодии» в $911 млн мировых сборов. Великобритания добавила $2,6 млн за пятый уикенд, общая касса перевалила за $60 млн. В Корее картина удержалась на втором месте с $2,3 млн (общая касса за два уикенда — $7,8 млн). Австралия принесла $2,2 млн за пятый уикенд, общие сборы достигли $26,7 млн. Франция в пятый уикенд собрала $2,1 млн, общая касса на воскресенье — $44,4 млн. Бразилия добавила $2 млн на пятой неделе, общая сумма — $28,4 млн, что более чем втрое превышает итоговые сборы «Оппенгеймера». «Майкл» уже обошел «Форсаж 7», «Форсаж 8» и «Форсаж 10», став вторым самым кассовым фильмом Universal в истории бразильского проката. Мексика заработала $1,8 млн за пятый уикенд (всего — $29 млн), тоже опередив итоговую кассу «Оппенгеймера». Германия в пятый уикенд взяла $1,4 млн (общая касса — $29,6 млн). Италия добавила $1,3 млн на пятой неделе (всего — $27,1 млн). Испания начеканила $1,1 млн за пятый уикенд, общая касса приближается к $24 млн.

3. «Дорогая, это ты» (Alibaba, Китай) — $39,5 млн по миру в 1 территории / общая касса: $151,5 млн / 4-я неделя

Этот фильм режиссера и соавтора сценария Янь Хунчуня стал колоссальным хитом в Поднебесной при заявленном бюджете всего в $2 млн. Картина с никому не известным актерским составом — это согревающая сердце история, проливающая свет на культуру Чаошань, региона на востоке провинции Гуандун. Синопсис: Сяовэй отправляется в Таиланд на поиски своего «дедушки-миллиардера», пропавшего из-за проблем с долгами, но неожиданно обнаруживает, что человек, годами переписывавшийся с ее бабушкой, — вовсе не ее муж. «Дорогая, это ты» нашла глубокий отклик у китайских зрителей благодаря темам семьи и общинных связей. По сообщению South China Morning Post, фильм спровоцировал всплеск туризма в регионе Чаошань.

4. «Дьявол носит Prada 2» (Disney) — 53 территории, $37,7 млн по миру ($21,2 млн за рубежом, $16,5 млн в США) / общая касса: $608 млн ($408 млн за рубежом, $200 млн в США) / 4-я неделя

Комедия с Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи остается четвертым фильмом голливудских мейджоров в мировом прокате в этом году и третьим — в зарубежном. Disney владеет двумя из пяти позиций в топе мейджоров по зарубежным сборам. Напомним: сиквел является самым кассовым неродным релизом с начала года в Италии (вторая крупнейшая территория — $35,9 млн после Великобритании с ее $41 млн) и Бразилии ($30,1 млн, третья территория по сборам). А также вторым неродным релизом с начала года — в Японии ($25,6 млн) и Корее.

5. «Одержимость» (Universal) — 46 территорий, $39,2 млн ($8,9 млн за рубежом, $30,3 млн в США) / общая касса: $81,9 млн ($21,2 млн за рубежом, $60,7 млн в США) / 2-я неделя

Да, здесь море прибыли — и не только потому, что изначальный производственный бюджет составил смехотворный $1 млн для инвесторов картины, но и благодаря бухгалтерии Universal, выложившей $15 млн за права. Картина шла на 37 рынках Universal (сборы уикенда — $6,5 млн, всего — $15,9 млн) и на восьми рынках не-Universal ($2,3 млн за уикенд, включая Францию, Австралию и Новую Зеландию; всего — $5,2 млн).

Среди стартов на территориях Universal: Саудовская Аравия — лучший хоррор-дебют года (выше «Крика 7») на 128 экранах со сборами $506 тыс. Картина уже превзошла итоговую кассу «Верни её обратно» и показывает результаты выше «Человека-невидимки», «Длинноногих», «М3ГАН» и «Грешников». ОАЭ также открылись лучшим хоррор-дебютом года: $486 тыс. на 94 экранах. Ближний Восток в целом собрал $1,4 млн за уикенд с дополнительным импульсом от праздников на следующей неделе. Норвегия показала лучший старт для хоррора — $260 тыс. на 140 экранах, обогнав «Крик 7» и опередив «Оружие», «М3ГАН», «Человека-невидимку», «Прочь» и «Длинноногих».

Удержавшиеся релизы: Великобритания / Ирландия — без падения на втором уикенде с $1,7 млн (всего — $5,2 млн), идет вровень с «Еретиком» и «Длинноногими» и выше «Реинкарнации», «Не говори зла» и «Черного телефона» в той же точке проката. Италия во второй уикенд взяла $700 тыс. (всего — $1,8 млн), превысив итоговые сборы «Грешников», «Прочь» и «Черного телефона». Второй уикенд в Мексике принес $600 тыс. (всего — $1,5 млн), держится muy b, вровень с «Мы» и выше «Верни её обратно» и «Компаньона». Нидерланды и Бразилия также в топе территорий для романтического хоррора Карри Баркера со сборами $1 млн и $970 тыс. соответственно.

6. «Овечьи детективы / Овцы-детективы» (Amazon) — 58 территорий, $18,4 млн по миру ($5,6 млн за рубежом, $12,8 млн в США) / общая касса: $86 млн ($38,7 млн за рубежом, $47,3 млн в США) / 3-я неделя

Да, это семейное кино обошлось в $75 млн, но Amazon отлично справляется, и картина держится молодцом.

Топ рынков:

Германия — $825 тыс. с 666 экранов, общая касса — $4,7 млн.

Австралия — $757 тыс. с 328 экранов, общая касса — $3,8 млн.

Великобритания — $732 тыс. с 902 экранов, общая касса — $8,8 млн.

Китай — $437 тыс. с 2 000 экранов, общая касса — $2,4 млн.

Япония — $377 тыс. с 377 экранов, общая касса — $2,6 млн.

Мексика — $219 тыс. с 555 экранов, общая касса — $1,6 млн.

7. «Пассажир» (Paramount) — 50 территорий, $15,3 млн по миру ($4,8 млн за рубежом, $10,5 млн в США) / 1-я неделя

С Мандо на рынке, с 85-процентной зарубежной долей проката и обилием жанрового кино — этот релиз не ослепил. Оставим домашнему рынку вытаскивать этот $15-миллионный проект Андре Эвредаля из ямы. Раскладка по стартам: Мексика ($785 тыс. на 829 площадках), Великобритания ($440 тыс. на 330 площадках), Франция ($420 тыс. на 205 площадках; для сравнения, Paramount’овский же «Примат» стартовал с $1,1 млн), Австралия ($372 тыс. на 175 площадках), Бразилия ($225 тыс. на 365 площадках), Италия ($240 тыс. на 208 площадках), Испания ($204 тыс. на 204 площадках), ОАЭ ($95 тыс. на 47 площадках, весь Ближний Восток — $415 тыс.), Малайзия ($91 тыс. на 106 площадках), Аргентина ($80 тыс. на 156 площадках), Нидерланды ($80 тыс. на 54 площадках), Бельгия ($50 тыс. на 50 площадках).

8. «Колония» (4 территории, Showbox, Корея) — $12,2 млн / 1-я неделя

Мандо и Малыш Йода обошли Корею стороной в эти выходные (их визит состоится позже) — и неспроста: здесь стартовал большой локальный зомби-экшен от Ён Сан Хо. Картина получила мировую премьеру в Каннах, в секции Midnight Screenings. $9,4 млн за уикенд (72% рынка) и почти $11 млн общих сборов в одной только Южной Корее отодвинули «Майкла» от Universal на второе место. Синопсис: профессор Со Джон посещает биотехнологическую конференцию — и становится свидетелем того, как все летит в пропасть, когда на свободу вырывается стремительно мутирующий вирус. Пока вспышка ширится и зараженные начинают превращаться, власти опечатывают весь комплекс.

9. «Дришьям 3» (Prath, Индия) — 15 территорий, $11,6 млн ($10,4 млн за рубежом, $1,2 млн в США) / общая касса: $14,8 млн ($13,2 млн за рубежом, $1,6 млн всего) / 1-я неделя

Криминальная драма, снятая и написанная Джиту Джозефом, — история успешного писателя, пытающегося скрыть преступления прошлого от полицейских и двух репортеров, наступающих ему на пятки.

10. «Смертельная битва II» (New Line) — 80 территорий, $10,4 млн по миру ($2,7 млн за рубежом, $7,7 млн в США) / общая касса: $119,5 млн ($45,2 млн за рубежом, $74,3 млн в США) / 3-я неделя

Экранизация игры Midway от режиссера Саймона Маккуойда вот-вот станет лучшей во франшизе, свергнув с пьедестала оригинальный фильм 1995 года с его заявленными $122,1 млн мировых сборов.

Примечания: