Utopai Studios и Huace выпустят полностью сгенерированный ИИ сериал «Путешествие на Запад»

Две компании объединяют усилия для создания анимационного приквела о Царе обезьян. Это будет первый проект масштабной медиафраншизы, созданной без традиционной съемочной группы.

ИИ-стартап Utopai Studios и китайская продюсерская и дистрибьюторская компания Huace Film & TV объявили о совместном производстве полностью сгенерированного искусственным интеллектом анимационного сериала «Путешествие на Запад: Потерянные пятьсот лет» (Journey to the West: The Lost Five Hundred Years).

Этот проект станет первой ласточкой в рамках стратегического партнерства двух компаний и откроет масштабную франшизу, вдохновленную одним из самых влиятельных литературных и мифологических памятников Китая, изданным еще в 1592 году.

Новый сериал обещает переосмыслить «нерасказанную историю происхождения» главного героя — Сунь Укуна, Царя обезьян. Зрителям покажут, как этот мятежный трикстер, свирепый воин и бессмертная сила природы, заточенный под горой на пять веков, в итоге пришел к тому, чтобы стать верным защитником монаха Цзинь Чаньцзы (Сюаньцзана), которого он до этого даже никогда не встречал. Примечательно, что представители Utopai не стали уточнять, прикреплены ли к проекту живые режиссеры, сценаристы или актеры озвучки.

Согласно договору, Huace займется производством сериала, используя ИИ-платформу сторителлинга PAI (созданную Utopai), тогда как Utopai Studios сохранит за собой все права на международную дистрибуцию проекта за пределами Китая. Первый сезон выйдет в телевизионном и потоковом форматах, однако партнеры рассматривают сериал как фундамент для гигантской франшизы с прицелом на будущий релиз полнометражных картин в кинотеатрах.

— «Путешествие на Запад» — это не только одно из самых любимых культурных сокровищ Китая, но и одна из величайших мифологических вселенных в мировой индустрии развлечений, — заявила Сесилия Шен, соосновательница и генеральный директор Utopai Studios. — Вместе с Huace мы получили шанс создать смелую, новую интерпретацию этой истории, начав с нерасказанных эмоциональных истоков Сунь Укуна и его спутников, которым суждено было однажды изменить ход путешествия на запад. Именно для этого мы и создали Utopai Studios: чтобы помогать партнерам раскрывать потенциал культовой интеллектуальной собственности (IP), расширять миры до масштабов франшиз и воплощать амбициозные истории так, как это было невозможно еще совсем недавно.

Генеральный директор Huace Group Бинсин Фу добавил:

— Эту историю китайская аудитория проживала поколениями, и она заслуживает того, чтобы быть представленной заново — с новым размахом, эмоциями и воображением. Партнерство с Utopai Studios позволит нам перенести эту мифологию в полностью сгенерированный ИИ анимационный формат, сохранив при этом культурную глубину, эмоциональную силу и то чувство чуда, благодаря которым история живет уже сотни лет.

Этот анонс состоялся всего через несколько недель после того, как Utopai представила вторую версию своей нейросети — PAI 2.0. По словам главного научного сотрудника компании Цзыцзяня Хе, новая модель радикально улучшает процесс производства контента: она способна «сохранять повествовательный контекст, поддерживать визуальную согласованность на протяжении длинных сцен и давать творцам более детальный контроль над творческим процессом».

— С выходом PAI 2.0 наша цель — спровоцировать для медиаиндустрии эффект, сопоставимый с появлением Claude Code, — многозначительно добавил Хе.

Стоит отметить, что стартап Utopai уже успел заручиться поддержкой суперзвезд НБА — Кармело Энтони и Джеймса Хардена. Энтони инвестировал в фирму через свою продюсерскую компанию Creative 7, став стратегическим партнером. Харден же еще в апреле успел выпустить короткометражный мультфильм, сгенерированный первой версией PAI, сюжет которого строился… вокруг его знаменитой бороды.

Примечания:

Huace Film & TV (华策影视) — одна из крупнейших частных китайских продюсерских и дистрибьюторских компаний. Основана в 2005 году, базируется в Ханчжоу (провинция Чжэцзян). Huace производит более 1 000 часов контента ежегодно: сериалы, фильмы, анимация. Среди наиболее известных проектов: адаптации китайских классических романов, современные драмы и молодёжные сериалы. Huace — публичная компания, котирующаяся на Шэньчжэньской фондовой бирже. Выбор PAI в качестве «движка» для нарративного контента — стратегический шаг: Huace стремится к снижению производственных затрат при сохранении или увеличении объёмов. PAI (Production AI) — ИИ-платформа для создания нарративного контента, разработанная Utopai Studios. PAI позиционируется не как «генератор изображений», а как «система storytelling’а»: она способна создавать длинные нарративные последовательности с сохранением непрерывности персонажей, сюжетных линий и визуального стиля. PAI 2.0, по заявлению разработчиков, обеспечивает «более гранулярный контроль» — то есть автор может управлять деталями, а не полагаться на «случайную» генерацию. «Театральное» (theatrical) — в индустрии развлечений: предназначенное для кинотеатрального проката (в отличие от «телевизионного» или «стримингового»). «Театральное расширение» франшизы означает: сначала сериал, потом — полнометражные фильмы для кинотеатров. Сунь Укун (孫悟空), Царь Обезьян (Monkey King) — главный персонаж романа «Путешествие на Запад» (西遊記, Xīyóujì). Бессмертная обезьяна, рождённая из камня, обладающая сверхъестественными способностями: 72 превращения, «облака-самокаты», железный посох весом 13 500 фунтов. Бунтуя против Небес, он был заключён Буддой под гору Пяти Стихий (Wǔxíng Shān) на 500 лет. В наказание он был вынужден сопровождать буддийского монаха Сюаньцзана (唐三藏 / Тан Саньцзан) в паломничестве в Индию за священными сутрами. Сунь Укун — один из самых популярных персонажей мировой мифологии: его сравнивают с Локи (скандинавская мифология), Прометеем (греческая) и Одиссеем (греческая). «Путешествие на Запад» (西遊記) — роман, написанный У Чэнъэнем (吳承恩) в XVI веке (приблизительно 1592 г.), основанный на реальном паломничестве буддийского монаха Сюаньцзана (602–664) в Индию. Один из четырёх великих классических романов китайской литературы (наряду с «Троецарствием», «Речными заводями» и «Сном в красной палате»). Оказал колоссальное влияние на восточноазиатскую культуру: аниме, манга, фильмы, сериалы, видеоигры. Наиболее известные адаптации: сериал CCTV (1986), аниме «Dragon Ball» (вдохновлён «Путешествием на Запад»), игра Black Myth: Wukong (2024), фильм «Обезьяний король» (2014) с Донни Йеном. «Телевещание, стриминг и цифровые платформы» (broadcast, streaming, and digital platforms) — три канала дистрибуции: Broadcast — традиционное телевидение (CCTV, Hunan TV и др. в Китаем; NBC, ABC и др. в США); Streaming — стриминговые сервисы (iQiyi, Youku, Tencent Video в Китае; Netflix, Disney+ в мире); Digital — цифровые платформы (YouTube, TikTok, Bilibili). Стратегическое партнёрство — в корпоративном контексте: долгосрочное соглашение о сотрудничестве, выходящее за рамки единичной сделки. Huace выбрала PAI «в качестве движка для нарративного контента длинной формы» — это означает не один сериал, а системное использование PAI для всех будущих проектов Huace. Сесилия Шен (Cecilia Shen) — соосновательница и CEO Utopai Studios. Подробная информация в открытых источниках ограничена; Utopai — относительно молодая компания. Биньсин Фу (Binxing Fu, 傅斌星) — CEO Huace Group. Huace Group — материнская структура Huace Film & TV. Под его руководством Huace стала одной из крупнейших контент-компаний Китая. Цзыцзянь Хэ (Zijian He) — главный научный директор Utopai Studios. Его цитата о «моменте Claude Code» — ключевая: PAI позиционируется как инструмент, который для медиагенерации сделает то же, что Claude Code сделал для программирования (об этом подробнее ниже). «Момент Claude Code» для медиагенерации. Claude Code — инструмент Anthropic, позволяющий ИИ писать, отлаживать и рефакторить код автономно. «Момент Claude Code» — момент, когда инструмент становится настолько эффективным, что меняет способ работы целой индустрии: программисты переходят от «писания кода» к «управлению ИИ, пишущим код». Хэ предлагает аналогичный сдвиг для медиа: авторы переходят от «создания контента» к «управлению ИИ, создающим контент». Это амбициозное заявление, и его обоснованность — предмет дискуссии. NBA (National Basketball Association) — высшая профессиональная баскетбольная лига США и Канады. Крупнейшая баскетбольная лига в мире. Кармело Энтони (Carmelo Anthony, р. 1984) — американский баскетболист, один из лучших снайперов в истории NBA. 10-кратный участник «Матча всех звёзд». Олимпийский чемпион (2008, 2012, 2016). После завершения карьеры в 2023 году сосредоточился на бизнесе и инвестициях. Его продюсерская компания Creative 7 — часть его «второй карьеры» в индустрии развлечений. Инвестиция в Utopai — пример всё более частого тренда: спортсмены инвестируют в ИИ-компании. Джеймс Харден (James Harden, р. 1989) — американский баскетболист, бывший MVP NBA (2018). Известен своей характерной бородой — одним из самых узнаваемых «брендов» в мире спорта. Его анимационный короткометражный фильм «о своей бороде» — забавный маркетинговый ход, демонстрирующий возможности PAI: если ИИ может снять мультфильм о бороде баскетболиста, он может снять что угодно. Анимационный короткометражный фильм о бороде Хардена. Детали проекта не раскрываются, но сам факт показателен: Харден использует PAI для создания «персонализированного» контента — тренда, набирающего обороты в индустрии развлечений. «Борода Хардена» (The Beard) — его прозвище и торговая марка: она изображена на мерчандайзинге, упоминается в комментариях, стала мемом. Анимационный фильм о ней — идеальный PR-ход.

Контекст:

О полностью ИИ-генерированном контенте. «Путешествие на Запад: потерянные пятьсот лет» может стать одним из первых полностью ИИ-генерированных сериалов, вышедших на крупных платформах. До сих пор ИИ в анимации использовался фрагментарно: для отдельных эффектов, фонов, промежуточных кадров (in-between frames). Полная генерация всего сериала — качественный скачок. Это вызывает вопросы: Кто автор? Если всё генерирует ИИ, кто обладает авторским правом. Качество. Способен ли ИИ создать контент, сопоставимый по качеству с «человеческим»? Занятость. Что произойдёт с тысячами аниматоров, если их заменит ИИ?

«Путешествие на Запад: потерянные пятьсот лет» может стать одним из первых сериалов, вышедших на крупных платформах. До сих пор ИИ в анимации использовался фрагментарно: для отдельных эффектов, фонов, промежуточных кадров (in-between frames). Полная генерация всего сериала — качественный скачок. Кто автор? Если всё генерирует ИИ, кто обладает авторским правом. Качество. Способен ли ИИ создать контент, сопоставимый по качеству с «человеческим»? Занятость. Что произойдёт с тысячами аниматоров, если их заменит ИИ? О «Путешествии на Запад» как IP. «Путешествие на Запад» — один из наиболее «эксплуатируемых» IP в мировой индустрии развлечений: от аниме и игр до фильмов и сериалов. Выбор именно этого IP для ИИ-проекта — стратегически мудр: аудитория уже «знает» историю, что снижает риск отторжения; а визуальный мир (демоны, битвы, магия) идеально подходит для демонстрации возможностей ИИ-генерации.

«Путешествие на Запад» — один из наиболее «эксплуатируемых» IP в мировой индустрии развлечений: от аниме и игр до фильмов и сериалов. Выбор именно этого IP для ИИ-проекта — стратегически мудр: аудитория уже «знает» историю, что снижает риск отторжения; а визуальный мир (демоны, битвы, магия) идеально подходит для демонстрации возможностей ИИ-генерации. О китайско-американском ИИ-сотрудничестве. Партнёрство Utopai (американская/международная компания) и Huace (китайская компания) — показательно: несмотря на технологическое соперничество США и Китая, коммерческое сотрудничество в сфере ИИ-контента продолжается. «Путешествие на Запад» — идеальный «мост»: китайский IP, американская ИИ-технология, глобальная аудитория.

Партнёрство Utopai (американская/международная компания) и Huace (китайская компания) — показательно: несмотря на технологическое соперничество США и Китая, коммерческое сотрудничество в сфере ИИ-контента продолжается. «Путешествие на Запад» — идеальный «мост»: китайский IP, американская ИИ-технология, глобальная аудитория. Для российского читателя. Проект может быть интересен как пример того, как ИИ меняет производство контента: если полностью ИИ-генерированные сериалы станут нормой, это затронет не только Голливуд и Китай, но и российскую анимационную индустрию. Россия традиционно славится анимацией («Союзмультфильм», «Мельница», «Паровоз»); вопрос: как российские студии адаптируются к ИИ-реальности?

К просмотру/игре:

Сериал CCTV «Путешествие на Запад» (1986) — классическая китайская адаптация, культовая в Китае. Доступна на YouTube с субтитрами.

— классическая китайская адаптация, культовая в Китае. Доступна на YouTube с субтитрами. Black Myth: Wukong (2024, Game Science) — китайская видеоигра по мотивам «Путешествия на Запад», ставшая глобальным феноменом (более 20 миллионов копий за первый месяц). Лучший способ «прочувствовать» Сунь Укуна.

— китайская видеоигра по мотивам «Путешествия на Запад», ставшая глобальным феноменом (более 20 миллионов копий за первый месяц). Лучший способ «прочувствовать» Сунь Укуна. «Dragon Ball» (1986–, Toei Animation) — аниме Акиры Ториямы, вдохновлённое «Путешествием на Запад». Сон Гоку = Сунь Укун; Dragon Balls = сутры.

— аниме Акиры Ториямы, вдохновлённое «Путешествием на Запад». Сон Гоку = Сунь Укун; Dragon Balls = сутры. «Аладдин» (Disney, 1992) — для сравнения: западная адаптация восточной классики vs. «родная» китайская адаптация.

К чтению: