Война в Корее и отказ от PS4 — Call of Duty: Modern Warfare 4

Зов скандала? Call of Duty: Modern Warfare 4 фантазирует на тему новой Корейской войны

Новая игра от Infinity Ward в знаменитой серии шутеров идет на смелые перемены, выбирая потенциально провокационный сеттинг в реальном мире.

Было время, когда Call of Duty (CoD) регулярно оказывалась в центре скандалов. В 2009 году печально известная миссия «Ни слова по-русски» в Modern Warfare 2 позволяла игрокам (по желанию) расстреливать кричащих мирных жителей в московском аэропорту. В игре 2022 года фигурировала миссия с ударом беспилотника, проводившая пугающие параллели с реальным убийством иранского генерала Касема Сулеймани силами США двумя годами ранее. Серия далеко не всегда была однозначно «удобоваримой».

Однако в последние годы самый популярный шутер в мире променял суровый реализм на мелодраму, рассказывая о злоключениях отряда бессмертных суперсолдат. Но в Modern Warfare 4, выходящей в 2026 году, серия от Activision и студия-разработчик Infinity Ward возвращаются на территорию, провоцирующую таблоиды на громкие заголовки.

Променяв элитный спецназ на простых парней, с которыми легко себя ассоциировать, Modern Warfare 4 облачает игроков в военную форму четырех молодых южнокорейских призывников в их первый день обязательной службы. Но когда отряд 18–25-летних парней заглядывает в магазин 7-Eleven во время рутинного патрулирования, Южная Корея внезапно оказывается втянутой в полномасштабную войну: в страну вторгается Северная Корея по приказу нового (вымышленного) верховного лидера. Это масштабное вторжение стремительно грозит перерасти в глобальный конфликт. Удивительно политизированная завязка для эпохи, когда игровые издатели, кажется, всё больше боятся хоть кого-то обидеть.

— Я думаю, это заложено в ДНК Modern Warfare, верно? Мы не можем закрывать глаза на то, что показываем реальный мир и используем реально существующие локации, — говорит соруководитель студии Infinity Ward Джек О’Хара. — Даже если мы и позволяем себе некоторую творческую вольность.

Крупнейший шутер 2025 года, Battlefield 6 от EA, наоборот, уклонился от геополитики, придумав вымышленную частную военную компанию Pax Armata на роль злодеев. Эта аполитичная канва гарантировала, что игру можно будет свободно продавать на рынках, которые исторически выступали виртуальными врагами в CoD (таких как Китай, Россия и Ближний Восток). В Modern Warfare 4 применен прямо противоположный подход. И хотя кампания отправит игроков в путешествие по всему миру (заявлены уровни в Париже, России, Нью-Йорке и Мумбаи), львиная доля сюжета развернется на виртуальных просторах Северной и Южной Кореи.

Южнокорейская журналистка Хёнджу Сон считает, что изображение эскалации реально существующего конфликта вызовет ожесточенные споры в ее стране.

— Поскольку Корейская война — это конфликт, который формально еще не завершен, я лично считаю, что создание вымысла на его основе неминуемо причинит кому-то боль, — говорит она. — Северная и Южная Корея всё еще находятся в состоянии перемирия; разделенные семьи, разлученные войной, всё еще живы; а все южнокорейские мужчины обязаны проходить срочную военную службу. Война продолжает напрямую влиять на нашу жизнь в Корее.

В то время как популярные корейские сериалы (например, «Аварийная посадка любви» от Netflix) рассказывают истории о романтических отношениях по разные стороны баррикад, корейское телевидение и кино старательно избегают изображения современного вооруженного столкновения между двумя странами.

— Подозреваю, что подобные попытки редки именно потому, что к фантазиям на тему этой неразрешенной исторической проблемы относятся с большой осторожностью, — отмечает Сон. — Недавно разразился крупный скандал из-за дорамы, исказившей исторические факты, что вынудило актеров и режиссера публично извиняться. Я считаю, что даже если игра поначалу и станет хитом, споры об исторической достоверности и уместности ее тематики неизбежны. В частности, я думаю, что семьи ветеранов Корейской войны, а также госслужащие воспримут это очень болезненно.

О’Хара уверяет, что Infinity Ward приложила огромные усилия, чтобы показать этот регион максимально уважительно, особенно учитывая, что жизнь в Северной Корее десятилетиями была окутана тайной.

— Наша съемочная группа и вся команда стараются подобраться к первоисточнику так близко, насколько это возможно, — говорит она. — Мы общаемся с консультантами, с людьми, чьи родители пересекли границу, с военными, служившими в этом регионе, а также с представителями теневых правительственных структур, которые тоже могут владеть кое-какой информацией. Мы собираем все эти данные, а затем пытаемся переварить их в первоклассный сюжетный и развлекательный продукт.

Но сеттинг — не единственное серьезное изменение. На волне колоссального успеха Helldivers 2, Arc Raiders и Marathon, в Modern Warfare 4 появится собственный взгляд Call of Duty на жанр эвакуационных шутеров (extraction shooter) — режим под названием DMZ. В отличие от конкурентов, где истории генерируются самими игроками в процессе выживания, этот отдельный режим предложит динамичный, сюжетно-ориентированный подход, а его события развернутся сразу после финала одиночной кампании.

Кроме того, это будет первая игра серии, которая пропустит консоли прошлого поколения (PS4 и Xbox One) и выйдет только на актуальном железе (включая грядущую Nintendo Switch 2).

— Жизненный цикл консолей становится всё длиннее, и PS4 продержалась очень долго, — объясняет О’Хара. — Но в конце концов взлетная полоса заканчивается… и вы начинаете тратить больше времени на бесконечную оптимизацию, чем на разработку новых механик. Поэтому для нас важно иметь возможность отрезать прошлое и двигаться в сторону максимальных мощностей, которые предлагают современные платформы.

Грядут изменения и в основных многопользовательских режимах Modern Warfare 4. В одном из показанных мне фрагментов игрок карабкается по водосточным трубам, скользит под крышами и стремительно взбирается по стенам зданий. Стандартная для индустрии технология расчета точности при стрельбе от бедра была полностью переработана. О’Хара обещает, что стрельба без прицеливания через мушку больше не будет раздражающе неточной. Голливудский размах одиночной кампании CoD также перекочует в сетевые матчи: цветочные горшки будут разлетаться вдребезги, из пробитых пожарных гидрантов забьют фонтаны воды, а взрывы, которые раньше просто убили бы вас, теперь могут кинематографично сбить персонажа с ног.

В отличие от прошлогоднего Battlefield или пары последних частей Call of Duty: Black Ops (созданных другой студией Activision, Treyarch), Modern Warfare 4 нельзя обвинить в игре «на безопасной территории». И потенциально скандальный сеттинг, и изменения в базовых многопользовательских режимах говорят о жажде перемен — и, возможно, о готовности аудитории их принять.

Это будет первая игра CoD, выпущенная после трагической гибели сооснователя Infinity Ward и одного из создателей Call of Duty Винса Зампеллы, который разбился в автокатастрофе в декабре.

— Наследие, которое он оставил в Call of Duty и Medal of Honor… означает, что мы с Джеком стоим на плечах гигантов, — говорит второй руководитель студии Infinity Ward Марк Григсби. — Продолжать нести Call of Duty миллионам людей по всему миру — это огромная честь.

Примечания:

О миссии «No Russian»: Миссия «Ни слова по-русски» из Modern Warfare 2 (2009) — до сих пор один из самых знаменитых и спорных моментов в истории видеоигр. Игрок, под прикрытием в террористической ячейке, участвует в массовом расстреле гражданских в аэропорту. Сами разработчики давали возможность пропустить миссию без последствий для прохождения, но сама ее сцена стала предметом многолетних дебатов об этике насилия в играх. О случае с генералом Сулеймани: Касем Сулеймани, командующий элитным иранским подразделением «Кудс», был убит ударом американского беспилотника в Багдаде в январе 2020 года. CoD 2022 года включала миссию, в которой игрок управляет ударом дрона по конвою, и параллели были настолько очевидны, что многие обвинили игру в пропаганде. Для контекста: это было скандальное международное событие, а не рутинная военная операция. Об extraction shooter (DMZ): Это поджанр шутеров, в котором игроки высаживаются на карту, собирают лут и пытаются эвакуироваться, рискуя потерять все собранное при гибели. Жанр взлетел с Escape from Tarkov и получил массовое признание через Call of Duty: Warzone DMZ и Helldivers 2. Решение Infinity Ward сделать DMZ сюжетно-ориентированным — это попытка переизобрести жанр, который в других играх полагается на спонтанные истории, рождаемые самими игроками. О Винсе Зампелле: Одна из ключевых фигур в истории шутеров. Он был сооснователем студии Infinity Ward (создателей оригинальной Call of Duty), а позже, после громкого разрыва с Activision, основал Respawn Entertainment, подарившую нам Titanfall, Apex Legends и дилогию Star Wars Jedi. Его гибель в автокатастрофе в декабре 2025 года стала огромной потерей для индустрии. Тот факт, что первая игра серии после его смерти возвращается к рискованным, реалистичным сценариям, — своеобразная дань его наследию. О корейском контексте — слова Сон Хёнджу: Это очень важный фрагмент. Сон Хёнджу — южнокорейская журналистка, и ее комментарий дает принципиально иную оптику, нежели западный взгляд. Для нее и ее аудитории Корейская война — не исторический сеттинг, а живая, незавершенная травма. Она упоминает «драму, исказившую исторические факты» — вероятно, отсылка к скандалу вокруг сериала «Королева Сондок» или более позднему инциденту с сериалом «Чосонский экзорцист» (2021), который был снят с эфира после массовых протестов из-за искажения истории. Ее предостережение о том, что игра вызовет боль у семей ветеранов, — не гипотетическое: в Корее эти раны действительно не зажили. О Battlefield 6 и Pax Armata: Контраст с Battlefield 6 здесь ключевой. EA, наученная горьким опытом (Battlefield 2042 получила шквал критики, в том числе за неуклюжий тон), намеренно ушла в вымышленный сеттинг без геополитических аллюзий. Infinity Ward идет на риск, который может стоить им продаж в ряде регионов. Это осознанный творческий выбор.

О технических деталях мультиплеера:

Стрельба от бедра (hip-fire) — в большинстве шутеров при стрельбе без прицеливания пули летят по довольно широкому случайному конусу. Замена этой технологии означает более честную, предсказуемую и отзывчивую стрельбу.

— в большинстве шутеров при стрельбе без прицеливания пули летят по довольно широкому случайному конусу. Замена этой технологии означает более честную, предсказуемую и отзывчивую стрельбу. Пропуск PS4 и Xbox One — важный технический рубикон. Предыдущие игры серии выходили на устаревших консолях, что сильно ограничивало дизайн уровней, ИИ и физику. Упоминание Switch 2 среди целевых платформ указывает на то, что графика будет масштабироваться, но базовая архитектура — общей для всего текущего поколения.

Рекомендации для контекста:

Документальный фильм «Корейская война: никогда не заканчивающаяся война» (Korean War: The Never-Ending War, 2019, PBS) — для понимания, почему конфликт остается открытой раной.

(Korean War: The Never-Ending War, 2019, PBS) — для понимания, почему конфликт остается открытой раной. «Аварийная посадка любви» (Crash Landing on You, 2019–2020, Netflix) — упомянутая в статье южнокорейская дорама, тонко балансирующая на грани романтики и политической чувствительности.

(Crash Landing on You, 2019–2020, Netflix) — упомянутая в статье южнокорейская дорама, тонко балансирующая на грани романтики и политической чувствительности. Документальный сериал «Игровая индустрия: Как создавались хиты» (High Score, 2020, Netflix) — для контекста о том, как росла и менялась индустрия шутеров.

(High Score, 2020, Netflix) — для контекста о том, как росла и менялась индустрия шутеров. Игровой режим DMZ в Call of Duty: Warzone 2.0 (2022) — прототип того, что ждет игроков в MW4; режим бесплатный и даст представление о жанре extraction shooter в интерпретации CoD.

Мнение: Решение Infinity Ward перенести действие на Корейский полуостров в тот момент, когда серия и так находится под давлением (смерть Зампеллы, конкуренция с Helldivers 2, усталость аудитории от «безопасных» сюжетов) — это отчаянно смелый шаг. CoD возвращается на территорию реальной политики, и последствия этого шага предсказать трудно.