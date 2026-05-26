007 First Light (007: Первая искра) — удачная игра о Джеймсе Бонде, созданная одержимыми фанатами

Мастера стелса, подарившие нам Hitman, выкручивают громкость на максимум в игре о блестящем начале карьеры агента 007.

Учитывая, что по-настоящему великих видеоигр о Джеймсе Бонде не выходило уже несколько десятилетий, а новых фильмов мы не видели целых пять лет, на 007 First Light ложится колоссальная ответственность: ей предстоит вдохнуть новую жизнь в легендарного британского киногероя. Впрочем, студия-разработчик IO Interactive будто бы годами проходила кастинг на эту роль. Это читается в глобальной географии их серии Hitman об убийце в строгом костюме, который знает, как превратить светский раут в сцену собственной смертоносной пьесы. Это видно по явной слабости разработчиков к корпоративной роскоши и бруталистской архитектуре. Да даже их собственный игровой движок Glacier (Ледник) звучит как секретное кодовое слово, придуманное в логове бондовского злодея. Казалось бы, стоит лишь слегка сместить моральный компас Hitman — добавить побольше закрытых клубов для элиты и поменьше забитой насмерть элиты, — и можно без лишних усилий выкатить готовую игру про Бонда.

Но 007 First Light отказывается идти по этому легкому пути. Мы знакомимся с молодым Бондом в те времена, когда у него еще не было статуса «00». Здесь он — дерзкий, конфликтный стажер, плюющий на правила. Поначалу актер Патрик Гибсон играет довольно шаблонного бунтаря, но его образ раскрывается, как только он начинает взаимодействовать с М (которая здесь сама является неопытным руководителем, желающим заявить о себе) и потрясающе утонченным Кью. Последний отбрасывает привычное амплуа вечно недовольного квартирмейстера и приобщает Бонда к магии виниловых пластинок. Сцена, в которой Кью учит молодого агента завязывать галстук-бабочку — это высший пилотаж в искусстве создания приквелов: культовый образ рождается через изящный, раскрывающий характеры штрих.

Учитывая, насколько свободна и нелинейна серия Hitman, удивительно, насколько здорово IO Interactive справилась с линейным повествованием. Здесь по-прежнему есть элементы «социального стелса», определяющего почерк студии, но они перепрофилированы в угоду кинематографичному драйву и щедро разбавлены экшеном. Было бы слишком лениво и поверхностно навешивать на First Light ярлык «смеси Hitman и Uncharted», но когда вы видите, как Бонд прыгает на край обрыва и карабкается по скалистым выступам, мозг автоматически выдает именно эту ассоциацию.

Вы часто будете лично отыгрывать моменты, которые в любой другой игре сделали бы обычной кат-сценой. Иногда это просто эффектное приближение к локации: скажем, вы выруливаете из-за поворота, и перед вами вырастает огромный словацкий замок. Но есть и более амбициозные эпизоды — целая глава отведена под зрелищную динамичную нарезку (монтаж), в которой вас перебрасывают от погони на автомобиле к стелсу и перестрелкам. И всё это происходит на фоне потепления отношений между нашими неоперившимися кандидатами в программу «00». Это тот случай, когда «рельсовое» повествование работает безупречно.

Поскольку сам Бонд только учится азам профессии, временами кажется, что и разработчики нащупывают свой путь. Оружие звучит и ощущается сочно, но заскриптованные перестрелки всегда делают ставку не на тактику, а на взрывную театральность. Газовые баллоны взлетают на воздух, мостки рушатся, строительные краны падают: вы вступаете в бой и первым делом ищете ту самую «красную бочку», которая запустит цепную реакцию разрушений. Если вы не научитесь прореживать толпы врагов таким образом, вас очень быстро сомнут.

Кулачные бои приносят больше удовольствия — и не потому, что они какие-то невероятно сложные, а благодаря самоотдаче виртуальных каскадеров. Бонд дерется как завсегдатай пабов: впечатывает тела в разлетающиеся книжные полки и избивает врагов подвернувшимися под руку кружками и клавиатурами. Точно так же, как в Gears of War разбросанные укрытия высотой по пояс всегда сигнализируют о скорой перестрелке, здесь вы быстро учитесь с подозрением коситься на посуду и винные бутылки. Если предмет не прибит к полу, будьте уверены: через пару минут вы разобьете его о лицо какого-нибудь наемника.

Но кулаки и пули идут в ход, когда скрытность дает сбой. И на этом фронте IO нашла свежий, пробивной подход к своей классической механике пряток. Взлом с помощью умных часов генерирует ловушки в духе «Одного дома»: вы приманиваете охранников к сломавшемуся ксероксу, а затем бьете устройство лазерным лучом, чтобы замкнуть проводку. Гаджеты позволяют водить врагов за нос, хотя вам придется смириться с некоторой долей абсурда, когда вы будете заряжать эти шпионские игрушки батарейками, украденными из пультов от телевизора, или каплями санитайзера. Согласитесь, трудно представить себе Дэниела Крейга, рыщущего в поисках антисептика.

В отличие от предыдущих игр про агента 007, First Light прекрасно понимает: экшен — это лишь часть бондовской фантазии. Он должен быть светским львом ничуть не меньше, чем костоломом. И «светскости» здесь предостаточно — в виде постановочных сцен на шахматном турнире или пафосной презентации нового продукта. Дизайн и атмосфера этих локаций эталонны, однако игровой процесс в них в основном сводится к подслушиванию разговоров гостей (чтобы узнать, где лежит ключ-карта) с последующим выстрелом дротиком с ядом в ее обладателя.

Тем не менее, во время визита на мавританский рынок и поездки в роскошный отель у вас появляется простор для исследования, и вы с удивлением вспоминаете, как мало разработчиков умеют воплощать эту фантазию об элитном туризме. Многие игры позволяли нам быть Бондом с пушкой наперевес, но это первая возможность побыть Бондом, расслабляющимся у сверкающего пейзажного бассейна во Вьетнаме, или Бондом, пытающимся перехитрить наперсточника. Современные игры научились переносить нас в конкретные места куда лучше, чем это делала старая добрая GoldenEye на консоли N64.

В конечном итоге 007 First Light запомнится именно этим полным погружением в мир Бонда, а не парой-тройкой кривоватых экшен-сцен. Ни на секунду не сомневаюсь, что игру делали восторженные гики, которые накидывали на маркерную доску сумасшедшие идеи со словами: «А что, если?..» А что, если дать игроку исследовать лабораторию Кью и смотреть, как младшие научные сотрудники тестируют сбоящие прототипы? А что, если привязать вас к столу пыток и заставить выкручиваться с помощью одних лишь диалогов? А что, если вы окажетесь на высоте 4500 метров без парашюта? И что, если получить доступ к классическим партитурам композитора Джона Барри и в самый неожиданный момент врубить ту самую легендарную музыкальную тему?

Очень немногим фанатам выпадает шанс так вдоволь поиграть в песочнице своей собственной одержимости, как это сделали IO Interactive. И если говорить о видеоиграх про Бонда, то еще никто не делал этого лучше.

Примечания:

О названии игры — 007: First Light: «Первый свет» или «Первый луч» — наиболее очевидные варианты, но оба звучат тяжеловато для русского уха в контексте блокбастера. «First Light» — это военный термин, обозначающий рассветные сумерки, момент первого проблеска зари. Название одновременно метафорично (становление героя) и практично (многие операции действительно начинаются на рассвете). Об IO Interactive: Это датская студия, прославившаяся серией Hitman. Их подход к дизайну уровней — «часовой механизм песочницы» — стал индустриальным эталоном. Тот факт, что именно они взялись за Бонда, невероятно интригует: в Hitman есть уровни (вроде особняка в Париже или гонконгского небоскреба), которые уже ощущаются как бондовские локации. О «социальном стелсе»: Это механика, при которой ты прячешься не в тенях, а на самом виду: маскируешься под обслуживающий персонал, сливаешься с гостями вечеринки или участниками конференции. В Hitman это ключевая механика; здесь ее, судя по рецензии, подчинили более линейному кинонарративу, сохранив лишь отдельные элементы. О Джоне Барри: Легендарный кинокомпозитор, автор саундтреков к одиннадцати фильмам бондианы, включая «Голдфингер» и «Из России с любовью». Финальный риторический вопрос автора — «а что, если бы у тебя был доступ к классическим партитурам Джона Барри» — это не просто киногиковская фантазия, а очень точное указание на то, что у игры наверняка есть права на культовую музыку, а не просто на оркестровую имитацию под Барри. Об Uncharted: Серия Uncharted от Naughty Dog задала планку «кинематографичного экшена» в играх — с обязательными сценами лазания по скалам и разрушающимися декорациями. Автор не просто так проговаривает это сравнение вслух, а затем как бы извиняется за его ленивость: настолько очевидна параллель.

Культурные отсылки:

— британский бренд антибактериального геля для рук. Шутка заключается в контрасте: Бонд — образец утонченной мужественности, а тут он вынужден шариться в поисках бытового санитайзера, чтобы зарядить гаджет. Для британского читателя это очень предметный, узнаваемый образ унылой повседневности. «Старое клубное братство» против «старых проломленных черепов» — здесь автор играет с британским понятием «old boys club» (закрытая элитарная тусовка выпускников привилегированных школ) и буквальным значением слова «club» (дубинка).

