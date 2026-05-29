«Как миллиардер под кислотой»: режиссер «Звездных войн» Гарет Эдвардс выступил в защиту искусственного интеллекта

Выступая на мероприятии AI on the Lot, организованном компанией Amazon, создатель «Изгоя-один» Гарет Эдвардс заявил, что нейросети «сделают всё, что ни попросишь» и «оставят традиционную компьютерную графику позади».

Режиссер фильмов «Мир Юрского периода: Возрождение» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории» Гарет Эдвардс с энтузиазмом поддержал использование генеративного ИИ в кинопроизводстве. По его словам, искусственный интеллект — это «чертов гений, когда дело касается помощи», и в будущем он «превзойдет CGI» (компьютерную графику).

Эдвардс выступил на AI on the Lot — мероприятии в Калвер-Сити (Калифорния), организованном Amazon. Согласно цитатам, приведенным изданием The Hollywood Reporter, режиссер отметил:

— Не вижу причин, по которым кинематографист мог бы не заинтересоваться этими технологиями. Совершенно очевидно, что это инструмент, значимость которого сопоставима с изобретением самой кинокамеры. И он станет лучше, чем CGI.

Эдвардс считает, что нейросети наиболее полезны на подготовительных этапах создания фильма:

— ИИ годится лишь для перебора вариантов и поиска того, каким именно должно стать ваше кино. Но как только вы это поняли — беритесь за дело и начинайте снимать свой фильм.

Он добавил:

— У него [ИИ] напрочь отсутствует вкус. Но он чертов гений, когда нужно вам помочь. Я смотрю на это так: у вас словно появился режиссер второй съемочной группы, который при этом — миллиардер под кислотой. То есть он без проблем выполнит всё, что вы попросите. Правда, иногда он творит полную дичь. Вы даете ему правки, а он отвечает: «Я не работаю с правками. Я просто сделаю нечто совершенно иное». Но оно того стоит.

Позитивный взгляд Эдвардса разделил ветеран кино, сценарист и режиссер Пол Шредер, также выступавший на мероприятии. По данным издания Deadline, Шредер заявил:

— Я не думаю, что реальное коммерческое будущее ИИ кроется во всей этой мишуре и монстрах — это просто спецэффекты на стероидах. Настоящий прорыв случится тогда, когда мы сможем создать ИИ-протагониста — не гибрида, а полноценного героя, — и этот фильм соберет кассу. Это когда вы захотите создать нового Клинта Иствуда, но не произнесете нейросети имя «Клинт Иствуд», а просто опишете его. И она выдаст вам Клинта Иствуда.

И добавил:

— И вот выходит фильм, и мы, глупцы на углеродной основе, тратим наши деньги, сопереживая и заботясь о созданиях на кремниевой основе.

Шредер — режиссер фильмов «Американский жиголо» и «Дневник пастыря», а также сценарист культового «Таксиста» Мартина Скорсезе, — отметил, что в актерах массовых сцен больше нет нужды:

— Зачем мы платим массовке по 180 долларов в день, если они и так выглядят пластмассово? Мы ведь не только платим им, мы должны их одевать и кормить. Почему бы нам просто не сгенерировать их? Мы можем это сделать, и мы будем это делать.

Стоит отметить, что пока фильмы с использованием ИИ-изображений не слишком тепло принимаются критиками. К примеру, документальный проект Стивена Содерберга «Джон Леннон: Последнее интервью» получил прохладные отзывы. Питер Брэдшоу из The Guardian назвал ИИ-вставки в нем «пресными, шаблонными и весьма посредственными».

Эдвардс, однако, подчеркнул, что темпы развития технологий таковы, что предсказать будущее ИИ невозможно:

— Мы не знаем, к чему всё это приведет. Думаю, любой, кто заявляет, будто точно знает, что произойдет в ближайшие пять лет — просто лжец.

Примечания:

Ирония слов Гарета Эдвардса: Напомним, предыдущий фильм Гарета Эдвардса, снятый им в 2023 году, называется «Создатель» (The Creator) . Сюжет фильма строится вокруг войны человечества с искусственным интеллектом, где ИИ показан сочувственно. Эдвардс известен в Голливуде как режиссер, умеющий делать потрясающие визуальные эффекты за скромные деньги. Его мнение об ИИ имеет огромный вес в индустрии спецэффектов.

Забастовки в Голливуде: Слова Пола Шредера о том, что массовку можно заменить нейросетями и не кормить («зачем мы платим массовке…») — это очень скандальное заявление . Именно этот вопрос (студии хотели сканировать лица актеров массовки, платить им один раз за день работы, а потом использовать их ИИ-копии вечно) стал одной из главных причин исторических забастовок Гильдии актеров (SAG-AFTRA). Шредер здесь выступает с позиции циничного прагматика.

Режиссер второй съемочной группы (Second-unit director): В Голливуде это человек, который снимает пейзажи, общие планы, проезды машин или экшен-сцены без участия главных актеров. Сравнение Эдвардса ИИ с таким режиссером означает: ИИ делает «черновую» и визуальную работу, оставляя главную драму настоящему автору.

Углеродные и кремниевые формы: Отличная философская метафора Шредера. Люди — формы жизни на основе углерода (carbon-based), а компьютеры/ИИ — на основе кремния (silicon-based, из которого делают чипы).

Контекст: Это отличный маркер раскола в Голливуде. Обратите внимание, как диаметрально противоположны взгляды технических новаторов (Эдвардса) и представителей «старой школы» этических дилемм (Шредера). Шредер восхищается инструментом как дьявольским соблазном («мы будем плакать над силиконом»), в то время как Эдвардс относится к ИИ почти утилитарно, как к капризному, но безумно талантливому помощнику. При этом оба сходятся в том, что традиционные методы (CGI и массовка) уходят в прошлое.