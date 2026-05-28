ИИ-компания выставила напоказ «цифровой труп» Стэна Ли. Теперь с его помощью можно генерировать отупляющий шлак

«Эксельсиор!» — сымитировал радость воскрешенный нейросетью Стэн Ли.

Стэн Ли, икона мира комиксов, ушел из жизни в 2018 году. Но попробуйте объяснить это компании ElevenLabs, занимающейся синтезом голоса с помощью ИИ. В среду компания объявила о подписании нового соглашения с брендом Stan Lee Universe (управляющим наследием знаменитого автора Marvel). Сделка позволяет воссоздавать внешность и голос Ли с помощью искусственного интеллекта. А это значит, что Стэн Ли продолжит раздавать свои фирменные камео даже с того света, вот только на этот раз — без его собственного на то согласия.

— Знаете, чего вам никогда не рассказывают о легендах? Они живут дольше, чем страницы комиксов, — произносит ИИ-версия Стэна Ли в видеоролике, опубликованном ElevenLabs.

— Чем больше сила, тем больше и ответственность, — вторит нейро-Ли в другом видео. — Excelsior!

Согласно анонсу, пользователи могут выбрать ИИ-клона Ли на платформе ElevenLabs «Iconic Marketplace» для озвучивания аудиокниг и — в качестве еще одного плевка в его наследие — для создания сгенерированных нейросетью комиксов с его участием.

Кроме того, ElevenLabs запустит проект под названием «Книжный клуб Стэна Ли», в рамках которого ИИ-копия покойного каждый месяц будет читать новую книгу.

Цифровое воскрешение умерших публичных личностей — тема всегда спорная и этически сомнительная. Но в случае со Стэном Ли это выглядит особенно вопиюще. Перед смертью в возрасте 95 лет он, по многочисленным свидетельствам, стал жертвой ужасающего жестокого обращения со стариками. В рамках судебного иска его менеджеров и опекунов обвиняли в том, что они таскали больного писателя по публичным мероприятиям ради наживы. Его заставляли раздавать автографы фанатам даже тогда, когда он, казалось, вообще не понимал, где находится и как пишется его имя. Теперь же искусственный интеллект, по сути, еще раз отбирает у него право на автономию и человеческое достоинство.

Однако представители Stan Lee Universe смотрят на это иначе. Член совета директоров и юрист бренда Чез Рейни, похоже, искренне верит, что всё это полностью соответствует духу самого Ли.

— Стэн всегда считал, что должен быть рядом со своими фанатами: на страницах комиксов, на конвентах или в коротких камео на экране, — говорится в заявлении Рейни для СМИ. — Это партнерство — способ продолжить его дело. Поклонники всегда говорили нам, что, читая его комиксы, они слышат слова его голосом. И теперь, благодаря ElevenLabs, мы можем воплотить это в реальность.

Нейросетевая некромантия прочно пустила корни, несмотря на все жалобы на ее аморальность. В 2024 году эта технология использовалась в крупном блокбастере «Чужой: Ромул», чтобы вернуть на экран покойного британского актера Иэна Холма (он сыграл андроида Эша в оригинальном фильме). Актер Джеймс Эрл Джонс, подаривший голос Дарту Вейдеру, перед смертью подписал контракт, позволяющий ИИ-компании клонировать его голос, и спустя годы ИИ-Дарт Вейдер заговорил в игре Fortnite. А ИИ-воскрешение актера Вэла Килмера используется в фильме «Глубоко как могила» (As Deep as the Grave), в котором Килмер согласился сняться, но не смог, поскольку пал жертвой в борьбе с раком горла.

Примечания:

О деле об абьюзе над Стэном Ли в последние годы жизни: В 2018 году, незадолго до смерти Ли, журналистское расследование The Hollywood Reporter и судебные документы вскрыли крайне мрачную картину. Ближайшее окружение Ли — включая его дочь Джей Си Ли, менеджера Кейю Морган и партнера по бизнесу — предположительно, подвергало 95-летнего вдовца, страдавшего от проблем со здоровьем и, возможно, когнитивных нарушений, жестокой эксплуатации. Его заставляли участвовать в бесконечной череде платных автограф-сессий и публичных выступлений. Судебный иск утверждал, что у Ли брали образцы крови для создания «ДНК-чернил» (которыми якобы подписывали ограниченные тиражи комиксов) и что наследство и дела Ли контролировались людьми с «дурными намерениями». Именно на этот контекст ссылается автор, когда говорит, что ИИ «окончательно отнимает у него и автономию, и достоинство» — потому что это продолжение той же истории, но уже после смерти. Об ElevenLabs: Это один из лидеров в области синтеза и клонирования голоса с помощью ИИ. Их технология стала вирусной еще в 2023 году, когда пользователи начали создавать убедительные дипфейки голосов знаменитостей. Компания балансирует между инновацией и скандалом: с одной стороны, она предоставляет полезные инструменты для озвучки, с другой — регулярно оказывается в центре этических бурь. Об «Excelsior!»: Это знаменитый боевой клич Стэна Ли, ставший его личной подписью. Латинское слово означает «все выше». Ли использовал его в конце своих авторских колонок в комиксах Marvel с 1960-х годов, и оно стало неразрывно связано с его публичным образом. То, что ИИ-версия произносит именно его, — особенно циничный штрих, который автор выделяет дважды. О Джеймсе Эрле Джонсе: Джеймс Эрл Джонс, легендарный голос Дарта Вейдера, сознательно подписал контракт с Disney и Lucasfilm, разрешив клонировать свой тембр. Он прожил долгую жизнь и умер в 2024 году в возрасте 93 лет, оставив после себя ясное и осознанное решение. Это ключевое отличие от кейса Стэна Ли.

Вэл Килмер, звезда «Схватки» и «Бэтмена навсегда», потерял голос из-за рака горла. В фильме «Глубже могилы» его образ воссоздан с помощью архивных материалов и ИИ. В отличие от случая Ли, Килмер лично дал согласие, но умер до начала съемок.

Документальный фильм «Стэн Ли» (Disney+, 2023) — официальная биография от Marvel, смягчающая многие острые углы, но дающая представление о масштабе личности и наследия.

Статья The Hollywood Reporter «Stan Lee's Final Years: A Shocking Tale of Betrayal and Abuse» (2018) — расследование, раскрывшее эксплуатацию Ли в последние годы.

Ютуб-эссе «The Ethics of AI Necromancy» от канала Philosophy Tube — глубокий разбор этических проблем цифрового воскрешения знаменитостей.

Фильм «Роджер и я» Майкла Мура — классика документалистики о корпоративной эксплуатации, позволяющая понять культурный контекст, в котором вообще возможны подобные истории с наследием публичных фигур.

Дополнительно:

Стэн Ли (англ. Stan Lee, имя при рождении — Stanley Martin Lieber) родился 28 декабря 1922 года в Нью-Йорке в небогатой еврейской семье иммигрантов из Румынии. Отец получил специальность закройщика, но в годы Великой депрессии не мог найти постоянной работы. В юности Ли зарабатывал доставкой сэндвичей, продавал подписку на газету New York Herald Tribune, писал пресс-релизы и некрологи, работал билетером в театре.

После окончания школы в возрасте 17 лет получил работу помощника в издательстве Timely Comics (в 1960-х годах переименована в Marvel Comics). К 1942 году под псевдонимом Стэн Ли начал создавать комиксы и был повышен до редактора.

В 1942-1945 годах служил в армии, где сначала занимался ремонтом телеграфного оборудования, а затем созданием руководств, учебных фильмов и лозунгов. Вернувшись домой, продолжил работу в издательстве, в 1940-1950-х годах создал несколько серий комиксов в разных жанрах.

С 1947 года был женат на Джоан Букок Ли (умерла в 2017 году). Дочь — Джоан Селия.

В 1961 году вместе с художником Джеком Кирби Ли начал работать над созданием серии комиксов о супергероях — Фантастической четвертке, которая принесла Ли первый успех. Известным он стал в 1962 году, когда вышел комикс о супергерое-подростке Человеке-пауке (был создан вместе с художником Стивом Дитко). Впоследствии Marvel Comics превратился из небольшой компании в крупную мультимедийную корпорацию, а Ли создал ряд персонажей, ставших популярными во всем мире, — Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека, Людей Икс и многих других.

Отличительная черта его героев — сочетание сверхспособностей с человеческой уязвимостью и эмоциями. Истории с культовыми персонажами, созданными Стэном Ли, легли в основу мультсериалов и полнометражных фильмов, некоторые из них стали блокбастерами, собравшими в прокате миллионы долларов. Например, серии фильмов о Людях Икс и Человеке-Пауке вошли в число самых прибыльных в истории кино, общие сборы каждой киносерии превысили $5 млрд. Во многих картинах, снятых по его комиксам, Ли сам фигурировал в эпизодических ролях, среди его работ в 2018 году — водитель школьного автобуса в фильме «Мстители: Война бесконечности», владелец автомобиля в ленте «Человек-муравей и Оса», игрок в казино в «Черной пантере».

В 2008 году его деятельность была отмечена Национальной медалью США в области искусств.

Автор (и соавтор) нескольких книг воспоминаний: Origins of Marvel Comics (1997), Excelsior!: The Amazing Life of Stan Lee (2002), Amazing, Fantastic, Incredible: A Marvelous Memoir (2015).