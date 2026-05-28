«Лучший фильм Стивена Спилберга за 20 лет» — первые отзывы на фантастику «День раскрытия»

Зрители в восторге от «выдающейся актерской игры» Эмили Блант. Научно-фантастическая картина выходит в прокат 12 июня.

Стивен Спилберг скоро вернется на большие экраны, и, судя по отзывам первых зрителей, фильм «День раскрытия» (Disclosure Day) стоил долгих ожиданий.

Новая научно-фантастическая картина режиссера выйдет в прокат 12 июня. В среду, после закрытых ранних показов, в соцсетях начали появляться первые реакции: фильм превозносят как одну из лучших работ мастера.

— Я в восторге от #DisclosureDay. Это насыщенный эмоциональный аттракцион, смешивающий в себе жанры фильма-погони, истории любви и детектива, и всё это завернуто в оболочку научно-фантастического чуда, — написал кинокритик Жермен Люссье в соцсети X. — Это лучший фильм Спилберга за последние 20 лет, наполненный той самой магией, которая делает его кино таким особенным. Плюс, Эмили Блант выдала здесь роль всей своей жизни.

Звание «лучшего фильма за 20 лет» — это очень высокая оценка для Спилберга, который в последнее время и так находится на волне успеха: его «Вестсайдская история» и «Фабельманы» подряд собрали восторги критиков и номинации на «Оскар» за лучший фильм. Обозреватель издания TheWrap Дрю Тейлор согласился с общим мнением, отметив:

— Я уже и не вспомню, когда в последний раз так сильно влюблялся в фильм Спилберга, как в #DisclosureDay.

— Захватывающий, смешной, глубоко эмоциональный и безупречно сыгранный (Эмили Блант, в частности, просто поразительна), — продолжил Тейлор. — Полный тайн и чудес, этот фильм доказывает, что никто не снимает так, как Спилберг. Просто великолепно.

Тейлор — не единственный, кто особо отметил актерский состав. Блант играет Маргарет, метеоролога из Канзас-Сити, которую связывает мистическая нить с Дэниелом (роль Джоша О’Коннора) — информатором-разоблачителем, стремящимся раскрыть миру правду о внеземной жизни.

— «День раскрытия» — самый странный фильм, который когда-либо снимал Спилберг (и это комплимент), — заявил киножурналист Билл Бриа. — Захватывающая дух композиция кадров, сценарий Дэвида Кеппа в духе «Секретные материалы встречают Библию», — это сценарное канатоходство высшего пилотажа. А еще — самая зрелая актерская работа Эмили Блант и лучший саундтрек Джона Уильямса за последние годы. Приковывающее к экрану, трогательное кино.

До премьеры «Дня раскрытия» остается еще больше двух недель, поэтому пока доступна лишь небольшая часть отзывов. В среду студия Universal также выпустила новый трейлер, проливающий свет на некоторые свежие детали сверхсекретного сюжета (и дающий зрителям возможность хорошенько разглядеть маленьких серых инопланетян, фигурирующих в фильме).

Примечания:

О названии фильма — «Disclosure Day»: Disclosure — многозначное слово. В уфологическом контексте disclosure — это термин, обозначающий момент, когда правительства официально признают существование инопланетной жизни. Движение за disclosure существует десятилетиями. Таким образом, название отсылает и к личному откровению героев, и к глобальному событию планетарного масштаба. Вариант «День раскрытия» неплохой, но «откровение» в названии фильма лучше ложится в библейские коннотации. О «маленьких серых инопланетянах» (little gray aliens): «Серые» (Greys) — это классический поп-культурный образ пришельцев: маленькие, с огромными черными миндалевидными глазами, тонкими конечностями и серой кожей. Именно они фигурируют в большинстве историй о похищениях. Тот факт, что Спилберг использует именно эту, наиболее архетипичную визуальную модель, а не создает собственный дизайн, говорит о его намерении работать с узнаваемой мифологией — в отличие, скажем, от дизайна инопланетян в его же «Близких контактах третьей степени». О сравнении с «Секретными материалами»: Это очень точная характеристика для Дэвида Кеппа, одного из самых знаковых голливудских сценаристов. Кепп работал со Спилбергом над «Парком Юрского периода» и «Войной миров», а также написал «Миссия невыполнима», «Человек-паук» и «Комнату страха». Его почерк — это как раз баланс между параноидальным триллером и метафизическими вопросами. О Джоше О’Конноре: Британский актер, прославившийся ролью принца Чарльза в сериале «Корона» (за которую он получил «Золотой глобус») и главной ролью в фильме «Химера» Аличе Рорвахер. Его амплуа — интеллектуальная уязвимость, часто со скрытой одержимостью. Роль информатора (whistleblower), раскрывающего правду об НЛО, попадает прямо в этот нерв. О Джоне Уильямсе: Джону Уильямсу 93 года, он объявлял о завершении карьеры, но продолжает работать со Спилбергом. Их творческий альянс длится уже более 50 лет — с «Челюстей» (1975). Если критики выделяют именно музыку, это значит, что партитура, вероятно, очень заметна в фильме — как в старых работах Спилберга, где музыка была полноценным повествовательным инструментом. О «Лучшем фильме за 20 лет»: Если вести отсчет от 2006 года, «лучший за 20 лет» означает, что критик ставит «День откровения» выше «Мюнхена» (2005), «Линкольна» (2012), «Шпионского моста» (2015) и даже оскароносных «Фабельманов» (2022). Жермен Люссье — уважаемый критик, пишущий для io9/Gizmodo, и он не склонен к бездумной гиперболе. О «плотных американских горках»: Это практически прямая отсылка к классическому спилберговскому стилю: он всегда совмещал аттракцион с глубокими эмоциональными ставками. Люссье перечисляет четыре жанра в одном фильме — погоня, история любви, детектив, научная фантастика, — и это очень по-спилберговски, особенно в духе его ранних работ (вспомним хотя бы «Особое мнение» — тоже научная фантастика, детектив и погоня одновременно).

